Lezersbrieven | Stuur de koninklijke familie naar huis | Israël, een gestolen staat in staat van oorlog

Stuur de koninklijke familie naar huis

Een burgermeisje wordt 50, ze wordt voor het oog van de natie geïnterviewd en het gezeur begint weer. Het is merkwaardig dat juist zij de populariteit en acceptatie van het koningshuis veilig moet stellen. Maar is dit wat we willen? De villa in Griekenland, de speedboot en de toelage van 1,6 miljoen euro voor een 18-jarige puber! Om daarna op de verjaardag zelf deze problematiek voor de zoveelste keer aan de kaak te stellen.

Niet de reis naar Griekenland is het probleem; nee, de monarchie is het probleem. Wanneer stoppen we nou eens met dit ambt, met dit middeleeuwse relict, dit de grondwet scheef trekkende gedrocht. De monarchie hoort thuis in een feodaal stelsel dat reeds lang geleden is afgeschaft. Stuur de koninklijke familie naar huis, repareer de Grondwet en stel het parlement in combinatie met het kabinet aan als staatshoofd en de problemen zijn opgelost. Conform de Acte van Verlatinghe, zoals Willem van Oranje het als vermeende voorvader van deze familie heeft bedoeld. Leve de republiek!

François Peeters, Bladel

Jos helpt niet te verdrinken in fabeltjesfuik

De heer Koldenhof zegt zijn abonnement op omdat hij het niet eens is met Jos Kessels. Ik ben het bijna nooit eens met Jos Kessels. Maar wanneer ik niets zou willen horen of lezen dat niet aansluit bij mijn mening loop ik het gevaar te verdrinken in een fabeltjesfuik. Alleen horen wat aansluit bij je eigen mening kan doen afglijden in een overtuiging van onaangetast gelijk. Het gevaar daarvan is dat het kan leiden tot extremisme.

Juist omdat ik het bijna nooit met Jos Kessels eens ben lees ik hem met plezier. Hij schrijft natuurlijk ook erg goed. Het zet me aan het denken. Niet alleen over mijn eigen meningen en smaak ( of gebrek daaraan) maar ook over de schoonheid van diversiteit waardoor het nooit saai wordt in deze wereld en waardoor we gedwongen worden altijd samen de gulden middenweg te vinden, waarbij de minste mensen lijden. Abonnement opzeggen? Juist niet, maar aanbevelen bij vrienden en kennissen die hetzelfde denken als jij en er dan lekker over praten met een pot bier en een bak bami, of in mijn geval liever met een goeie single malt en overjarige kaas. Proost.

Helma van der Linden, Dommelen

Pensionado’s moeten vrijwilligerswerk staken

Ook ik, als bijna-pensionado, zie mijn pensioen en dat van mijn man verdampen waar we bij staan (Opinie ED 18-5). De suggestie dat we na corona als gedupeerden maar eens moeten gaan demonstreren lijkt me een goed idee. Nog meer effect zou hebben als we als (pre)gepensioneerden eens, om te beginnen, een week gezamenlijk in staking zouden gaan wat betreft vrijwilligerswerk. Dan loopt heel Nederland gegarandeerd vast, want wat zou Nederland zijn zonder dat legioen aan inzet op allerlei leefgebied, inclusief oppassen op de kleinkinderen?

Dan wordt er misschien eindelijk besloten om met de werkelijk behaalde rendementen te gaan rekenen. En dan graag met terugwerkende kracht de diefstal van 20% pensioen herstellen.

Rozemarijke van Erp, Helmond

Zorg alles ontnomen en moet toch blij zijn

Jarenlang werd er op alle fronten bruut gehakt in de zorg en werd het marktdenken heilig verklaard. Met een minimale bezetting en een armetierig salaris moet het zorgpersoneel zijn werk doen. Een fatsoenlijk loon is niet nodig want zij doen het werk immers vanuit hun hart, als een soort roeping en dus doet geld er niet zo toe. Jarenlang lopen deze mensen al op hun tenen, zijn zij eindeloos bezig met het afvinken van lijstjes en het naleven van vaak idiote protocollen. Tijd voor extra en broodnodige aandacht voor de patiënt, even die arm om een schouder of een luisterend oor, is er niet. Maar juist dat extra stukje aandacht geven maakt dit werk aantrekkelijk en laat zorgpersoneel na hun dienst met een goed gevoel naar huis gaan. Helaas is alles hun ontnomen en moeten zij ook nog “blij” zijn met een extra bonus van 240 euro netto. Hoe vernederend is dit als je het afzet tegen bonussen die worden uitgekeerd in het bedrijfsleven. Daarom begrijp ik de gigantische uitroom wel.

