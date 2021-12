Lezersbrieven | Team van Max won titel in de pitstraat | Nieuwe coalitie staat vaccinatiedwang met 2G in de weg

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 16 december in de krant verschenen.

Team van Max won de titel in de pitstraat

In de euforie rond de wereldtitel van Max Verstappen en het onsmakelijke gedrag van de Mercedes renstal hoor je niemand van de specialisten over het volgende. Dat de titel in de pitstraat zou worden beslist was een reële mogelijkheid omdat de Mercedes nu eenmaal sneller is dan de Red Bull. Het team van Max Verstappen speelde het tactische onderdeel van bandenwissel tijdens de race veel beter en het leek alsof Mercedes zich al kampioen waande. En dat terwijl zelfs Hamilton tijdens de race zei dat geen bandenwissel een risicovolle keuze was. Dat Mercedes nu haar eigen fouten verbloemt zegt alleen maar dat het team schutterde waar het had moeten schitteren.

Peter Leijssen, Valkenswaard

Teambaas Hamilton slecht verliezer

Hamilton’s teambaas Toto Wolff is een slecht verliezer, en procedeert door (ED 13-12). Natuurlijk is het wrang als op het allerlaatste moment een zekere zege teniet wordt gedaan. Accepteer je sportieve verlies Wolff, en gedraag je niet als een gebeten hond. Door de briljante bandenwissel tijdens de safetycar die Max de grip gaf voor de titel zijn jullie op de hoorns genomen door het Red Bull team. Noem het chauvinisme, maar deze ontknoping zou niet misstaan in een spannende film en maakt ons enorm trots op dit ventje van 24!

Bernard Janssen, Gemert

Voel me niet rijker als WOZ waarde huis stijgt

De suggestie dat ik er gratis een paar jaarsalarissen bij krijg door de waardestijging van mijn huis is bizar (ED 14-12). Deze stijging bestaat louter op papier. Ik kan hem alleen incasseren door mezelf verder in de schulden te steken met een extra hypotheek, of door mijn huis te verkopen. Daarna zou ik mee moeten doen met de gekte op de huizenmarkt, als ik al een betaalbaar huur- of koophuis zou kunnen vinden. Ik voel me dus echt niet rijker en ga zeker niet meer uitgeven als de WOZ-waarde weer verder is gestegen. Ondertussen zijn er ook nog eens bankiers (ING, Nederlandse Bank) die vinden dat ik naast de WOZ ook nog vermogensbelasting moet gaan betalen over dit fictieve vermogen. Dezelfde bankiers klagen dat we ons in dit land te diep in de hypotheekschulden steken, maar willen het aflossen ervan afstraffen. De enige zinnige suggestie is het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek.

Peter Kievits, Waalre

Republiek? Wie moet dan president worden?

Regelmatig komen er stemmen op van voorstanders van de Republiek Nederland. Dit zijn doorgaans negatieve benaderingen. Wat ik mis is wie dan onze president moet worden. Thierry Baudet? Geert Wilders? Mark Rutte? Reden voor mij om te emigreren!

Ties van der Linden, Helmond

Liever kernenergie dan Russisch gas

Wanneer stoppen we nu eindelijk met ons afhankelijk te maken voor levering van aardgas door landen als Rusland. Opnieuw staat ons een prijsverhoging van 10 % te wachten. We kunnen echt niet meer om kernenergie heen. Dat kan prima verlopen, kijk maar naar Frankrijk. Een deel van de elektriciteit, op die manier verkregen, kunnen we gebruiken voor het splitsen van water om waterstof te fabriceren. Zo simpel is het eigenlijk! De burger kan dan doorleven zoals hij gewend is. Met elektriciteit voor verlichting en (waterstof) gas voor het koken en verwarmen. Zonder uitstoot van co2! We hoeven dan onze weilanden niet te verpesten met zonnepanelen en de horizon te vervuilen door windmolens. Er hoeven dan ook geen fortuinen door de burger te worden uitgegeven, want de leidingen voor de distributie van kernenergie en waterstof zijn nog steeds aanwezig!

