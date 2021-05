Lezersbrieven | Stop verval Steentjeskerk | Niet terug in hok van onopvallende provinciestad

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 29 mei in de krant verschenen.

Stop verval Steentjeskerk en herstel cultuur-historische functie

Van de voormalige St. Antoniuskerk, beter bekend als de Steentjeskerk, wordt al jaren nauwelijks gebruik gemaakt en het staat al die tijd zo goed als leeg. Dit zowel gemeentelijk als rijksmonument dreigt inmiddels in verval te raken.

De kerk heeft lange tijd dienst gedaan als museum en als podium voor cultuur-historische exposities. Tien jaar geleden is het gebouw nog voor 1,18 miljoen euro gerenoveerd en een jaar later, in 2012, werd het museum als onderdeel van een reeks bezuinigingen gesloten. In 2013 werd de Steentjeskerk in bruikleen gegeven aan een particulier totdat het verkocht zou worden. De voorwaarden daarvoor waren dat er met enige regelmaat openbaar toegankelijke activiteiten zouden plaatsvinden in afwachting van een definitieve herbestemming. Dit is tot op heden slechts sporadisch gebeurd.

De plannen die de potentiële koper tot dusver op tafel heeft gelegd m.b.t. de bestemming kunnen niet de goedkeuring wegdragen van de gemeente. Die vindt dat er in die plannen onvoldoende rekening wordt gehouden met de rijksmonumentale status van de Steentjeskerk en met een representatieve invulling. De gemeente wil inmiddels de verkoop ongedaan maken en eist de sleutels terug. De huidige gebruiker weigert dit en over de eigendomsrechten is nu een juridische strijd gaande tussen de gemeente en de beoogd koper.

Ondertussen staat de Steentjeskerk al bijna tien jaar leeg en wordt er gevreesd voor de onderhoudstoestand van het 100 jaar oude gebouw. De Henri van Abbestichting heeft als erfgoedbewaker al in 2019 ernstige gebreken geconstateerd en meldt nu opnieuw dat het gebouw erg veel last heeft van vocht waardoor marmeren platen loskomen, dat het stucwerk is beschadigd en de fundering is aangetast. Wij roepen de betrokken partijen op de impasse te doorbreken en de cultuur-historische functie van de Steentjeskerk te herstellen.

Anne Rensen, Wim van der Kraan en Jacques van Broekhoven, Eindhoven

Vóór vernieuwing en architectonische contrasten

Architect Stephen Goth zet mij en mijn medestanders van Stichting Beter Eindhoven weg als ‘mannen op leeftijd’ die geen benul hebben van de bouwplannen in de binnenstad (ED 27 mei). Hij grossiert in verdachtmakingen en is slecht geïnformeerd. Allereerst wordt de Stichting bemenst door zowel mannen als vrouwen, van jong tot oud. Voorts heeft Goth niet de moeite genomen om onze visie zorgvuldig te lezen. Wij zijn juist vóór stedelijke vernieuwing en architectonische contrasten. Buiten de binnenstad is er – indien mogelijk – ruimte voor XXL torens.

Goth gaat voorbij aan de essentie van mijn betoog (ED 21 mei): de beboste woontorens en daklandschappen die Winy Maas in de etalage zet, dragen bepaald niet bij aan een duurzame wereld. Die groene opsmuk voorziet zijn egotripperij van een sexy sausje zodat MVRDV sneller de top tien van mondiale spektakelbouwers kan bereiken. Ik vermoed dat juist heel veel jongeren die hypocrisie goed doorzien.

Volgens Goth is het ‘nu eenmaal zo dat architecten met een groot ego tot bijzondere plannen komen’. Is dat zo? Moeten we ons op die ego’s verlaten? Opkomen voor de menselijke maat lijkt me gezonder. Zo mogen we heel blij zijn dat Eindhovenaren destijds de megalomane plannen van de architecten Van den Broek en Bakema een halt hebben toegeroepen.

