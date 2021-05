Lezersbrieven | Teken van peace en drugs in heide | Zonnekoning Omtzigt frustreert kabinetsformatie

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 11 mei in de krant verschenen.

Teken van peace en drugs in heide

Drugsprovincie Brabant heeft sinds kort een onmiskenbaar eigen uithangbord. Je kunt de reclameboodschap overigens alleen ten volle vanuit de lucht zien, ‘high in the sky’, vermoedelijk ook als je aanvliegt op Eindhoven Airport.

Simone Vos, beschreef in haar artikel ‘Vredesteken in militair gebied”, inclusief luchtfoto het nieuwe zogeheten Landart kunstwerk, in grote afmetingen gesitueerd in het gebied van de Oirschotse heide (ED 6-5). De foto laat zien waar het om gaat, een immens groot Peace-teken, zichtbaar gemaakt door een uitgegraven gangenstelsel. De ontwerper noemt dat ‘loopgraven’, waarmee je wat mij betreft deze symboliek uit Yper (B) toch echt misbruikt.

Maar goed, het gaat vooral om de zichtbaarheid van het Peace-teken, in NL ook bekend als ‘Ban de bom’. Symbool uit de tijd van de Vietnamoorlog, ‘50 -’70-tigerjaren.

De hippie stroming - ‘Love and Peace’ - omarmde het teken massaal, maar dan wel als ‘Peace by taking drugs’, dat was toen in de VS vooral marihuana. Het collectieve marihuanagebruik werd destijds onderbouwd, zeg gerechtvaardigd, door het cultboek “The Doors of Perception”, waarin Aldous Huxley zijn experimenten met Mescaline en andere drugs beschrijft. Niet toevallig heeft de ontwerper, architect Marco Vermeulen, zijn Landart-object diezelfde ondertitel meegegeven.

Wij in Nederland hebben bij drugs vooral dat henneplogo voor ogen, maar kom je in steden als Berlijn, Londen, Milaan en zie je ergens het Peace-teken, dan weet je, hier kan of wordt gebruikt. Ik feliciteer daarom de burgemeester van Eindhoven en zijn stadsmarketingdirecteur. De stad, de provincie, het land, heeft er een absoluut spraakmakend iconisch designmonument bijgekregen.

Simone Vos schreef er nogal lovend over, maar ik denk: hoe komen we er vanaf.

Harm Brink, Waalre

Evenementen voor ongevaccineerden

In de column van Eus (ED 10-5) stelt hij de vraag hoe straks om te gaan met dat deel van de bevolking dat de prik weigert en zich buitengesloten voelt. Het antwoord op de vraag hoe om te gaan met het weigeren van vaccinaties is simpel. Ieder kan en mag zijn eigen keuze maken, maar niet vrijblijvend. Zie de discussie over vaccinatie van kinderen in relatie tot de kinderdagverblijven. Deze lijn doortrekkend is er een eenvoudig alternatief voor ongevaccineerden die zich ook weigeren te laten testen. Namelijk het gaan naar horeca, theaters en evenementen speciaal voor ongevaccineerden. Het is alleen de vraag hoeveel er zullen komen. De keuze wordt daarmee voelbaar.

Hein van der Reijden, Veldhoven

In Hilversum zijn ze de weg kwijt

De NPO schrapt vanaf volgend jaar reguliere tv-uitzendingen van Andere Tijden (ED 7-10). Ze willen niet in detail reageren op dit nieuws omdat de gesprekken met de omroepen over de programmering volgend jaar nog lopen en het gaat om een “intern proces”. Dit lijkt Haagse taal voor iemand in de wacht zetten en bemoei je er vooral niet mee. Vervolgens lees ik dat ze vechten om zoveel mogelijk zichtbaar te blijven op tv. Dat doen ze dan met program- ma’s als een chocoladeshow. Mijn conclusie is dat blijkbaar de kijkcijfers belangrijker worden dan de inhoud. Dat is een slechte ontwikkeling, want daarmee verdwijnt er steeds meer kwaliteit en gaat de NPO steeds meer lijken op een ordinaire commerciële zender.

Eric Verdonschot, Hapert

Jongeren sta op tegen schrappen programma

Met Andere Tijden wordt weer een waardevol informatief programma geslachtofferd. Waar blijft het protest van de jongere generatie? Willen ze door NPO worden weggezet als hersenloze wezens die hun tijd willen doorbrengen met stompzinnige spelprogramma’s? Alsof zij niet geïnteresseerd zouden zijn in achtergrondinformatie over zaken die diepgang behoeven. Sta op en laat je horen voor het te laat is!

Astrid Camp, Best

Jan Nagel nagel aan doodskist 50Plus

Van meet af aan was het hommeles bij 50Plus. Vooral toen Jan Nagel aan knoppen ging draaien. De bestuurders gingen ruziënd over straat en vertrokken met slaande deuren. Met het vertrek van Henk Krol als tour de force. Nu houdt ook stemmentrekker Liane den Haan het voor gezien bij de 50Plus. Zij kon niet meer door een deur met Jan Nagel. Ze neemt haar Tweede Kamerzetel mee en gaat onafhankelijk verder. Nagel nam vorige week afscheid (ED 7-5) van zijn partij die alleen nog twee zetels in de Eerste Kamer telt. Dit kwalijke wapenfeit geeft weer dat Nagel zelf ook de nagel aan de doodskist van 50Plus is gebleken.

Antoine Theijs, Waalre

Niet wijsheid maar eigenwijsheid

In mijn jeugd heb ik geleerd dat wijsheid met de jaren komt. De tijden zijn veranderd als ik naar de voortrekkers van ouderenpartijen kijk. Het is eigenwijsheid geworden. Heel triest.

