Lezersbrieven | Spaanse bezetting (1583) was opstand | Programma's moeten melden wat voor stad we willen zijn

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 11 juni in de krant verschenen.

Spaanse bezetting in 1583 was in feite een opstand

In het artikel ‘De Grote Berg (in Eindhoven) was in 80-jarige oorlog een slagveld’ (ED 9-6) wordt gesproken over de Spaanse bezetter in 1583. Hieruit blijkt een historische misvatting: Nederland is namelijk nooit bezet door Spanje of de Spanjaarden. De Spaanse koning, in 1583 was dat Philips II, was de wettige vorst van alle Lage Landen. Dat was hij geworden via zijn voorouders die teruggaan tot de dertiende eeuw.

Eén van zijn voorvaderen was de Hertog van Brabant en Philips II droeg ook de titel en hij was ook Hertog van Brabant, zoals hij ook Graaf van Vlaanderen en Graaf van Holland en Zeeland was. Tot 1648 is de Spaanse koning de wettige vorst gebleven over de Nederlanden, ook al hadden die hem afgezworen. Pas bij de Vrede van Münster heeft hij zijn gezag afgestaan aan de nieuwe ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’.

Toen in 1568 een opstand uitbrak, stuurde hij een leger om de opstand neer te slaan. Dit was een ‘binnenlandse actie’ tegen opstandige onderdanen. De Hertog van Alva is er beroemd mee geworden.

Waarom hebben wij het dan altijd over ‘de Spaanse bezetter’? Dat komt door de geschiedschrijving achteraf. De geschiedenis wordt altijd geschreven door de overwinnaars, in dit geval de calvinistische noordelijke provincies. Universiteiten waren alleen in het noorden, daar zaten de geschiedschrijvers. En een calvinistische historicus kan nu eenmaal niet zeggen dat zijn geloofsgenoten in verzet zijn gekomen tegen hun wettige vorst die het Goddelijk gezag vertegenwoordigde. En dus is de terminologie aangepast: de geuzen, toch eigenlijk het rapalje van de straat, werden vrijheidsstrijders en het wettige gezag werd de bezetter. De huidige historici spreken dan ook liever niet meer over ‘De tachtigjarige oorlog’ (een oorlog is een strijd tussen twee staten) maar over ‘De opstand’. En een opstand is een binnenlandse aangelegenheid.

Louis Bressers, Nuenen

Programma’s moeten melden wat voor stad we willen zijn

De laatste weken worden Eindhovenaren geconfronteerd met steeds meer woonprojecten van zeer grote omvang. De ene hoogbouw is nog hoger en exclusiever dan de voorgaande. De wethouder, ontwikkelaars en andere deskundigen buitelen over elkaar heen in de race naar wat mogelijk zou kunnen zijn, technisch en financieel haalbaar. Plannen te over!

Maar is niet de eerste de vraag die we met zijn allen dienen te beantwoorden: wat willen we voor een stad zijn? Wat is dringend, wenselijk en wat moet nu noodzakelijk als eerste aangepakt worden? Wat is de maat van Eindhoven die we voor de toekomst nastreven. Welke voorzieningen horen daarbij. Werkgelegenheid, voor wie, sport- en culturele voorzieningen, onderwijs, recreatie. En dan vanzelfsprekend huisvesting, voor welke doelgroep. De lijst kan aangevuld worden met de hierbij horende mobiliteit per weg, water en in de lucht? Het sociale domein moet bij dit alles een belangrijke rol spelen.

Is een metropool regio gewenst of noodzakelijk of onzinnige praat? Ik vraag mij af of de oplossingen een stad van zeer grote omvang, groter dan de vier grootste in Nederland vereisen. Ik vraag me dan af hoe onze stad het beste ingericht kan worden. Lokale hoogbouw zal wellicht nodig blijken. Het kleinschalige grootstedelijke waar velen en ook ik aan hechten en waarom ik lang geleden naar Eindhoven ben gekomen zal behouden kunnen blijken.

De verkiezingsprogramma’s 2022-2026 van de politieke partijen in Eindhoven zullen hopelijk een antwoord bieden aan het merendeel van deze vragen.

Jan Houben, Eindhoven