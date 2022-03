Lezersbrieven | Spelers kunnen van start met Ajax theater academie | De Jonge, in gelul kun je niet wonen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 24 maart in de krant verschenen.

Teleurgesteld dat Bavaria biertjes brouwt in Rusland

De Oekraïners vechten tegen de bierkaai, een hopeloze, ongelijke strijd tegen een onverbiddelijke tegenstander die niet van wijken weet. Brabanders drinken Bavaria, zij zijn zelfs teleurgesteld wanneer er een biertje van een ander merk wordt geserveerd. Als rasechte Brabander ben ik nu eveneens teleurgesteld in Bavaria, immers hoe kun je met recht en met droge ogen in deze verschrikkelijke, misdadige oorlog biertjes brouwen in het land van een oorlogsmisdadiger. De gemeente Laarbeek geeft een sterk signaal; “Boycot Rusland, want wat is belangrijker, geld of moraal?”

Ben Geerts, Eindhoven

Jeugdbescherming beter maken niet van de grond

In het artikel over de jeugdbeschermingsinstelling JVV (ED 22-3) lees ik dat wethouder Renate Richters uithuisplaatsingen wil voorkomen door te werken aan een kwalitatief goede aanpak. Daar geloof ik niets van als ik lees dat ze zich ook niet wil bemoeien met de wantoestanden bij de beschermtafel van de 21 gemeentes die daar bij aangesloten zijn. De Ombudscommissie Eindhoven heeft hierover onlangs een vernietigend rapport uitbracht. Maar Richters hult zich in nevelen.

John Mijvis, Nuenen

Steeds moeilijker aan contant geld te komen

Alle begrip voor het betoog van Kees Marcelissen in Helmond over contant geld. In Valkenswaard op de Markt zijn ING en ABN Amro verdwenen en bij de Rabobank kun je niet meer pinnen. Je wordt verwezen naar pinautomaten bij Primera of Albert Heijn. Die op de Markt in Valkenswaard is 75% van de tijd buiten gebruik. Ik vind het fijn om nog wat contant geld achter de hand te hebben, terwijl ik me realiseer dat mij de duimschroeven steeds meer worden aangedraaid. Mag ik iemand die mij helpt nog af en toe een centje contant toestoppen?

Peter Snijders, Valkenswaard

In Brabant wel ruimte voor miljard bomen

Er is niet genoeg ruimte voor de aanplant van 40 miljoen bomen (ED 22-3). Maar als je alleen al de ongeveer 5 kilometer kanaal van Helmond naar Aarle-Rixtel zou benutten om per vrije vierkante meter aan weerszijden een zaailing te planten, die binnenkort weer overal de kop opsteken, dan praat je over tienduizenden gratis bomen op beschikbare plekken. Op die manier kun je in Brabant wel een miljard plekken vinden waar een gratis boom de grond in zou kunnen.

Bernard de Rooij, Aarle-Rixtel

50.000 vluchtelingen huisvesten. En in Helmond

En in Helmond? Daar hoor of zie je niets van. Zo maar een greep: de oude bibliotheek, de city sporthal en ga zo maar door. Is het nou zo moeilijk, gemeente?

Ruud van de Vliert, Helmond

Barbaarse machtswellust, mensen op de vlucht

Oekraïne / onvoorstelbaar / barbaarse machtswellust; / mensen op de vlucht; / strompelend / verlaten oude mensen / hun vertrouwde omgeving; / een kind vindt troost / bij een knuffel; / aan de horizon / brandende flats; / bommen vernielen / hoop op terugkeer; / steden verkeren / in doodsnood; / een samenleving / verandert / in schuilkelders vol angstige, / opgejaagde bewoners; / “geen volk zal nog het zwaard trekken / tegen een ander / volk”, / woorden van de profeet Jesaja; / wanneer?

Jos Hamelink, Sint-Oedenrode

Spelers kunnen van start met Ajax theater academie

Mocht Ajax ook de landstitel en de KNVB-beker mislopen, dan is er in ieder geval een andere rol weggelegd voor onder meer Martinez, Antony, Tadic en Eric ter Hag. Zij kunnen van start met de Ajax theater academie. De opleiding bevat Zuid-Amerikaanse invloeden, zoals het bij de minste aanraking kermend naar het gras gaan. Voor toptalenten wordt daaraan toegevoegd het op elke mogelijke wijze terugrollen of strompelen binnen de lijnen, teneinde effectiever te kunnen tijdrekken. Mocht het slachtoffer vervolgens per ongeluk blijven zitten binnen de lijnen, dan is er nog de Tadic-manoeuvre, die een handje helpt en het slachtoffer alsnog omduwt. Klap op de vuurpijl is het, zonder enige concrete aanleiding, na afloop verschijnen met krukken, teneinde de omgeving te doen geloven dat er wel degelijk sprake is van een ernstige blessure. Eric ten Hag moet nog aan de opleiding beginnen, hetgeen blijkt uit zijn reactie in een interview na de wedstrijd. Op de vraag over de krukken van Antony, zei hij dat hij deze topspeler even daarvoor nog gewoon voorbij had zien lopen, en er van krukken geen sprake was.