Jean Peeters, Eindhoven

Mooi moederdag gedicht in dialect

Chapeau aan Ad Louwers uit Son en Breugel! Wat een mooi en treffend gedicht ter ere van zijn moeder! Niet op de laatste plaats omdat het in dialect geschreven is, maar zeker ook omdat zonder veel grote woorden de liefde en het respect voor deze (zijn) moeder voelbaar is.

Persoonlijk herken ik me helemaal in de geschreven tekst en misschien is dat de reden dat ik het zo mooi vind.

Lizette Vosters, Hapert

Teststraat voor biertje, concert of festival

De testwet gaat waarschijnlijk een meerderheid krijgen en zal de basis gaan vormen voor onze samenleving. Zonder test geen toegang tot de dingen die het leven kleur geven. Ergerlijk vond ik dan ook het bericht over het songfestival. Te zware mensen mogen niet naar een Fieldlab-evenementen en dus ook niet naar het songfestival (ED 1-5). Ik kan het gewoon niet geloven. Maanden geleden werd door Rutte en De Jonge geroepen dat vaccinatie de uitweg uit de crisis zou zijn. Binnenkort mogen we voor ons biertje, museumbezoek, concert of festival ook nog langs de teststraat. Waarom hebben we miljarden besteed aan vaccineren als het niet betrouwbaar is? Het advies van de gezondheidsraad moet afgewacht, maar dan is de wet al in werking. Ondanks dat de wet nog niet officieel van kracht is, is de infrastructuur voor de testen al opgetuigd en de diverse testbedrijven hebben eurotekens al in de ogen staan.

Cor de Vaal, Eindhoven

Zonnekoning Omtzigt frustreert kabinetsformatie

Wanneer wordt Pieter Omtzigt heilig verklaard? Deze zonnekoning frustreert al maanden de kabinetsformatie. Normaal bepalen de winnaars van de verkiezingen wie de nieuwe regering vormt. Pieter heeft evenwel bezwaren tegen de grote winnaar Mark Rutte. Daarom praat de politiek nu al weken over oude notulen en blijven de grote problemen liggen.

Het huidige politieke bestel is rot volgens Pieter. Het moet allemaal anders. Maar hoe dan?

Vol verwachting heb ik gekocht en gelezen het boek van Omtzigt: Een nieuw sociaal contract. Wat een miskoop. Het boek is 220 pagina’s dik. Het grootste gedeelte is een biografie over Omtzigt zelf. Een heiligverklaring ontbreekt nog, maar Pieter is wel erg tevreden over zijn prestaties. Verder gaat een groot deel over zijn kroonjuweel: de toeslagenaffaire. In vele pagina’s wordt de kwestie herhaald, waarbij de grote rol van Pieter himself wordt benadrukt.

Helaas besteedt hij geen woord aan de daadwerkelijke fraude. Veel ouders kregen een toeslag waar ze geen recht op hadden. Er zijn toeslagen aangevraagd voor kinderen die helemaal niet naar de opvang gingen. Zelfs voor niet bestaande kinderen. Ook is er toeslag aangevraagd voor elf uur per dag voor een kind dat reeds naar school gaat. Fraudeurs vroegen toeslag voor niet bestaande dagen, zoals 32 januari.

Eindelijk na 183 pagina’s: ‘Een nieuwe sociaal contract’. Van de totale 220 pagina’s gaan er slechts 20 hierover. Hierin schrijft Omtzigt over de rol van de Tweede Kamer, het dualisme, de grondwet, het kiesstelsel, rechtsbescherming en dergelijke. Twintig bladzijden niets nieuws. Veel open deuren.

Hoelang frustreert deze zonnekoning nog de kabinetsformatie?

Jan Smeets, Ommel

Dijkhoff past als VVD’er in niet armlastige PSV-groep

Raden van commissarissen (RVC) zijn vaak bolwerken gevuld vanuit het old boys network. Mannen en vrouwen die op het pluche plaatsnemen, daar nog een aardig centje voor opstrijken maar dat niet echt (meer) nodig hebben. Ook bij PSV is dat niet anders getuige de toetreding van voormalig politicus Klaas Dijkhoff (ED 7-5). Zijn seizoenkaart, daar worden geen doekjes om gewonden, gaf de doorslag.

Vermoedelijk heeft hij bij het intakegesprek nog een antwoord moeten geven op de vraag in welk jaar PSV de Europacup 1 won (multiple choice) en heeft hij voor moeten doen hoe hij juicht als PSV een doelpunt maakt.

Als VVD’er past hij natuurlijk prima binnen deze bepaald niet armlastige groep die met plezier het VVD-stempel (uit)draagt. Bij een miljoenenbedrijf als PSV in een toch turbulente bedrijfstak was het beter geweest als er een raad was die bestond uit mensen met een afstand tot de club. Dan kun je pas objectief oordelen en beoordelen, nog steeds de belangrijkste taak van een rvc. Opvallend is ook dat zowat in elk artikel over PSV rvc-voorzitter Van der Wallen aan het woord komt, vaak nog met foto. Dat zie je bijna nergens.

Een zichzelf respecterende rvc houdt zich op de achtergrond en treedt alleen naar buiten bij urgentie. Nu lijkt het dat bestuur, rvc en directie het erg goed met elkaar kunnen vinden en elkaar nooit de maat zullen nemen. Het regelmatig naar buiten treden van Van der Wallen doet mij overigens vermoeden dat hij graag de rol van Gerbrands zou overnemen. In die rol kun je het vaakst voor het voetlicht treden. Gerbands kan dan in de rvc plaatsnemen en heeft meer tijd voor een nieuw boek: Wenn ich alles im Voraus hatte gewusst....

Lambert A Verhoeven, Nijnsel