Ron van den Hurk, Best

In varkenshok al sinds jaar en dag brandklep

Een brandklep die branduitbreiding en rookverspreiding in een varkensstal tegen gaat heeft een publieksprijs gekregen (ED 11-12) zo las ik met enige verbazing. Reeds jaar en dag worden er brandkleppen toegepast. Daarnaast dient een brandwerende afscheiding te worden aangebracht. Brandkleppen en het onderhoud hieraan brengen extra kosten voor de varkenshouder met zich mee. Daarnaast moeten er handhavingscontroles zijn op de werking. Al met al zal het eisen van brandkleppen op basis van de Bouw en regelgeving vaak niet mogelijk zijn. Dure investeringen zonder verplichting zal in de toch al onder druk staande veeteeltbranche niet direct aan de orde zijn. Mogelijk dat verzekeringmaatschappijen in de toekomst dit wel zullen gaan eisen.

Theo van Gemert, Gemert

Vrouwen geen zeur, heks of zeikwijf

Vrouwen in de gemeenteraad in Eindhoven zijn bang over te komen als een zeur, heks of zeikwijf (ED 9-12 + Commentaar 10-12). Mannen, luister eerst goed naar wat vrouwen te vertellen hebben, alvorens te schelden. Praat met hen over de inhoud van hun verhaal. Probeer tot een vergelijk te komen. Ook vrouwen kunnen het bij het rechte eind hebben. Vaak is slecht luisteren en slecht communiceren het grote probleem. ​​Vrouwen hoeven niet bang te zijn om over te komen als zeur, heks of zeikwijf. Want inderdaad: vrouwen zijn niet het probleem, maar mannen.

Truus Verheijen, Eindhoven

Nieuwe coalitie staat vaccinatiedwang met 2G in de weg

‘Vaccinatie is de uitweg uit deze pandemie’, werd ons tot dusverre voorgehouden. In vele landen wordt dit adagium ook nog steeds uitgedragen maar hier lijkt de coalitievorming in de weg te zitten.

Ook de geluiden uit onze ziekenhuizen onderstrepen het belang van vaccinatie om de druk op de intensive cares te verminderen en de reguliere zorg weer op te kunnen pakken. Wat mij daarom zo verwonderde in de persconferentie van 14 december 2021 waren vier zaken. Ten eerste dat de Minister-President in zijn inleiding het woord ‘vaccinatie’ niet één maal noemde.

Ten tweede dat de Minister -behalve dat hij vaart wil maken met de boostercampagne en vraagbakens wil bieden- erg veel druk legde op gevaccineerden om de discussie met niet-gevaccineerden aan te gaan om laatstgenoemden over te halen. Maar deze discussies zullen niet veel meer uithalen omdat de stellingen inmiddels wel betrokken zijn. Het kan zelfs leiden tot minder begrip en solidariteit tussen beide ‘groepen’.

Over overheidsmaatregelen die verhoging van de vaccinatiebereidheid kunnen bewerkstelligen werd niet meer gesproken. Met name (beperkte) lockdown-achtige maatregelen en sociaal-maatschappelijke druk (beperk bezoek, vermijd contact tussen kinderen en ouderen, strengere lockdown-maatregelen in het vooruitzicht) zijn de interventiepunten van 14 december. Vraagstukken als uitbreiding van de Coronapas tot 2G worden, zo blijkt een dag later, bezien in het kader van de langetermijnvisie.

Dat brengt mij op het vierde punt. De timing tussen vorenstaande en de totstandkoming van de ‘hernieuwde’ coalitie. Waarbij we weten dat het punt van meer aandrang op vaccinatie bij een klein, doch voor de coalitie onontbeerlijk deel om de meerderheid in de Tweede Kamer te hebben, min of meer taboe is.

De vraag rijst dan of het verhogen van de vaccinatiebereidheid op korte termijn om de druk op IC’s te verminderen en het nemen van overheidsverantwoordelijkheid hiervoor bij de regering ondergeschikt is aan het tot stand komen van deze coalitie.

‘Slechts’ een langetermijnvisie zou mijn inziens een slag in het gezicht zijn, voor iedereen maar de zorgsector voorop.

Harrie Tuerlings uit Reusel is voormalig burgemeester van Reusel-De Mierden