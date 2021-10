Lezersbrieven | Rijden op nieuwe N69 grandioze ervaring | Dansmarathon al in 1969 trieste gebeurtenis

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 21 oktober in de krant verschenen.

Rijden op nieuwe N69 grandioze ervaring

Voor het eerst vanuit Valkenswaard naar Veldhoven gereden via de nieuwe N69. Een grandioze ervaring! Rijden over een mooie nieuwe en stille weg, zonder verschillende dorpen te doorkruisen. Geen last van druk verkeer, stoplichten en opstoppingen. Ook de mensen die naast de oude weg wonen kunnen enkel heel blij zijn dat er minder verkeer langs komt. Hadden we veel eerder moeten doen!!!

Anita en Luc Compen, Borkel en Schaft

Voor kleurenblinde is kaartje onleesbaar

Op een kaartje met alle gemeenten in Nederland wordt in negen kleuren aangeven welke er financieel op vooruit of achteruit gaan (ED 20-10). Voor mij als kleurenblinde is dit overzicht geheel niet leesbaar. Het zou beter zijn met contrasterende kleuren te werken zoals blauw, geel, grasgroen, rood, zwart, al dan niet in combinatie met cijfers, letters, strepen, driehoekjes, vierkantjes en dergelijke.

Ad Vermeulen, Ommel

Koop ervaringen in plaats van spullen

Ik mis in het rijtje tips om teleurstellingen te voorkomen bij het bestellen van cadeaus (ED 20-10-) de belangrijkste tips: koop geen plastic troep uit China, koop lokaal en duurzaam en investeer in ervaringen in plaats van spullen.

Jeroen Beekman, Eindhoven

Leerkracht met oprechte interesse

Ik las voor het eerst sinds lang een stukje over pesten waar ik blij van werd (ED 19-10). Jan Copic stelt terecht dat strafbaar stellen van pesten averechts werkt en het is beter docenten zo op te leiden dat ze oog hebben voor wat er precies in hun groep aan de hand is. Een leerkracht die oprecht geïnteresseerd is in wat er onder zijn leerlingen leeft is in staat om pestgedrag te voorkomen en in sommige gevallen ook op te lossen. Maar vooral in het voorkomen zit de grote winst.

Bernard de Rooij, Aarle-Rixtel

Vaccinatie geen aanslag op leven

Aan het begin van ons leven worden we bijna allemaal gevaccineerd tegen een aantal ziektes, die daardoor vrijwel geen slachtoffers meer maken. Nu worden we bedreigd door een nieuwe volksziekte die zelfs veel te veel mensen op het ic laat belanden en daardoor de hele gezondheidszorg ontregelt. Toch doet een grote groep Nederlanders alsof een vaccinatie daartegen een aanslag is op hun leven. Het wordt tijd dat we stoppen daarin mee te gaan. Als ze zich niet laten vaccineren zijn zij een gevaar voor de volksgezondheid. Dat is niet acceptabel.

Jean Peeters, Eindhoven

Dansmarathon al in 1969 trieste gebeurtenis

De dansmarathon op tv wordt nu helemaal uitgemolken maar het concept is niet origineel. In 1969 is de film “They shoot horses, don’t they?” al uitgebracht met hetzelfde thema. Het is in de film net zo’n trieste gebeurtenis als de huidige dansmarathon.

Ans Janssens, Eindhoven

Winkeliers doe aub de deuren dicht

De gasprijzen stijgen de pan uit, maar de regering compenseert ons met 400 euro. Heel mooi. Een goedkopere manier om je gasrekening omlaag te krijgen is minder energie gebruiken en dat kan op twee manieren: de kachel lager zetten of minder verspillen. Veel winkeliers doen dat dagelijks, door de deuren van hun winkels wagenwijd open te zetten. Soms hangt er in de deuropening ook nog een blazer die warmte naar buiten blaast. Beste winkeliers doe aub die deuren dicht! De klanten komen echt wel binnen, ook al zijn die deuren dicht.

Dirk van Tellingen, Geldrop

Reclames graag weer in het Nederlands

Op radio en tv zijn er reclames waar geen spat Nederlands bij zit, maar uitsluitend Engels. En omdat wij in onze jeugd geen Engels hebben geleerd, is het frustrerend dat wij dat niet kunnen volgen. Mag het weer wat meer in het Nederlands alsjeblieft?

