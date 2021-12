Lezersbrieven | Tijd voor bijlesje Europees voetbal | Intimidatie van vrouwelijke raadsleden? Vertrouw op jezelf!

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 11 december in de krant verschenen.

175 miljoen voor schilderij Rembrandt

Gelukkig bloedt de cultuursector niet dood, gelukkig hebben alle toeslagouders hun financiële compensatie gekregen, gelukkig investeren we volop in de zorg. Gelukkig hebben de bestuurders van dit land oog voor wat er speelt en zorgen ze voor verbinding. Zodat ze straks allemaal, zonder groot feest natuurlijk en uiteraard op veilige afstand van elkaar, welverdiend een mooie selfie kunnen maken met dit overigens prachtige portret.

Sebastian Mol, Eindhoven

Tijd voor bijlesje Europees voetbal

Na het naïeve optreden van PSV tegen Real Sociedad donderdagavond en toch nog het vooruitzicht op meer Europees voetbal, maar dan nóg lager, wordt het de hoogste tijd voor een bijlesje Europees voetbal. Niet alleen voor de voetballers zelf maar ook voor de technische staf. En naar goed Zuid-Europees voorbeeld. 1. Start verdedigend en hou dit zo lang mogelijk vol. 2. Ga bij elke overtreding al stervend naar de grond, liefst schreeuwend. 3. Bedel bij elke overtreding van de tegenstander bij de scheids om een gele kaart. 4. Schop naar alles wat beweegt. 5. Haal constant het bloed onder de nagels van je tegenstanders vandaan. 6. Scoor één keer; bij het opvolgen van punt 1 t/m 5 is dat genoeg. 7. En bewaar het aanvallen, het eeuwige breien en het ‘mooie’ voetballen voor de Nederlandse competitie, bijvoorbeeld thuis tegen PEC Zwolle.

John ter Meer, Eindhoven

Influencers niet voor toeristenstroom

Influencers in de Peel? Toch een beetje creatieve armoede, wat mij betreft. In ieder geval niet origineel. Helmond Marketing maakte er jaren geleden gebruik van om door de Reclame Code Commissie op de vingers getikt te worden. Ook ik heb – onbetaald – meegewerkt aan het goede doel om onze stad te promoten. Het resulteerde in een positief verhaal in de Aachener Zeitung en een blog in een reisrubriek van Duitse globetrotters. Maar of het een toeristenstroom uit Duitsland en verder teweeg heeft gebracht? De eigen inwoners zijn naar mijn ervaring de beste reclamemakers.

Giel van Hooff, Helmond

Van Abbe laat joodse families in kou staan

Dat het Van Abbe ‘de tijd neemt’ klopt (De Stelling 8-12). Maar dat is niet voor onderzoek maar omdat het museum eigenlijk te laf is om op basis van wat al bekend is het schilderij op eigen initiatief – zonder tussenkomst van de Restitutiecommissie – aan de Joodse familie terug te geven. Het Van Abbe laat joodse families onnodig in de kou staan. Zo’n handelwijze gaat voorbij aan het feit dat de aankoop vlak na de oorlog van een foute kunsthandelaar plaats vond zonder destijds na te vragen waar het schilderij vandaan kwam. Dat Charles Esche geen verantwoordelijkheid neemt voor dat foute gedrag van zijn voorganger Edy de Wilde, zou een fundamentelere stelling kunnen zijn voor een poll.

Hester Bergen, Amsterdam

Radio extra belangrijk nu afstand domineert

Rararadio werd pas in tweede instantie gedupeerd door het management van Being. In eerste instantie zijn het particuliere en publieke instanties, zoals ehv365, ddw foundation, baltan laboratoreis en mu art foundation, die RaRaRadio, na een inbraak (ED 21/04), financieel boven water gehouden hebben. Door deze brede steun was het mogelijk in een nieuwe studio te investeren. Er waren plannen voor een hybride streaming studio. Een compensatie zou mij de meest voor de hand liggende reactie moeten zijn. Veel cultuur kan niet plaatsvinden in deze door afstand domineerde tijd. Juist daarom is radio nog belangrijker.

Lara MS Barnaart, Eindhoven

Intimidatie van vrouwelijke raadsleden? Vertrouw op jezelf!

Uit een onderzoek onder Eindhovense raadsleden blijkt dat vrouwen in de Eindhovense gemeenteraad bang zijn als ‘zeur’ over te komen. Dit artikel was aanleiding om in onze fractie te peilen hoe de dames de bejegening in de gemeenteraad ervaren. Wij kunnen ons niet in het beeld herkennen. Wij vinden het belangrijk om onze stem te laten horen. Per definitie zijn niet altijd alle partijen het met elkaar eens. En het kan best zijn dat een raadslid soms zou willen dat een woordvoerder nu eens opschiet of niet weer hetzelfde punt aankaart. Maar dit heeft wat ons betreft niets te maken met een man/vrouw verhouding.

Wij willen de vrouwelijke raadsleden in Eindhoven dan ook een hart onder de riem steken én aspirant raadsleden op de kieslijsten van politieke partijen bij de volgende verkiezingen geruststellen. Het beeld is niet overal als hoe het naar voren komt in de enquête in Eindhoven. Wanneer je gelooft in jezelf en in de boodschap die je wilt vertolken, kun je je volksvertegenwoordigende taak ten volle uitvoeren. En daarbij hoef je je niet altijd druk te maken om wat een ander daarvan vindt.

Monica Leenders is lid van de VVD-fractie in de gemeenteraad Geldrop-Mierlo