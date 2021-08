Lezersbrieven | Slak bijt zich met duizend tandjes door mijn tuin | Waarom korter douchen als Formule 1 wel kan?

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 17 augustus in de krant verschenen.

Slak bijt zich met duizend tandjes door bladeren in mijn tuin

Ik mag mezelf rekenen tot de meest niet succesvolle slakkenbestrijders (ED 12-8). Alle genoemde middelen in het artikel heb ik al ooit aan de hand gehad maar dit jaar is het inderdaad nog meer vechten tegen de bierkaai. In juni reed ik nog welgemoed helemaal naar Dishoek om verse Zeeuwse schelpen te delven maar toen ik ze ’s avonds zorgvuldig en vol optimisme rond mijn Limburgse hosta’s legde meende ik al hoongelach te horen.

Jaren geleden werkte ik met zout, mea maxima culpa. Een gruwelijk einde en tevens het voor onbepaalde tijd eenzijdig opgelegde einde van mijn lidmaatschap van de Partij van de Dieren. Bierval? Jammer van het bier. Een enkeling trapt en valt erin maar je triomfkreten worden meesmuilend aangehoord door de tientallen soortgenoten die inmiddels al lang een veilig heenkomen hebben gezocht in de grond.

Ook bewondering. Hoe kan één zo’n slijmbal nu in één nacht zo’n groot hostablad verorberen? Het antwoord kwam vorig jaar van een enthousiaste slakkenkweker die mij na zijn even enthousiaste verhaal ook nog een hapje slak aanbood; ‘smaakt als champignons’: slakken hebben blijkbaar een gebit met bijna duizend (!) tandjes, al weet ik niet wie ze ooit heeft geteld. Veel tijd nodig om te poetsen dus.

En de mannetjes schijnen over een geslachtsorgaan te beschikken waar zelfs de bewoners van Temptation Island jaloers op zullen zijn en zeker zal bijdragen tot een succesvolle voortplanting. Dit aangehoord hebbende moest de kweker mij met vlugzout bijbrengen. De natuur kan wreed zijn. Terwijl ik lees dat Nederland steeds preutser wordt, met name op de stranden, trekt de naaktslak zich nergens iets van aan en laat alom een (slijm)spoor van vernieling achter. Daar kan geen klimaatplan tegenop.

Lambert Verhoeven, Nijnsel

Eeneind trekt ook verkeer door Nuenen aan

Eindelijk kan worden gebouwd op het bedrijventerrein Eeneind-West in Nuenen (ED 13-8). Als inwoner van Geldrop wordt ik daar niet echt vrolijk van, omdat ik nu al veel vrachtverkeer zie in het centrum richting Nuenen. Met de komst van distributiecentra zal het vrachtverkeer in veelvoud toenemen van en naar de A67 en A2. Het gebied waar dit verkeer doorheen rijdt, met name de Laan der Vier Heemskinderen en het Bogardeind is volgens Milieudefensie al een gebied met een overschrijding van de stikstofdioxide norm.

Ton Maas, Geldrop

Rare wereld, die bankenwereld

Rabo maakt in een half jaar 2,2 miljard euro winst. Daarvan kunnen ze ons geen rente betalen. Integendeel, we dreigen te moeten gaan betalen als we hen ons geld toevertrouwen. Begrijpen kan ik dat niet.

Jean Peeters, Eindhoven

Formule 1 gaat door ondanks IPCC rapport

De inkt van het laatste IPCC rapport is nauwelijks droog of onze regering neemt het besluit dat de autoraces in Zandvoort door mogen gaan. Drie dagen ronkende vervuilende raceauto’s. Volgens het IPCC rapport moeten we in hoog tempo ons leefpatroon aanpassen om de aarde nog een beetje leefbaar te houden voor ons, onze kinderen en onze kleinkinderen. Beperken van het autoverkeer hoort daar ook bij. Onbegrijpelijk dat Rutte en z’n ploeg zo’n vervuilend evenement, waar ook nog eens zo’n 70.000 mensen op af gaan komen, toch door laat gaan.

