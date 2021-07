Lezersbrieven | Simone Biles is ook menselijk de grootste | Schaam me voor gedrag van partijgenoten

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 29 juli in de krant verschenen.

Lezen over Koloniën van Weldadigheid

Nu de Koloniën van Weldadigheid door de Unesco tot Werelderfgoed zijn verklaard wordt er vaak gewezen op de bestseller van Suzanna Jansen: Het Pauperparadijs. Een mooi boek, maar als iemand echt meer over de ontstaansgeschiedenis, de gang van zaken, de problemen en de afloop van de Koloniën wil weten kan hij beter de boeken van Wil Schackmann lezen. In onder meer De Strafkolonie beschrijft hij op een humoristische, maar zeer informatieve manier, gebaseerd op de verslagen uit de Koloniën zelf.

Joop Agterbosch, Geldrop

Herde lijn tegen horeca onbegrijpelijk

De gemeente Eindhoven voert een harde lijn en sluit horecabedrijven. Onbegrijpelijk en zeker niet rechtvaardig. De ondernemers hebben gelijk dat ze een kort geding voeren, maar het is belachelijk voor woorden dat het nodig is.

Robert Bocxe, Valkenswaard

Met cijferslot fiets aan beugel vast leggen

Voor een kentering in de toenemende diefstallen van e-bikes (ED 28-7) zijn enkele simpele maar doeltreffende stappen nodig. Voor winkelketens is het een kleine investering om beugels te plaatsen waaraan fietsen aan de ketting kunnen. Roverbendes uit het Oostblok gebruiken vaak een loper waarmee kwaliteitssloten snel geopend kunnen worden. Een kabelslot met cijfercombinatie biedt dan de oplossing. Twee fietsen kunnen in tegenover gestelde richting aan elkaar vast gemaakt worden. Dat is met cijferslot een onneembare hindernis.

Bernard Janssen, Gemert

Simone Biles is ook menselijk de grootste

De Olympische atlete Simone Biles. Rio 2016: vier keer goud. En daarna? MeToo. De zaak Larry Nassar: zijzelf en 170 collegae seksueel misbruikt. Opstaan tegen haar serieverkrachter. Naar voren geschoven als boegbeeld van haar sport. Ondanks dit alles rekent de wereld op niet minder dan zes titels. Maar dinsdag op de Spelen in Japan zeiden jaar lichaam en geest zeiden “genoeg”. Ze stond op. Niet de turnster Simone. Niet het boegbeeld Simone. En al helemaal niet de GOAT (Greatest Of All-Time). Maar de MENS Simone Biles. Een mens van vlees en bloed, met lichaam en geest. Een mens die er ook mag zijn als alles even vreselijk tegenzit of als het allemaal teveel is geworden. Op 27 juli gaf Simone Bijles in menselijke waarden.

Oscar van Schijndel, Eindhoven

Groep voor hetzelfde feit veroordelen

Het druist tegen mijn rechtsgevoel in dat personen die een ander persoon verwonden of doodschoppen, bescherming vinden in een groep. Die groep mag als geheel worden veroordeeld voor het plegen van het feit. De groepsleden hebben immers de keuze degene(n) die de daad gepleegd heeft aan te wijzen. Willen ze dat niet dan rest, naar mijn mening, slechts iedereen voor hetzelfde feit te veroordelen. In dit voorval wisten ze blijkbaar allemaal dat ze fout zaten, ze zijn niet voor niets gevlucht uit Spanje.

Hans Berkers, Veldhoven

Schaam me voor gedrag van partijgenoten

Het is een schande dat burgemeester Jorritsma klaagt over de reacties die hij krijgt als hij paradeert over de Eindhovense busbanen. Ik schaam me onderhand door al het arrogante gedrag van prominente partijleden dat ik dezelfde partij vertegenwoordig als raadslid in zijn buurgemeente.

Thomas Schouten, Geldrop-Mierlo

Begeleid jongeren naar baan in techniek

Eindhoven gaat jongeren met een moeilijke start in het leven de helpende hand reiken door hen een basis inkomen te verschaffen (ED 22-7). Een nuttig initiatief. Hopelijk blijft het hier niet bij en worden deze mensen ook begeleid om zich verder te ontwikkelen zodat zij in de toekomst wel op eigen benen door kunnen. Een mogelijke oplossing staat in dezelfde krant: ‘Banen voor het oprapen in de techniek.’ Begeleiding van deze jongelui naar een opleiding ligt dus voor de hand.

Maaike van Wijgerden, Geldrop