Bas van Stokkom, Eindhoven

Te duur voor de gewone man en dus elitair

Stephen Goth heeft kritiek op Bas van Stokkom die een aanval op de persoon Winy Maas zou hebben gelanceerd. Terwijl menig lezer toch duidelijk vele inhoudelijke aanmerkingen op de megalomane plannen van Winy Maas in van Stokkoms verhaal las. Het is vreemd dat Goth zelf juist op de man speelt. Door mensen met kritiek als mannen op leeftijd weg te zetten, die het oordeel over Maas aan jongeren zouden moeten overlaten. Daarnaast heeft hij niet door dat hij met zijn eigen persoonlijke mening te koop loopt als hij stelt dat er behoefte is aan hoogbouw omdat projectontwikkelaars er geld in willen steken. Zo lusten we er nog wel een paar. En als tomaten in de Markthal in Rotterdam 4 euro per pond kosten gaat dat echt wel over het gebouw. Het betekent dat het te duur is voor de gewone man en dus elitair.

Als geboren en getogen Eindhovenaar kan ik u zeggen dat ik onze stad nooit saai heb gevonden, niet zie wat torenflats a la Hong Kong aan verlevendiging zouden kunnen bijdragen en dat ik bovengenoemd artikel beschouw als passend bij wat de heer Winy Maas tot nu toe aan misbaksels heeft geproduceerd; de term blaaskakerij lijkt hier niet verkeerd.

Gert Dirksen, Eindhoven



Niet terug in hok van onopvallende provinciestad

Eindhoven toon eens lef. Het gaat mij er niet over hoe hoog een gebouw mag zijn, maar wel om op een van de belangrijkste plekken van Eindhoven een waardige invulling te geven. Dat de Heuvel daarvoor moet wijken is al een grote winst. Bij de bouw koos Eindhoven destijds ook al voor de veilige weg. Eindhoven moet zich niet meten met plaatsen van rond de 50.000 inwoners maar een meer ambitieuze vergelijking zoeken. Denk eens wat het Guggenheim museum voor Bilbao heeft gedaan. Eindhoven verdient een binnenstad die aantrekkelijk voor bezoekers is en die mooi is, waar we trots op zijn. Ja en dan moet je over je schaduw heen stappen. Eindhoven trekt met Winy Maas een gerenommeerde architect aan om dit aan te pakken en die zich bewezen heeft. En nu zou de stad weer terug moeten in haar hok van onopvallende provinciestad. Pak nu eindelijk eens een keer door, doe het voor onze kinderen.

Rein Constant, Eindhoven

Stoppen met gelul en geouwehoer

Menig tv-kijker zal het niet berouwen dat Johan Derksen gaat stoppen met tv. Hij laat weten er na 24 jaar ‘hetzelfde kunstje’ genoeg te hebben gekregen (ED 28-5). Kunstjes waren het waarmee hij met een slinkse blik Wilfred Genee en René van der Gijp alsmede de kijkers probeerde in de gordijnen te jagen. Bij zijn supporters geroemd en geëerd en bij zijn tegenstanders verguisd vanwege zijn vaak ongenuanceerde en soms aanstootgevende meningen. Gelul en geouwehoer over de actualiteit, zoals hij het zelf noemt. Gelukkig streeft hij nog goede doelen na, zoals zijn support voor onderzoek alvleesklierkanker en het Bluesfestival in zijn woonplaats Grollo.

Rens Kuijten, Nuenen

Slimme waterfles overbodig

Een bericht over Siplt, een bedrijfje van Joris Moviat en vijf studiegenoten (ED 27-5). Zij dingen mee naar de titel ‘Student Company’ van het jaar, uitgeschreven door de stichting Jong Ondernemen en daarvoor hebben ze een “slimme drinkfles” ontwikkeld. Deze fles heeft in de gaten als je te weinig drinkt en geeft je dan een seintje. Want de meeste mensen drinken te weinig water. In mijn ogen een overbodige ‘uitvinding’, want met behulp van je mobiele telefoon (die toch bijna iedereen bij zich heeft) kun je ook een seintje krijgen om iets te doen. Uit oogpunt van duurzaamheid is het ook een slecht idee, weer een apparaatje met elektronica en een batterij of accuutje. Elektronica en accu’s bestaan uit allerlei grondstoffen, die steeds schaarser worden en grotendeels op bedenkelijke wijze gedolven worden. De stichting Jong Ondernemen zou er beter aan doen om een prijsvraag uit te schrijven voor alleen duurzame oplossingen.

Dirk van Tellingen, Geldrop