P. van Roozendaal, Geldrop

Fietsaccu's met nog goede cellen bij afval

Fietsfabrikanten en hun dealers mogen geen fietsaccu’s openmaken. “Om veiligheidsredenen”, zegt bijvoorbeeld een bedrijf als Bosch, met stip de grootste producent van fietsaccu’s. Wanneer er in de fietsaccu een draadje los zit of een printplaatje het laat afweten ben je voor reparaties na de garantieperiode aangewezen op onafhankelijke reparateurs. Die bedrijfjes repareren met gebruikte onderdelen want fabrikanten leveren geen losse onderdelen voor fietsaccu’s. Ook de software staat een bedrijf als Bosch niet af. Het gevolg is dat er fietsaccu’s met goede cellen onnodig op de afvalberg belanden. Niet milieuvriendelijk én klantonvriendelijk.

Hans van der Linden, Nuenen

Chinese vluchtelinge kan er nu verblijven

Een Chinese vluchtelinge, hier bekend als Ting Ting, een naam die ze bij aankomst in Nederland opgaf, wil daar van af en wil verder onder haar echte naam (ED 20-10). Ze wil naar China om familie op te zoeken en dat kan alleen onder haar werkelijke naam om niet het risico te lopen niet meer terug te kunnen naar Nederland. Om die reden procedeert zij nu tot bij de Raad van State om daarmee de gemeente Deurne te dwingen haar persoonsgegevens te wijzigen. Onder ede verklaarde ze destijds 16 jaar te zijn terwijl ze in werkelijkheid toen al 20 was. De reden was dat behandeld werd als minderjarige asielzoekster. Waarom al deze leugens? Waarom toen China moeten ontvluchten waar zij er nu probleemloos kan verblijven? En waarom nu van Nederland durven te eisen haar leugens ongestraft ongedaan te maken? Waar blijft het rechtvaardigheidsprincipe als deze eis wordt ingewilligd. Zet, als voorbeeld, dit eens af tegen wat ouders in de toeslagenaffaire is overkomen na kleine administratieve vergissingen. Die werden zelfs door de rechterlijke macht in hun hemd gezet en aan hun trieste lot overgelaten. En zouden de instanties dan nu wel voor deze eis moeten zwichten?

Evelyn Messchaert, Eindhoven

Vier treinstations is niet genoeg OV voor Helmond

Het gemeentebestuur vindt dat de binnenstad van Helmond autoluw moet worden gemaakt. Maar de vraag is hoe dan met openbaar vervoer (OV) dat centrum bereikbaar kan worden gehouden.

Het OV in Noord-Brabant wordt verzorgd door de Provincie die de uitvoering hiervan opgedragen heeft aan vervoerder Hermes/Connexxion. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) van de Provincie staat dat ervan uit gegaan kan worden dat er binnen Helmond geen verdere fijnmazige openbaar vervoer van mensen noodzakelijk is omdat Helmond vier treinstations heeft. En deze stations zijn te voet of per fiets voldoende te bereiken! Dit betekent dat het voor veel mensen moeilijk, zo niet onmogelijk wordt om vanuit de Helmondse wijken naar het centrum of naar andere wijken te reizen, of om het ziekenhuis, de theaters of het industrieterrein te bereiken.

Het Bravoflex systeem (kleine bussen, die op bestelling fijnmazig door de stad reden) is door de Provincie enige tijd uitgetest, maar is om financiële redenen afgeblazen. Onlangs is ook besloten om in Helmond niet verder te gaan met het aanbieden van deel-scooters.

Er worden, naast het reizen per fiets of te voet, nieuwe alternatieven uitgeprobeerd. Zoals deel-auto’s, deel-scooters, deel-fietsen en op beperkte schaal zelfrijdende elektrische minibusjes. Maar sluiten dit soort initiatieven aan op de behoefte van onze inwoners als het om het openbaar vervoer door de stad? Er is beslist een groep die zich prima te voet of met de fiets door Helmond kan verplaatsen. Voor mensen met een WMO indicatie is er de Taxbus. Maar zien we daarmee dan niet een (aanzienlijke) groep mensen over het hoofd die graag van het OV gebruik zou willen maken?

Het is daarom noodzaak dat aan de Helmondse inwoners wordt gevraagd wat zij verwachten van en wat de behoefte is aan vormen van OV door de stad.

Gerard Bosch is namens de politieke groepering Plan! burgerlid van de gemeenteraad van Helmond