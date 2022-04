Lezersbrieven | Spannende tijden voor gepensioneerden | Tarieven banken zouden eerder moeten dalen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 26 april in de krant verschenen.

Geen spannende tv met stuntelend D66

Houdt Angela de Jong ook van vechtsporten of hanengevechten op tv? Het zou me niets verbazen als ik lees hoe zij genoten heeft van de wijze waarop Kaag en de voorzitter van D66 (nee, ze heeft géén mening) in de persconferentie aangepakt werden (ED 23-4) en dan gaan stuntelen en zelfs zenuwtics gaan tonen. Ik herinner mij talkshowfragmenten waarin Angela de Jong onhandig snel, het leek wel gespannen en gejaagd, haar menig naar voren bracht. Ik vind dat niet leuk om te zien!

Leo Kuipers, Eindhoven

Bedenkelijke keuze van directie Bavaria

Bavaria blijft actief in Rusland. Ik zou geen nacht rustig slapen bij de gedachte nu nog langer op enigerlei wijze, direct en indirect, mee te werken aan de oorlog van Poetin. Het zou de familienaam Swinkels op zijn minst sieren alsnog haar koers richting Rusland te wijzigen. Daarmee haar blaam te zuiveren en de verkoop van het biermerk op een nettere manier te promoten. En bovendien, het weldenkend personeel van de werkvloer, gewild en ongewild, niet te betrekken bij deze bedenkelijke keuze van haar directie.

Dies van Soelen, Gemert-Bakel

Spannende tijden voor gepensioneerden

Er wordt volop gespeculeerd over de vraag of er binnenkort geïndexeerd kan worden. Het Gerechtshof in Den Haag doet op 21 juni uitspraak in de zaak die KBO Brabant tegen de Staat heeft aangespannen. Spannende tijden dus voor de miljoenen gepensioneerden die al ruim meer dan tien jaar wachten op verhoging van hun pensioen. In het verleden werd hen immers een welvaarts-en waardevast pensioen beloofd.

Leo Wijnen, Geldrop

Pensioenresultaten door gestorven pensionado’s

De afgelopen week de juichende pensioenberichten over de stand van onze pensioenen. Het valt op dat de verhouding tussen de uitkeringen en beleggingsresultaten vooral tot stand kwam door het zakken van de uitkeringen. De afgelopen 2 jaar corona heeft vooral een groot gat geslagen door het aantal gestorven pensionado’s, dit heeft tot gevolg dat de verhouding zo is gewijzigd. Zelf heb ik er moeite mee om dan te zeggen dat de beleggingen zo goed waren en dus geen enkele reden om te juichen. Wel mag er vaart gezet worden met de uitkeringen van die vele miljarden waar we recht op hebben.

Jo Konings, Eindhoven

Foto koninklijk paar bij drugscrimineel Piet W.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het vertrouwen in ons koningshuis daalt. Minder punten voor monarchisten, meer voor republikeinen. Oké, begrip voor beide kampen. Het zij zo. Maar om op pagina 11 bij het artikel over drugscrimineel Piet W. (ED 23-4) een foto van het koninklijk paar te plaatsen zet toch een vraagtekentje bij de onpartijdigheid van het ED.

Arie van Breugel, Eindhoven

Tata Steel stoot meer uit dan agrarische bedrijven

Uit het recente rapport wordt bevestigd dat Tata Steel veruit de grootste vervuiler van ons land is. En dit in het dichtst bevolkte deel van ons land. Meer uitstoot dan alle genoemde agrarische bedrijven samen in het rapport. Waarom zegt de politiek, ministers Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof voorop, niet gewoon duidelijk ‘sluiten die hap’? Natuurlijk gaat er werkgelegenheid verloren (zoals destijds in nog veel grotere omvang bij de sluiting van de mijnen), maar er zijn volop andere banen beschikbaar. We moeten stoppen met de ruime financiële steun die we al jaren aan dit meest vervuilende bedrijf geven. Nu wil Tata Steel schoner worden, zeggen ze, en daarvoor wordt wederom heel veel geld van onze overheid, dus van ons, gevraagd. Ik zou zeggen: forget it en sluiten die hap! Met de toevoeging dat dit onverlet laat dat ook de agrarische sector, in onze regio en elders, via saneringen en andere vormen van bedrijfsvoering, zal moeten bijdragen aan een gezonder milieu en leefomgeving.

Jan Koonings, Oirschot

Bij grote vraag ASML moet prijs toch stijgen

ED bericht uitvoerig over de knelpunten bij ASML en de regio om te kunnen voldoen aan de stijgende wereldvraag naar hun sublieme producten. Daarbij valt op dat weinig aandacht wordt besteed aan een handelswet: als de vraag groter is dan het aanbod gaan de prijzen omhoog. Hoe gaat ASML hier mee om?

Robert Snip, Best

Opgeven Donbas kan bloedvergieten stoppen

President Zelensky van Oekraïne is bijna dagelijks te horen en te zien in de media. Hij probeert te redden wat er te redden is van zijn land. Vraagt dringend om hulp bv leveringen van wapens aan alle landen. Maar toch betwijfel ik of dit de juiste weg is op deze manier. Het uiten van krijgshaftige taal brengt mensen tot haat en nijd in plaats van oplossingen. Het is nodig een opening te vinden, desnoods met opgave van de Donbas regio. Dit was toch al een Russische enclave waar al jaren oorlog gevoerd werd. Als dit het bloedvergieten zou kunnen stoppen is dit de best mogelijke oplossing. Europa en rest van de wereld landen zouden gezamenlijk deze diplomatieke weg moeten inslaan.

Pierre Verhees, Meijel

Tarieven banken zouden eerder moeten dalen

ABN Amro verhoogt het tarief BasisPakket Betalen van € 1,95/maand naar € 2,95/maand. Een verhoging van 50%!. Reden volgens een brief van de bank: meer mogelijkheden om bankzaken te regelen en het veilig houden van de betaalomgeving.

Daar tegenover zou ik willen stellen dat de banken zoveel mogelijk kantoren sluiten, zoals in WoensXL. Sinds kort is ook de ING-bank gesloten en daardoor de Geldmaat verdwenen. Hoezo makkelijk en snel bankzaken regelen? De banken hebben het mij onmogelijk gemaakt om zaken op kantoor te bespreken. Veel oudere mensen kunnen moeilijk bankieren per telefoon, of omgaan met een QR-code.

Inderdaad is de betaalomgeving veiliger, want ik kan geen contant geld meer opnemen dus kan ik niet beroofd worden. De bezuinigingen van het opheffen van de diverse kantoren en verminderen van het personeel zorgen voor besparingen die aan de klanten doorberekend zou moeten worden.

Einde van de brief: Wilt u uw rekening opzeggen? dan betreuren wij dat uiteraard. U kunt dit doen via de ABN-Amro app. of via Internetbankieren. Klinkt mooi, maar wat zijn de alternatieven? Er is geen bankkantoor meer over, de Rabobank is al weg, ING is pas weg, ABN-Amro is weg alleen is de SNS-bank nog in WoensXL. Om het heel zachtjes uit te drukken: dit is puur onfatsoenlijk gedrag.

Henk Hagenbeuk, Eindhoven