Dirk van Tellingen, Geldrop

Waarom korter douchen als Formule 1 wel kan?

Het is de hoogste tijd om de CO2 uitstoot te verminderen vanwege de opwarming van de aarde en de zeespiegelstijging, volgens het nieuwe klimaatrapport. We moeten alle zeilen bijzetten om die zeespiegelstijging te voorkomen. Waar ik me over verbaas is dat de Formule 1 races op Zandvoort toch door mogen gaan. Waarom zal ik me dan nog druk maken over het klimaat en mezelf beperken door geen vlees te eten, niet te vliegen, korter te douchen, een lampje minder aan, de cv een graadje lager, en de fiets nemen in plaats van de auto?

Eke Vriens, Knegsel

Hulphond werd al in 1970 geweigerd

Bij het artikel over strandbad de IJzeren Man (ED 16-8) dacht ik meteen aan het lied No Dogs Allowed van José Feliciano. Hij was vanaf zijn geboorte blind en kreeg vanaf vliegveld Londen geen toegang in Engeland omdat hij zijn blindengeleidehond bij zich had. Wat is er veranderd sinds het uitbrengen van dit nummer in 1970?

Bert Mastbroek, Deurne

Vertrouwen van buurt d'n Herd geschaad

Ik woon ruim 20 jaar met plezier aan de Bindersestraat, waaraan ook d’n Herd, een opvang voor daklozen, is gevestigd. 58 mensen die zich net zo thuis voelen op d’n Herd als ik in mijn huis. Maar het aantal daklozen groeit en Stichting SMO ziet dit probleem ook en wil er daarom een groter, moderner pand gaan bouwen. Begin jaren 80 gebouwd, gedateerd, dus slopen en nieuwbouw, zo wordt tegenwoordig helaas gedacht. SMO, woningbouwvereniging Bergopwaarts en wethouder van Dijk zien grote voordelen, groter dus meer opvangplekken. Volgens het bestemmingsplan mag er zelfs tot 40 meter hoogte gebouwd worden. Van 64 naar 83, een toename van bijna 30%.

Enkele jaren geleden wilde Stichting Coloni in de oude pastorie naast d’n Herd een opvang bieden voor kwetsbare jongeren met gedragsproblemen. Na bezwaar van omwonenden is men op deze beslissing teruggekomen. De gemeente was van oordeel dat de grens was bereikt met hetgeen in de directe omgeving nog verantwoord was. Wij hebben daar vertrouwen uitgeput, maar nu een paar jaar later hebben we weer eenzelfde probleem en dat is niet eerlijk.

Berry van Stiphout, Helmond

Fusie Son en Breugel met Nuenen kan in 2024 afscheidscadeau zijn

Samenvoeging van Son en Breugel en Nuenen staat niet op de politieke agenda, maar gemeenten met een inwonertal onder de 40.000 raken qua organisatie en financieel draagvlak in de knel.

De gemeenteraad en de inwoners van de gemeente Son en Breugel mogen zichzelf feliciteren en complimenteren met de herbenoeming voor een vierde termijn (2021-2027) van hun burgemeester Hans Gaillard (65 jr.). Hij is sedert 2003 burgemeester van deze gemeente en daarmee de langstzittende burgemeester van Zuidoost-Brabant. Wie zal het hem nadoen?

Wel zal hij deze vierde termijn niet af kunnen maken, omdat een burgemeester tot zijn zeventigste zijn functie mag uitoefenen. Zijn laatste jaar als burgemeester zal 2025 zijn. Hij kan dus nog vier jaar zijn gemeente dienen en dat zal hij zeker met verve doen, want de inwoners van Son en Breugel dragen hem op handen. Dit is soms in andere gemeenten wel eens anders.

