Lezersbrieven | Stroperig geld inzamelen voor Dierenlot | Zit liever naast gavaccineerd en geboosterd persoon

Wel Rusland maar niet Israël veroordelen

Rusland heeft de opstandige provincies Luhansk en Donetsk in Oekraïne erkend als zelfstandige staten (ED 22-2). De zichtbare woede met de voorgenomen en reeds definitieve acties van de westerse wereld liegen er niet om. Of dit terecht of onterecht is laat ik in het midden waarbij wel opgemerkt dat personen die zich de geschiedenis eigen gemaakt hebben het moeilijk zullen hebben met het juist definiëren van hun mening. Uniek in deze situatie is dat al decennia lang Israël gebieden bezet houdt op een wijze die niet past bij onze zogenaamde westers moraal. Waarom hebben wij geen enkele sanctie, afkeuring gehoord van al die stoere westerse regeringsleiders.

Henk Janssen, Best

Dreig met NAVO lidmaatschap Oekraïne

Als het leger van Poetin zich niet terugtrekt uit Oost Oekraïne, dreig dan met een aanbod van NAVO lidmaatschap voor Oekraïne.

Mike Naan, Waalre

VS heeft zelf ook illegaal veroverd

De Russen besloten in 2014 zomaar om de Krim, opnieuw, tot hun grondgebied te bestempelen. Breed uitgemeten in de pers. Maar wanneer heeft de pers ooit gewag gemaakt van de totaal illegale verovering van de volgende eilanden; Diego Garcia, de Marshalleilanden en... Hawaii. Deze eilanden, ver verwijderd van het Amerikaanse vasteland, werden op geniepige wijze, toegevoegd aan het Amerikaans grondgebied. De Marshalleilanden werden zelfs ontruimd. De daar wonende bevolking kon gewoon oprotten-omdat de VS op deze eilanden kernwapens wilden testen. Het eiland Diego Garcia, dat grofweg tussen India en Afrika ligt, werd geleased van de Britten, maar werd veranderd in een luchtmachtbasis, van waaruit de Amerikanen hun bommenwerpers konden laten opstijgen om Irak, Afghanistan en Somalië te laten bombarderen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van Amerikaanse bezettingen. Maar ach, wie weet dat. Wie weet dat de VS talloze bases heeft, verspreid over de wereld, terwijl Rusland er welgeteld één heeft buiten het eigen grondgebied, in Syrië. Deze brief is geen steunbetuiging aan Poetin, maar een simpele uitleg aan degenen, die denken, dat het ‘kwaad’ uit het oosten komt.

Rob Hameeteman, Eindhoven

Slaven werden slechter behandeld dan dieren

Rob Plesman schetst een ontluisterend beeld van de leefsituatie in enkele van de Europese hoofdsteden in de 19de eeuw (ED 22-2). Hier is inderdaad geen ander woord voor dan ‘verschrikkelijk’. Plesman gebruikt deze voorbeelden om aan te halen dat het leven van het arme gedeelte van Europa in de 19de de eeuw geen pretje was en dat we de behandeling van de slaven ook in dit licht moeten zien. Velen ‘verhuisden’ naar de overzeese koloniën in de hoop op een beter leven. Daar troffen ze Afrikaanse slaven, die geen keuze hadden, maar van hun vrijheid werden beroofd, als slaaf te werk werden gesteld, slecht behandeld, vernederd en seksueel misbruikt. Iedere verwijzing naar slechte leefomstandigheden in het verleden doet afbreuk aan het feit dat slaven nog slechter behandeld werden dan dieren en verkocht werden aan de hoogste bieder. Dat laatste gebeurt gelukkig niet meer, maar een eerlijke en gelijke behandeling van de gekleurde medemens is nog steeds een uitdaging.

Ted Krebbeks, Eindhoven

Ennatuurlijk moet geld direct terugbetalen

De manier waarop Ennatuurlijk omgaat met de in Eindhoven en Tilburg sinds 1999 onterecht ingehouden aansluitkosten, verdient geen schoonheidsprijs. Tot nu is minstens 3600 euro per gezin ingehouden. Miljoenen euro’s van 3500 cliënten, onterecht in kas van Ennatuurlijk. Daarom roep ik iedereen op om direct zijn geld terug te vorderen. En voor Ennatuurlijk geldt: Neem uw verantwoordelijkheid en betaal tot de laatste cent terug. Ook aan klanten zoals ik, die eerder getekend hebben voor een afkoopsom, nadat ze een worst voorgehouden kregen.