Marleen van Hooff, Eindhoven

Kleinkinderen leveren stroom aan hun ouders

Wij waren zoals wel meer opa’s en oma’s aan het sparen voor onze kleinkinderen. Rendement bijna 0%. Toen hebben we hen, met goedkeuring van hun pa en ma zonnepanelen gegeven. Een bedrijf heeft de zonnepaneelinstallatie aangebracht. Nu leveren de kleinkinderen stroom aan hun ouders en hebben ze een rendement van 20% van hun spaargeld. Ze dragen bij aan een gezond klimaat via een app de productie volgen.

Pierre Verhees Meijel

Verschil over mogelijkheid op vakantie te gaan

De column van Linda Akkermans (ED 17-5) over de vakantieprik geeft ondubbelzinnig aan hoe het vaccinatiebeleid leidt tot verschillen in de bevolking als het gaat over het op vakantie kunnen gaan deze zomer. Of volledig gevaccineerd, of tegen betaling met een negatieve PCR-test.

Linda onderscheidt in haar column twee groepen mensen: de volledig gevaccineerde babyboomer die gratis naar het buitenland kan en de hardwerkende jongere die nog niet gevaccineerd is en straks moet betalen voor de PCR-test. Ze vergeet echter de groep van 60-62 jarigen die soms niet eerder dan eind mei hun eerste vaccinatie met AstraZeneca bij de huisarts krijgen. Gegeven de wachttijd van 10-14 weken tussen de eerste en tweede vaccinatie met dit vaccin zullen er vele 60-62 jarigen zijn die pas rond september hun tweede vaccinatie krijgen. Dat is ruim na alle jongeren van 30-50 jaar. De groep van 60-62 jarigen kan pas in het najaar op vakantie zonder een dure PCR-test.

Sjef van den Hoven, Nuenen

Israël, een gestolen staat in staat van oorlog

‘Opnieuw een lont in het kruitvat’ was de kop boven het artikel over de situatie rond Israël (ED 15-5). De hoofdvraag is natuurlijk: hoe komt al dat kruit in dat vat?

De hoofdoorzaak van het ontstaan van de staat Israël ligt in de Britse expansiedrang. De Britten hebben zich, na de eerste wereldoorlog, het Mandaatgebied Palestina toegeëigend. Daaropvolgend spreekt de Britse minister van Buitenlandse Zaken in 1917 de intentie uit om in Palestina een ‘nationaal thuis voor het Joodse volk’ te maken. Dit tot grote onvrede bij de Arabische bevolking.

In 1948, kort na de Tweede Wereldoorlog, wordt de staat Israël uitgeroepen. In die oorlog worden miljoenen Joden vermoord door het naziregime van Adolf Hitler. Een deel van de overlevenden van die Holocaust zoekt een veilig thuisland en vindt dat in dat gebied dat Palestina heet.

Is het vreemd dat de Arabische bevolking zich bedrogen voelt door de Britse staat die zich eerst een vreemd land toeëigent en dat vervolgens aan een andere groep ‘geeft’ zonder rekening te houden met de oorspronkelijke bewoners?

Dat veel Joden een veilig heenkomen zochten is onmogelijk vreemd te noemen. Dat de inheemse bevolking, de Palestijnen, zich beroofd en bedrogen voelt evenmin. Dat is dé oorzaak en dé inhoud van het kruitvat: de Britten hebben de Joden niet alleen een staat gegeven, maar vooral een staat van oorlog.

Na de Holocaust kregen de Joden dus een gestolen staat in voortdurende staat van oorlog. Ik vind dat weerzinwekkend, ook van de landen die toegekeken en goedkeurend geknikt hebben.

Leks Tijsse Klasen, Eindhoven