Lezersbrieven | Schoolbestuurders zonder hart voor het sbo | Groot compliment voor prachtige collage

Bijzonder onderwijs betrekt ouders meer

Zelden zoveel onzin gelezen over openbaar- en bijzonder onderwijs (ED 18-12). De twee geïnterviewden hebben niet in de gaten dat ze feitelijk ook bij het bijzonder onderwijs werkten. Veel openbare scholen kozen voor een bestuursvorm waarbij de gemeente op afstand staat. De bestuursvorm ‘stichting’ is privaat en zo betrok men ouders meer bij het onderwijs. Zo is bijzonder onderwijs ontstaan. Dat kan met geloofsovertuiging te maken hebben, maar ook met didactiek bv. Jena - Dalton.

Jan van Bruggen, Nuenen

Wat mis met Stille nacht, heilige nacht

Helaas krijgt de commercie ons met kerstmis steeds meer in de grip. Het is vooral eten en veel drinken als we de reclames mogen geloven. En Engeltalige kerstliedjes die je echt overal hoort. Wat is er mis met liedjes als de herdertjes lagen bij nachten, o dennenboom, klein kindeke teer, kling klokje klingeling en stille nacht heilige nacht?

Frans van der Vleuten, Asten

Laatste column van Irene van den Berg

Ik las de laatste column van Irene van den Berg. Ik heb van elke column van haar hand genoten. Ik merk aan haar teksten dat zij onafhankelijk denkt en dus schrijft. De ene vindt dit en de andere dat. Soit. En dat dus bevalt mij, kunnen anderen nog wat van leren.

Stephan van de Mortel, Valkenswaard

Blij met haar ideeën, gedachten en analyses

Tot mijn verdriet en grote teleurstelling lees ik in haar eigen column dat Irene van den Berg met haar bijdragen gaat stopt. Een groot gemis! Zo helder, zo ter zake en gelukkig met een mening. Tè politiek? Ik was altijd erg blij met haar ideeën en gedachten en analyses.

Hein Ziegenhardt, Valkenswaard

Groot compliment voor prachtige collage

Een foto op de voorpagina van het Eindhovenkatern onder het opschrift ‘Ieder zaadje moet je een tuin kunnen zien’ (ED 15-12). Het is een prachtige collage van het kunstenaarsduo Kasper van Leek en Niels van Swaemen. Met inspiratie van het nummer Motion van rapper Fresku werd dit kunstwerk op de zijgevel van het Centrum voor de Kunsten Eindhoven gezet. Een groot compliment aan de makers van deze afbeelding.

Henny Kuijten-Dijkmans, Nuenen

Roestige auto met nieuwe nummerplaat

Het resultaat van de tangbevalling ligt er, een beleidsverhaal van 21.300 woorden. Voorzichtig kijk ik of ik het kind van de rekening ben. Even turven: de afkorting AOW komt er welgeteld 2 keer in voor, het woord ouderen 11 keer en het woord pensioen 3 keer. Duidelijk dus dat ouderen ook van de ‘nieuwe’ regering niks hoeven te verwachten. Het opgetuigde verhaal oogt als een roestige auto die verkocht wordt als een splinternieuwe omdat garage Rutte er een nieuwe nummerplaat op heeft gezet. Dit wordt voor de ouderen -die de feitelijke waarde van hun pensioen al met meer dan 20% zagen verdampen- geen ritje van ’omzien naar elkaar’ maar van ’afzien met elkaar’. Met de regering vooruitkijkend naar de toekomst ga ik naar Google maps. Waar ligt het Malieveld?

Hans van der Linden, Nuenen

Geef twee maal modaal geen AOW meer

Waarom komen ouderen (bijna de grootste groep) in Nederland er zo slecht af als het nieuwe motto in het regeerakkoord is: omkijken naar elkaar. Het is al meer dan 7 jaar geleden dat de waardevaste pensioenen zijn geïndexeerd en de reden? Nu is het plan ook nog eens om de AOW niet te indexeren, dit is te schofterig voor woorden. Als je wilt bezuinigen op de AOW adviseer ik mensen die tweemaal modaal als inkomen hebben geen AOW meer uit te betalen.

Jos en Ria Konings, Eindhoven

Schoolbestuurders zonder hart voor het sbo

Ik heb mij als oud-inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs altijd voorgenomen niet te reageren op uitspraken of artikelen over het onderwijs. Maar in het artikel van zaterdag 18 december 2021 gaat Hans Fuchs voor mij een grens over, waardoor ik niet anders kan dan reageren. Niet op de uitspraken over afschaffing van het bijzonder onderwijs die hij samen met Annemie Martens doet. Alsof het bijzonder onderwijs in al zijn schakeringen deze ongefundeerde vooringenomenheid verdient.

Fuchs noemt het sbo “(…) een beetje herderlijk, voor de zwakkere kindjes zorgen”. Het sbo neemt een cruciale plek in in het continuüm van zorg tussen de basisschool en het speciaal onderwijs. Vanuit de landelijke verantwoordelijkheid die ik binnen de Inspectie van het Onderwijs langere tijd had voor het sbo, heb ik deze onderwijsvorm zien evolueren tot de onmisbare schakel die zij nu is.

Passend onderwijs, want daarop doelen Fuchs en Martens, zou ervoor moeten zorgen dat de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op een reguliere basisschool ook op maat worden bediend. Dat is, hoe triest deze constatering ook is, niet goed gelukt. Passend onderwijs leidde op de basisscholen tot een verdichting van de problematiek, waardoor de grenzen van de hulp die leraren moeten bieden verder worden opgerekt. Recente onderzoeken staven dat veel leraren door deze verdichting in hun klas overvraagd zijn en de rek eruit is om deze specifieke groep leerlingen op maat te bedienen. Ik herinner me de verzuchtingen van menige leraar bij de honderden klassenbezoeken die ik in dit kader heb uitgevoerd. Leraren die wenselijkheid en haalbaarheid van de zorg voor hun leerlingen niet konden verenigen, met frustraties en onmacht tot gevolg. Je zou bijna denken dat de verdeling van de financiële middelen binnen het Samenwerkingsverband een achterliggend motief is om te beweren dat men het zelf wel kan.

Het sbo heeft veel leerlingen binnengekregen die voorheen naar het speciaal onderwijs gingen, waardoor ook bij hen een verdichting van de problematiek speelt. En dat naast een groeiende groep leerlingen waarvan de basisschool toch niet in staat blijkt de hulp te bieden die zij nodig hebben. De uitspraken van Fuchs zijn een mes in de rug van deze leraren in het sbo die vanuit een echte specialisatie en echte expertise deze kinderen elke dag op maat het beste bieden.

Ben de Goei uit Eindhoven is oud-inspecteur Inspectie van het Onderwijs