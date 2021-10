Lezersbrieven | SBE, Eindhoven is al behoorlijk groen

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 9 oktober in de krant verschenen.

SBE, Eindhoven is al behoorlijk groen

Volgens Stichting Beter Eindhoven (SBE) moeten we meer respect hebben voor de natuur in onze stad (Opinie 8-10). Maar Eindhoven is al behoorlijk groen en er komt nog veel meer groen aan wat prima is. Maar SBE moet weer iets te zeuren hebben, over de bever bij The Edge of de bomen die eventueel gekapt moeten worden. SBE heeft de afgelopen maanden veel negatieve berichten geplaatst die vaak nergens op gebaseerd waren. Ze maken Eindhoven niet Beter maar juist het tegenovergestelde.

Pim Bekkers, Eindhoven

Koppel centrales los van het internet

Het lijkt erop dat de Russen bezig zijn met moderne manier van oorlog voeren. Dat hoeft niet meer met kanonnen en kanonnenvoer en zo, maar is heel eenvoudig: alles infiltreren en onder controle krijgen. Als er oorlog komt ligt met een paar klikken alles plat. Elektriciteitscentrales plat, alles plat, zo simpel. Waar is ons gezonde verstand??? Al die kwetsbare dingen als elektrische centrales en drinkwater en zo – nu afkoppelen van internet.

Giel van Kessel, Elsendorp

Elfde van de elfde bal is er al vele jaren

Ivo Soetens (voorzitter van de Federatie Eindhovens Carnaval (FEC) beweert dat De elfde van de elfde pas een jaar of zes bestaat (8-10). Ik zou hem willen vragen eens wat dieper in de historie van het Eindhovense Carnaval te duiken. Ik heb mijn man leren kennen op 10 november 1968 tijdens het elfde van de elfde bal in de Breeuwer waar de Carnavalsvereniging de Lolbroeken residentie hielden. Toen hielden ook al veel andere carnavalsverenigingen al jaren hun elfde van de elfdebal.

Yvonne Walravens, Eindhoven

Corona Bond-filmpje vooral gevaccineerden

De QR code is helemaal niet bedoeld om de verspreiding van het virus tegen te gaan maar om de mensen zo min of meer te dwingen het corona vaccin te nemen. Als het echt bedoeld was om virus verspreiding tegen te gaan dan hadden ze dit overal in moeten voeren. Maar dan komen er hier in Nederland net zo heftige demonstraties als bijvoorbeeld in Italië, Frankrijk en Australië waar we vreemd genoeg weinig van zien in het nieuws. Om de groep jongeren die geen enkel gevaar lopen over de streep te trekken wordt er nu een virus campagnefilmpje getoond voorafgaand aan de nieuwe James Bond film. Hier moet ik echt om lachen hoor. Waarschijnlijk is Hugo de Jonge vergeten dat om toegang te verkrijgen tot de bioscoop een QR code nodig is en iedereen die daar zit waarschijnlijk al gevaccineerd is. Dus zal het effect weer helemaal niks zijn. Misschien moeten we alle regels gewoon opheffen en kijken wat het effect is, waarschijnlijk ook helemaal niks.

Guido van Schijndel, Son en Breugel

Hoe zit het met misbruik van kerk in Italië

Geschokt ben ik door de omvang van het misbruik in de Franse katholieke kerk, met haar jarenlange uitstraling van: ‘bij ons is amper iets aan de hand’. Zo vraag ik me ook al jaren af: hoe staat het er in Italië voor? Zou de bisschop van Rome zijn collega-bisschoppen niet wat moeten stimuleren om eens werk te maken van een onderzoek? Ook daar geldt: pas als de feiten bekend zijn kan er iets tegen ondernomen worden.

Jean Peeters, Eindhoven

Het volk verdient een leider met een plan

Hij lijkt er toch weer in te slagen een nieuw kabinet te vormen. De man die een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel combineert met een bedroevend gebrek aan visie. Wie nog gelooft in de uitdrukking elk volk krijgt de leiders die het verdient moet wel een ontzettende minachting voor de Nederlandse bevolking hebben. Dat dit de norm is in het bier en bitterballen circuit waar onze premier zich zo thuis voelt maakt het er allemaal niet beter op. Of het nu gaat om zijn zorg voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire, de aardbevingsschade in Groningen of zijn ronduit lachwekkende coronabeleid. Het volk verdient een leider met een plan voor elke Nederlander gebaseerd op rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Rutte 1, 2 , 3, 4. Leider op papier.

Jeroen Kwast, Eindhoven

Uitstapje ouderen verloopt soepel ondanks QR-checks

Voor een grote groep ouderen (gemiddelde leeftijd 70 jaar) heb ik een dagje uit naar Nijmegen georganiseerd. Voordat er sprake was van een corona toegangscontrole hadden zich hiervoor al 111 personen aangemeld. Omdat wij op deze dag een aantal horecagelegenheden zouden bezoeken, werd een QR-code later wel verplicht. Gezien de vele negatieve berichten over zo’n QR-code, maakte ik mij hierover wel zorgen dat er weerstand tegen zou zijn. Of dat veel ouderen niet in staat zouden zijn om een QR-code te krijgen. Het scannen van de code zou bovendien veel extra tijd kosten.

Maar al die zorgen bleken onterecht. Er bleek slechts een deelnemer niet mee te willen omdat hij principieel tegen was. Van veel andere ontving ik juist positieve berichten en zich veiliger voelden. Tot mijn verbazing hadden dinsdag alle 110 personen een geldige QR-code op hun telefoon of op papier en die waren bovendien zo gescand. In de bezochte horeca werd nogmaals gecontroleerd en ook zonder enig probleem.

Mijn conclusie is dat dat de klagende tegenstanders van zo’n toegangscontrole een veel kleinere minderheid vertegenwoordigen dan dat ze willen doen geloven.

Jos Caeijers, Valkenswaard