Van burgemeester Gaillard is bekend dat hij voor een samengaan met Nuenen is. Hij vindt dat met een grotere organisatie meer bereikt kan worden. Maar Nuenen is daar op alle fronten nog steeds tegen. In 2018, toen de kwestie van een verdergaande samenwerking en fusie van beide gemeente aan de orde was om te voorkomen niet bij Eindhoven heringedeeld te worden, hebben beide gemeenten, ieder afzonderlijk, zich onder druk van hun inwoners gekozen voor eigen zelfstandigheid.

Tijden veranderen en steeds meer komen de kleinere gemeenten met een inwonertal van onder de 40.000 inwoners qua organisatie en financieel draagvlak in de knel. Het wordt voor die gemeente steeds moeilijker om, tegen beter weten in, hun broek zelfstandig op te houden. Zeker zullen er met de komende gemeenteraads- verkiezingen in zicht (maart 2022) weer vele positieve beloften vanuit de politiek te horen zijn om de kiezers op hun hand te krijgen. Ook daar zal zeker het voorbehoud van zelfstandigheid en tegen herindeling met Eindhoven of fusie met Son en Breugel weer aangestipt worden.

Hoe mooi zou het echter zijn, als bij zijn afscheid over vier jaar als burgemeester van Son en Breugel, voor hem als afscheidscadeau zijn nog steeds sluimerend idee van samengaan van Son en Breugel met Nuenen, werkelijkheid zal zijn?

Rens Kuijten, Nuenen

Zuurgraad in het lichaam beïnvloedt onze weerstand

Onlangs las ik een wetenschappelijk artikel over de omstandigheden waaronder virussen, bacteriën, schimmels en kankercellen zich kunnen ontwikkelen. Het blijkt dat verreweg de meeste goed gedijen in een zure omgeving, namelijk een pH tussen 5,5 en 7. De pH van ons bloed wordt nauwkeurig geregeld tussen pH 7,35 en 7,45. De zuurgraad van de rest van de vloeistoffen in ons lichaam is afhankelijk van wat we eten en wat voor lichamelijke en geestelijke arbeid we verrichten.

Om de zuurgraad zo goed mogelijk stabiel te houden produceren de alvleesklier en de nieren een simpel stofje: natriumbicarbonaat. Ook onze enzymen, nodig bij allerlei biochemische omzettingen, houden van een licht basisch milieu. Echter, vanaf een jaar of 45 neemt de productie van bicarbonaat af. Bovendien is ons voedingspatroon verschoven naar een eiwitrijk dieet. Eiwitten bevatten stikstof, en die leveren zure afbraakproducten op.

Hierdoor gaat ons lichaam langzaam verzuren, met als gevolg dat we vatbaar worden voor bovengenoemde belagers van onze gezondheid. We kunnen ons zuurgraadregelsysteem ondersteunen door 3x per dag een half theelepeltje natriumbicarbonaat, opgelost in water te drinken. Door meting van de pH van de urine is dit proces nauwkeurig te volgen. Het gevolg is dat virussen, bacteriën, schimmels kanker veel minder vat op ons krijgen.

Helaas kan ik niet bewijzen, dat deze methode voor Corona werkt, maar ik weet uit klinische metingen, dat de toename van mijn uitgezaaide prostaatkankercellen behoorlijk wordt afgeremd: De progressieve curve is omgebogen naar een lineaire toename. En daar was ik naar op zoek.

Ik heb tot nu toe geen coronagerelateerde klachten gehad, maar om niet als outcast gezien te worden, en niet volledig aan het sociale leven te kunnen deelnemen, heb ik onlangs besloten om toch tot vaccinatie over te gaan, zij het met grote tegenzin.

Mijn afweersysteem is echter voorbereid op een veel breder spectrum van belagers. Onlangs vroeg mijn kleinzoon van 12: ”Opa, als dat stofje van jou zo goed werkt, waarom geven ze dat dan niet aan iedereen?” Op die vraag zou ik graag het antwoord weten.

Hannes Haisma uit Veldhoven is procestechnoloog