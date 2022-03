Lezersbrieven | Rol van de gemeenteraad vaak voor de bühne | Compenseer niet alleen laagstbetaalden

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 17 maart in de krant verschenen.

Saamhorigheid Europa mooi om te zien

Het is triest dat er zo iets verschrikkelijks als een oorlog voor nodig is, maar ik vind het geweldig om te zien hoe eensgezind Europa reageert. Hulp- en inzamelingsacties krijgen enorme steun en het is indrukwekkend te zien hoe de enorme aantallen vluchtelingen overal worden opgevangen. Jammer van de volledig foute reactie van Forum voor Democratie, maar die partij heeft de laatste jaren wel meer onzin verkondigd. We zullen moeten afwachten of de saamhorigheid zal voortduren zolang dat nodig is, en dat we niet, zoals bij Corona, het sentiment zien omslaan naarmate de situatie langer duurt.

Arold de Bont, Helmond

Kostbare tijd rechter voor ontslag om croissantje

Doordat de caissière een paar croissantjes had gegeten achter de kassa van een Dekamarkt in Haarlem werd ze na een dienstverband van 20 jaar op staande voet ontslagen (ED 15-3). Er was geen bewijs dat ze niet betaald had, terwijl ze de bonnetjes kon laten zien. De rechter vond ontslag te ver gaan en vond een goed gesprek meer op zijn plaats. Maar daar heeft de Dekamarkt geen zin in, zij gaat in hoger beroep. Wat mij dan stoort is dat een rechter zijn kostbare tijd moet besteden aan zulke flutzaken. En zeker ook dat je na zo’n lang dienstverband zo behandeld wordt. Je moet er maar willen werken!!

Josee Brouwers, Deurne

Beter alleen armere gezinnen tegemoet komen

Nu de prijs voor een liter benzine steeds verder stijgt, gaat de regering de belasting verlagen om de protesterend autorijders tegemoet te komen. Helaas weer gemiste kansen. Na de coronacrisis zouden we het (misschien) allemaal anders, beter gaan doen. Door het vele thuiswerken zagen we lege autosnelwegen: minder vervuiling en minder verkeersslachtoffers. Maar nu willen velen weer terug naar normaal. Maar de klimaatcrisis bestaat nog steeds. En toen kwam er een geschenk: hogere benzineprijzen zorgden ervoor dat mensen weer minder gingen rijden. De regering wil iedereen te vriend houden met een compensatie door middel van belastingverlaging. In plaats van alleen een tegemoetkoming voor de armere gezinnen.

Dirk van Tellingen, Geldrop

Compenseer niet alleen laagstbetaalden

Hogere compensatie voor energieprijzen (Stelling 12-3)? Ja, maar niet alleen voor de laagst betaalde. Nu al zie ik dat als je modaal bent je minder over houdt dan je buur die aan het minimum zit. Neem twee huurders die naast elkaar wonen. De een werkt en heeft 1900 Euro de ander zit met zijn gezin thuis met 1500 euro (bijstand). De laatste krijgt maximale huursubsidie, zorgtoeslag, kwijtschelding belastingen en dan die 800 energie toeslag. En de buurman die werkt krijgt alle belastingen die een gemeente kan opleggen en voor de rest niets en is dus slechter af.

Mario v Mechelen - v Wijngaarden, Eindhoven

Eerlijk puntensysteem voor inwoners Bergeijk

Politieke partijen in Bergeijk probeerden bij de verkiezingen te scoren met woonbeleid. Bij de vorming van een nieuw college moeten ze ervoor zorgen dat inwoners van Groot-Bergeijk eerst aan de beurt komen bij het uitgeven van kavels en woningen. Maak een duidelijk en eerlijk puntensysteem voor inwoners van Bergeijk en economisch verbondenen. We moeten ervoor zorgen dat de identiteit en karakter van onze mooie groene gemeente behouden blijft en dat we jongeren binnenboord houden.

Frans Pasmans, Bergeijk

Laat mensen, oud of jong, in hun waarde

Getuigt het niet van simpel respect om oudere mensen niet aan te duiden als ‘omaatjes of oude omaatjes’ (ED 14-3) of ‘opa’ (ED 14-3). Zoals wij jongeren evenmin de denigrerende titel ‘jochie’, ‘broekie of zusje’ opplakken. Laat mensen in hun waarde, oud of jong. Kwestie van beleefdheid!!

Evelyn Mandos-Messchaert, Helmond

Bonus voor topman en regering compenseert

De topman Ben van Beurden van Shell heeft een bonus van 2,6 miljoen gekregen voor zijn prestaties afgelopen jaar. Ik vind dat beschamend in een oorlogs- en crisis situatie zoals nu, waar burgers in armoede belanden door torenhoge gas- en brandstofprijzen. Het zal contractueel kloppen, maar dat er exorbitante hoge winsten gemaakt worden over goederen die als eerste levensbehoeften dienen kan er bij mij niet in. Vervolgens moet de regering met belastinggeld de burgers een compensatie gaan geven. Bonussen drijven de winsten op ten voordele van bestuurders en ten nadele van de consument.

Pierre Verhees, Meijel

Rol van de gemeenteraad vaak voor de bühne

Een partij zonder wethouder mist informatie (‘Geen keurslijf, geen macht’ ED 9-3). Mijn beperkte ervaring met de lokale politiek bevestigt dat beeld. Vragen stellen en geen antwoord krijgen of het gevoel (en soms later de bevestiging) dat er informatie is achtergehouden. Dit hoort niet bij een samenleving anno 2022. Met een druk op de knop krijgen we toegang tot bijna alles. Waarom ligt dat binnen een gemeentebestuur anders?

De ‘macht’ van de gemeente ligt maar op één plek. En dat is bij de gemeenteraad. Toch blijkt uit onderzoek dat 32% van de raadsleden in Nederland dit niet zo ervaart. In Helmond wordt veel in de achterkamertjes geregeld, waardoor de rol van de gemeenteraad, en dan met name die van de oppositie, vaak voor de bühne is.

In Helmond lijkt het of er niet alleen een coalitieakkoord gesloten wordt. Maar ook een coalitie verbond. Een afspraak om voor elke raadsvergadering met de fractievoorzitters en wethouders te overleggen om ook andere onderwerpen te kunnen sturen naar wens van de coalitie. Met app groepen waarin de oppositie is buitengesloten zodat er voor de raadsvergadering al veel besloten of bekend is. De zogenaamde achterkamertjespolitiek.

Dat de coalitie elkaar steunt op het coalitieakkoord is begrijpelijk, zonder fundering bouw je geen huis. Maar de gemeenteraad, zowel oppositie als coalitie, moet in alle openheid kunnen discussiëren en beslissen over alle onderwerpen.

Maar bestuurlijke vernieuwing vraagt óók om meer invloed voor de Helmonder zelf. Meer invloed zorgt ook voor meer draagvlak. Burgers betrekken en informeren zodat ze zelf een mening kunnen vormen. Deze openheid en transparantie zijn essentieel om de kloof tussen inwoners en gemeente te dichten.

Willem Boetzkes, Helmond