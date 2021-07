Lezersbrieven | Timmermans wil met ons geld andere landen overhalen | Niemand van Kempenplus verantwoordelijk voor fraude?

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 17 juli in de krant verschenen.

Timmermans wil met ons geld andere landen overhalen

In het artikel ‘Klimaatontkenners vormen een uitstervend ras’ (ED 15-7) wordt ingegaan op de green deal van de Europese Commissie. Een veelomvattend en ingrijpend pakket waar burgers zich via verkiezingen niet over hebben kunnen uitspreken. Een deal met de burger is het dan ook niet.

Eurocommissaris Frans Timmermans stelt dat het pakket voor Nederland acceptabel is. Daar valt het een en ander op af te dingen. Hier zijn al maatregelen en energieheffingen waar nu de green deal bovenop komt. Onderdeel zijn emissieheffingen voor bedrijven en energieleveranciers. Deze zullen die heffingen afwentelen op consumenten en de lasten komen dus bij burgers terecht. De commissie wil een deel van die inkomsten gebruiken om ‘energiearmoede’ in bepaalde landen tegen te gaan. Het komt er dus op neer dat Timmermans met geld van onder andere Nederlandse burgers andere landen wil overhalen. Dit komt bovenop de ‘solidariteit’ van Nederland als grootste sponsor van de de EU-begroting en van het EU-coronaherstelfonds.

De commissie krijgt hiermee een eigen inkomstenbron, buiten de staten om. In feite is er dan sprake van soevereiniteitsoverdracht naar de EU. Willen we dit? Ik ben niet tegen klimaatmaatregelen (en draag het mijne ook al bij), maar dit is niet de weg. Als er emissieheffingen komen dan dienen deze in het eigen land te blijven eventueel om via lastenverlichting de eigen burgers tegemoet te komen. Stapeling van opgelegde Europese ‘solidariteit’ is ongewenst, nog daargelaten de kosten van een dergelijke herverdelingsoperatie.

Anton van den Brink, Eindhoven

Rechtschapen en volhardende crimefighter

Ons land is een toonbeeld van rechtschapenheid en volhardendheid verloren. Hij was een crimefighter met een oprechte emotionele kant. Afgemaakt omdat hij voor u en mij opkwam. De criminaliteit heeft een dreun uitgedeeld aan onze samenleving. Ik hoop dat we daar van leren en er naar gaan handelen.

C. Bruil, Waalre

Nog vliegt Hercules vaak laag over Oerle

Met veel bewondering heb ik de bijlage over de Herculesramp gelezen (ED 15-7). Een terugblik op de vreselijke ramp die nooit de aandacht heeft gehad maar die op een integrale wijze heel goed en aangrijpend is weergegeven. Wij wonen in Oerle niet zo ver van de plaats waar het toestel op 15 juli 1996 is verongelukt. Ook tegenwoordig vliegt regelmatig een Hercules onbegrijpelijk laag over ons dorp. Kinderen op het schoolplein schrikken van de oefenvluchten die bij mij de herinnering op een negatieve wijze levend houden. Deze laagvliegende vertoning is smakeloos en toont van weinig respect van wat 25 jaar geleden gebeurd is. Mogelijk is de bijlage aanleiding voor de luchtmacht om zich nader te verantwoorden voor de nazorg die naar mijn oordeel onvoldoende heeft plaatsgevonden.

Piet Leijten, Oerle

Automobilist stelt zich op als heilige

Nadat ik wederom bijna van mijn fiets ben gereden het volgende. Fietsprofessor Marco te Brömmelstroet heeft het goed gezien: niet de fietser maar de automobilist is hoofdschuldige van de meeste fietsongelukken. Automobilisten smijten de portieren vlak voor m’n neus open, snijden me af in bochten, rijden me van het fietspad af en staan dwars over het fietspad te wachten bij een kruising. En dan laat ik de overtredingen zoals door rood rijden en geen voorrang verlenen achterwege. Als het lukt om de berijder van de Heilige Koe er op aan te spreken dan stelt deze zich ook als heilige op. Zelden een ‘sorry, ik heb niet goed opgelet’, eerder ‘wat zeur je nou, het is toch goed gegaan’!