M. Greveraars, Eindhoven

OZB Wielewaal was onderdeel van prijs

“Eeigenar Wielewaal ontwijkt OZB” (ED 22-2). Een onjuiste en gekleurde weergave van wat er in feite gebeurd schijnt te zijn. Een verkoop gaat nu eenmaal gepaard met onderhandelingen en uitruil en die paar jaar geen OZB os gewoon een van die bedongen voorwaarden om de koop tot stand te laten komen. Van ‘ontwijken’ is dus geen sprake en met dit woordgebruik wordt de eigenaar bijna crimineel gedrag verweten!

Reynier Muijsson, Eindhoven

Stroperig geld inzamelen voor Dierenlot

De column van Angela de Jong is mij uit het hart gegrepen (ED 19-2). Poes Minoes uit Elim in de reclamespot van Dierenlot. Mijn dementerende moeder woonde - voor haar opname in een verzorgingstehuis - alleen op de boerderij in de buurt van Elim. Verwilderde katten en hun jongen waren haar troetelkinderen geworden. Op verzoek van de Thuiszorg probeerde mijn zus de poezen bij de geschikte instanties onder te brengen. Die gaven niet thuis. Zou poes Minoes één van moeders lievelingskatjes zijn geweest? Bij de stroperige manier van geld in zamelen voor Dierenlot en Save the Children gaan mijn nekharen overeind staan.

Ali Nederlof, Geldrop

Waar blijven om een uur dronken mensen?

Ik vraag mezelf af of ik de enige ben in Eindhoven die het gek vindt dat de Cafés tot vier uur open mogen blijven. Er worden tenten gezet in Eindhoven om de drukte te spreiden, klinkt logisch. Maar waar blijven al die mensen die er al om een uur uit moeten? Ik verwacht ze goed dronken op het Stratumseind met alle gevolgen van dien! Ik denk dat ze beter een voorbeeld aan Den bosch kunnen nemen waar alles om een uur dicht gaat.

Geert van den Heuvel, Eindhoven

Jack Reacher is geen oorlogsveteraan

In een recensie over de misdaadserie Reacher op Amazon Prime Video zijn twee zaken niet correct of niet volledig. Het personage Jack Reacher is geen oorlogsveteraan, hij is opgegroeid op verschillende militaire bases, voornamelijk buiten Amerika, en was bij de militaire politie. Het laatste boek over Jack Reacher heeft Lee Child met zijn broer Andrew geschreven. Andrew zal hoogstwaarschijnlijk de volgende boeken over Jack Reacher voor zijn rekening nemen. Is bovenstaande in de orde der dingen belangrijk? Nee, dat is het niet, zeker niet gezien de recente ontwikkelingen in Oekraine. We mogen als lezers echter verwachten dat wat er in de krant staat correct is.

Hans Berkers, Veldhoven

Zit liever naast gavaccineerd en geboosterd persoon

De regering heeft besloten om binnenkort het systeem van de QR-code niet meer toe te passen bv bij toegang tot gebouwen en plaatsen waar veel mensen komen. Dit in tegenstelling tot de meeste ons omringende landen. Ik besef goed dat de waarde voor wat betreft de belasting van de zorg in relatie met het QR-code systeem gering is geworden.

Maar toch, het is heel plezierig als ik weet dat degene die naast mij zit in de schouwburg gevaccineerd en geboosterd is, of hersteld is van een besmetting. Immers, daarmee wordt de kans dat ik besmet wordt kleiner dan wanneer ik naast iemand zit die mij een hogere besmettingskans geeft omdat die niet over Corona-antilichamen beschikt. Onze Minister roept niet voor niets: “Mensen, blijf voorzichtig!!” Daar was en is en blijft de QR code een mooi hulpmiddel bij.

Een reden is de petitie die door ruim 800.000 mensen getekend is. De nieuwe Nederlandse democratie is blijkbaar luisteren naar de hardste schreeuwers! Ik ben ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de mensen die gevaccineerd en geboosterd zijn, het prettig zouden vinden als de QR-code nog een tijd bepalend is bij toelating tot een bepaalde ruimte. De niet-bezitters van een QR-code kunnen dan testen voor toelating doen..

De mensen die zich twee jaar zorgvuldig aan de adviezen van de regering hebben gehouden worden nu belast met testen voor toegang. Ik heb alle respect voor mensen die bewust afzien van vaccineren, maar de overgrote meerderheid (ruim 80% van de bevolking, veel meer dan de 800.000 tegenstanders van de QR-code) hoeft daar niet de dupe van te worden!

Wim van Ekelen, Heeze