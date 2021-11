Lezersbrieven | Recordvis vangen is dierenkwelling | In media komt zwijgende meerderheid volop aan bod

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 5 november in de krant verschenen.

Stotterend van het lachen ontbijten

Jos Kessels is vaste gast aan onze ontbijttafel. Dat is meestal genieten! Zijn column over de Klimaatconferentie in Glasgow (ED 2-11) dwong ons lucht te geven aan ons enthousiasme. Zijn vaak sardonische kijk op zaken is een speciaal talent. Hoe hij nu de klimaattop fileert, maar het toch netjes houdt is meesterlijk. Wij lazen het elkaar meerdere malen voor. De tekst proevend en stotterend van het lachen. De jammerlijke waarheid in vernietigende humor verpakt. Meesterlijk!

Frits en Ria van Dijk, Cranendonck

-Heilige- wolf heeft weer toegeslagen

Alweer heeft de -heilige‐ wolf toegeslagen en dat sinds 2020 al 70 keer. Waar zijn wij in godsnaam mee bezig omdat allemaal maar goed te keuren. De wolf hoort hier helemaal niet thuis met de weinige natuur/heide die we hier hebben. Stuur hem richting Duitsland of Polen met de vele uitgestrekte bossen waar hij niemand kwaad kan doen. Ga niet alles aanpassen met subsidies maar laat de boeren en schapenhouders hun natuurlijke gang gaan.

Mia Konings, Gerwen

Recordvis vangen is dierenkwelling

‘Tweetal vangt recordvis’ (ED 4-11). Twee mannen worstelden een half uur om een grote vis aan wal te krijgen. Vrijwel de hele westerse bevolking is steeds meer begaan met hoe met dieren wordt omgegaan. We gruwen van de ‘plezierjacht’ op grootwild in Afrika, jagen in Nederland staat onder druk en wordt door velen als ‘not done’ beschouwd. In de veehouderij is de regelgeving steeds meer gericht op dierenwelzijn. Enige tijd geleden leidde het laten verhongeren van dieren in de ‘Oostvaarder plassen’ tot een kleine volksopstand en kamervragen. De ‘partij voor de dieren’ groeit gestaag. Kortom het belang van de dierenwereld staat in toenemende mate op ons netvlies. Hoe lang wordt het nog als ‘sport’ beschouwd om zonder enige noodzaak vissen uit sloten en plassen te hengelen. Een ‘sport’ die, zoals in het berichtje beschreven, kan leiden tot een halfuur durende, totaal zinloze worstelpartij tussen 2 volwassen mannen en een dier. Wanneer stopt deze vorm van dierenkwelling?

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Ongepast op te komen voor nertsenhouders

Het Gemerts gemeentebestuur spreekt zijn vrees uit over de verloedering van het platteland door verval van leegstaande nertsenhouderijen na de opgelegde bedrijfsstaking eind 2020 (ED 21-10). De financiële tegemoetkoming zou karig zijn en de sector zelf bepleitte een betere regeling. Over verloedering gesproken, als je vanuit Erp Gemert binnenrijdt stuit je bij een rotonde op een bouwval. Deze is jaren geleden in handen geraakt van een nertsenhouder die zijn projectontwikkelaars-logo prominent op een muur van het pand hechtte. Aan dit speculatieobject is al die jaren niets gedaan tegen ontsiering van het dorpsaanzicht. Het is ongepast dat ons bestuur zich nu opwerpt als pleitbezorger van de nertsenhouders, die al jaren wisten dat hun hokken eind 2023, zonder compensatie, leeg moesten zijn.

Geert van der Aa, Gemert

Prachtig stukje Eeneind gaat verloren

Kavelaars in Nuenen os een nieuwe wijk van 80 huizen en dat op een plek waar nu nog vele bomen, vogelsoorten, struiken, insecten en bodemdieren hun leefgebied hebben (ED 29-10). Veel wijkbewoners én de wijkraad vrezen verstoring van de rustige, groene woonomgeving en die vrees is terecht. In plaats van het zachte geruis van wind en het gefluit van vogels zal er het geluid klinken van kettingzagen, graafmachines en vrachtwagens. Dit rustgevende en prachtige stukje Eeneind zal voorgoed verloren gaan!

Vera Spijkers, Nuenen

In dezelfde covid valkuil wandelen

Keer op keer wandelt het treuzelende kabinet met hun falende pandemiebestrijding in dezelfde covid valkuil. Zoals onlangs in de media werd uiteengezet begon dat in maart 2020 en herhaalde zich nadien bij elke uitbraak. Ook nu weer. Al enkele weken staan de seinen op dieprood. Ziekenhuizen en IC- artsen waarschuwen dagelijks voor onderbezette IC’s, beperkte opschalingsmogelijkheden en achterblijvende inhaalzorg. Maar nee, de regering wacht af tot ziekenhuizen vol liggen, i.p.v. te sturen op -inmiddels fors toenemende- besmettingen. Steeds weer antivaxers als zondebok aanwijzen zet hen na anderhalf jaar weigeren echt niet aan de prik alsnog te nemen. Ja, de persconferentie is vervroegd van 5 naar 2 November. Al eerder was men te laat en volgden drastischer maatregelen. Een soortgelijk scenario lijkt er nu aan te komen. In omringende landen toont men leiderschap en daadkracht en deelt men ruimhartig de boosterprik uit aan 65-plussers. Behalve voor mensen met verminderde weerstand wordt niet duidelijk dat men er hier over nadenkt, laat staan invoering overweegt.

Rob Riedijk, Nuenen

In media komt zwijgende meerderheid volop aan bod

In de rubriek Beste Lezer, dit keer geschreven door Arjen Vos (ED 30-10) en met als titel ‘Het geluid van de zwijgende meerderheid’, lijkt het alsof die zwijgende meerderheid niets van zich laat horen. Maar in de media ervaar ik dat anders.

Niet gevaccineerden worden vaak uitgemaakt voor asociaal, dom en saboteurs van de gezondheid en iemand vond dat je wel de schurft aan ze zou krijgen. Geluiden uit die hoek te over. Dan is het toch niet zo gek dat mensen die niet gevaccineerd zijn van zich laten horen? Ik heb al een aantal stukjes daarover geschreven omdat ik het erg vind hoe ongevaccineerden zoals boven omschreven worden en uitgesloten worden van de maatschappij.

Ik ben geen zogenaamde antivaxer en ook geen complotdenker. Maar die 1,8 miljoen ongevaccineerden worden wel op één grote hoop gegooid. En verder is het ook zo dat de vaccins slechts voor ongeveer 70% werkzaam zijn en na verloop van tijd niet meer werken. En dan is die QR code ook niets meer waard, zoals vandaag (2-11) in het ED staat, want ondanks die QR code raakte toch een groot aantal mensen besmet.

Al worden ze er minder ziek door toch kunnen ze anderen besmetten en lopen de cijfers weer op, en dat wordt dan vooral toegeschreven aan de mensen die niet gevaccineerd zijn.

Eke Vriens, Knegsel