Arold de Bont, Helmond

Ergernis om speler en directeur Ajax

Na eerst een enorme ergernis aan die geblondeerde drama-queen en matennaaier Antony op zondag, de volgende ergernis als we Marc Overmars maandag doodleuk als technisch directeur zijn aantreden bij Royal Antwerp FC. Zonder enige vorm van empathie naar zijn slachtoffers in zijn persconferentie en naar zijn oude club. Zelfs het gerechtelijk onderzoek naar zijn acties kan hij niet afwachten.

Cor van den Heuvel, Pulpi Spanje

Directeur Antwerp ziet potentie in Overmars

Marc Overmars mag weer aan de slag bij Royal Antwerp FC. De directeur van deze club ziet ‘potentie’ in hem. Bij Ajax was hij iets te ‘potent’ en is daarom ontslagen. Ga de grens over en je mag gewoon weer opnieuw beginnen, grensoverschrijdend!

Gerda van den Brink, Eindhoven

Zumba fans uit dak bij optreden Loretta Bates

Wat een ontlading en sfeer bij het optreden van deze Amerikaanse grootheid op het gebied van Zumba. De Masterclass in Sporthal Noord in Eindhoven is een goed voorbeeld van entertainment om je lichamelijk conditie op peil te houden. Het succes heeft ook te maken met het feit dat we weer los kunnen na twee jaar pas op de plaats.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven

Miljarden voor windmolens verkeerde keuze

Voor miljarden aan investeringen in windmolens, Microsoft zal er goed mee zijn! Maar als je gehandicapt bent en graag naar een dagbesteding gaat, ben je dus door afhankelijkheid van aanbesteding, contracten en dus weer door geldzaken de klos! Er wordt bepaald dat jouw dag minder mooi ingekleurd zal gaan worden! Leve Nederlandse keuzes!

Els Willenborg, Waalre

Eindelijk nieuwe beplanting, blijf er dan van af

We zeuren dat er weinig gedaan wordt door de gemeente maar als ze dan opknappen, blijf er dan van af! Bij de parkeerplaats Kwartelstraat/Vogelenzang in Someren is nieuwe beplanting gezet. Nu is iemand zo brutaal geweest om vijf struiken eruit te pakken en mee te nemen! Iemand uit de beurt zag weggaan met de struiken. Zo krijg je nooit een mooie wijk.

Anne van Putten, Someren

Niet tienduizenden maar miljoenen slachtoffers

De Oekraïense president Zelenski spreekt elke westerse natie persoonlijk en gevoelig erop aan om in actie te komen om daar verder bloedvergieten te voorkomen (ED 21-3). Maar de NAVO zal niet ingrijpen. Begrijpelijk als we daar de koude cijfers bij zetten. Na ingrijpen gaat het niet meer om tienduizenden slachtoffers, maar om tientallen miljoenen slachtoffers wederzijds. Wanneer Poetin in het nauw gedreven wordt zal hij niet schromen om zijn kernwapens in te zetten.

Mario Verhees, Asten

De Jonge, in gelul kun je niet wonen

Minister Hugo de Jonge, we kennen hem van uitspraken als ‘dansen met janssen’, heeft nu de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De juiste man op de juiste plaats zou je denken nu er een (woning)crisis gaande is. Ware het niet dat in de jaren zeventig al staatssecretaris Jan Schaefer van dat ministerie een metafoor lanceerde die op hem van toepassing zou kunnen. Dat was: ‘in gelul (geouwehoer) kun je niet wonen’. Hopelijk gaat de bouw van honderdduizend (sociale) woningen per jaar lukken. De vraag blijft: waar haal je de bouwvakkers vandaan? Zijn er voldoende bouwlocaties op de plaatsen waar de woningcrises het hoogst zijn? Ook bouwmaterialen en grondstoffen zijn steeds slechter te verkrijgen.

Theo van Gemert, Gemert