Gerard van Kampen, Helmond

Drama van Molukkers en Nieuw-Guinea

Met veel aandacht heb ik het artikel ‘Ons laten strikken voor zinloze gevaarlijke missies’ gelezen (Opinie 13-7). Ik ben oud genoeg om me te herinneren hoe we uit Indonesië terugkerende militairen met veel ceremonie verwelkomden bij hun thuiskomst. Om kennis te hebben van het drama van de Molukkers en Nieuw-Guinea en zelfs de toenmalige angst om als dienstplichtig militair betrokken te raken bij de Hongaarse opstand in 1956. Van 1980 tot eind 1986 was ik betrokken bij een industrialisatieproject in het voormalig Joegoslavië. Na de herdenking in 2020 dat 25 jaar eerder Srebrenica gevallen was en dit opgenomen zou worden in de Canon van Nederland, heb ik mijn kennis in boekvorm samengevat in een poging de schooljeugd het echte verhaal te vertellen.

Frans van Eijck, Helmond

Klimaat aanpakken naar draagvermogen

In het pluche van zijn goed betaalde zetel in de EU is het voor Frans Timmermans goed preken hoe we allemaal vooral financieel de schouders onder de klimaatproblemen moeten zetten. Natuurlijk moet er iets gebeuren, extreme weerbeelden maken ingrijpen noodzakelijk. Maar laat dan de sterksten de zwaarste lasten dragen. De scheefgroei tussen arm en rijk is langzamerhand absurd te noemen. Klimaataanpak moet, maar wel evenredig en naar draagvermogen!

Bernard Janssen, Gemert

Niemand van Kempenplus verantwoordelijk voor fraude?

De afgelopen weken is het rapport Van Dam besproken in de gemeenteraden van Bladel, Bergeijk en Reusel de Mierden. Van Dam heeft in opdracht van het dagelijks bestuur van Kempenplus de rol van het bestuur onderzocht kwam met een glashelder rapport. Het bestuur had de financiële controle niet op orde waardoor er meer dan 4,5 miljoen euro kon verdwijnen. Het siert Kempenplus dat ze een onafhankelijke onderzoeker aan het werk gezet hebben en dat ze toezeggen dat ze de aanbevelingen gaan overnemen. Daarom is het jammer en ook onverklaarbaar dat het bestuur vervolgens in zijn reactie op het rapport de zaken weer nuanceert en daarmee ook de aanbevelingen ontkracht.

De colleges van de diverse gemeente hebben het rapport met de bestuurlijke reactie aangeboden aan de gemeenteraden met het advies het voor kennisgeving aan te nemen. Blijkbaar is er (behalve de verdachte) niemand van het dagelijks bestuur (de wethouders van de betreffende gemeentes) en niemand van de directie verantwoordelijk. Tijdens de raadsvergaderingen ging het vooral over de rol van de banken en van de accountant en uiteraard spelen die een belangrijke rol. Dit rapport evalueerde de rol van het dagelijks en het algemeen bestuur in al die jaren dat de fraude plaats vond. Is de bestuurlijke reactie door het dagelijks bestuur geschreven met de bedoeling om de eigen rol, de eigen verantwoordelijkheid te bagatelliseren? Zo nee, dan blijft de vraag “Wie is er verantwoordelijk?” boven dit dossier hangen.

Wil Rombouts en Fred Vermeulen zijn van GroenLinks-PvdA Bergeijk

Als wielrenner niet snel op de fiets stapt is er een probleem

Een voetballer roept om zijn moeder bij een overtreding/blessure en een wielrenner roep om een fiets als ie valt (Opinie 10-7). Zelf kom ik uit het amateurvoetbal maar zeker heeft ook wielrennen mijn belangstelling. Natuurlijk overdrijven voetballers bij (vermeende) overtredingen. Willen een strafschop of een gele kaart. Blijven lekker lang liggen, eventueel om tijd te winnen. Wielrenners daarentegen staan op, bekijken de schade en hop daar gaan ze weer op de fiets. Vreemd is dat niet. Als een speler geblesseerd raakt komen de scheidsrechter, zijn ploegmaten en de maker van de overtreding even kijken hoe het er mee gaat. Sponsje, een slok fris water. Er wordt even aandacht geschonken aan het slachtoffer. Sociaal. Samen uit samen thuis. Dat is dus bij wielrennen net even anders. Als het ongelukkige slachtoffer niet meteen op de fiets stapt heeft ie een probleem. Niemand die op hem wacht, de ploegleiders razen voorbij. Met een beetje geluk wacht er een ploegmakker om hem op tijd binnen te krijgen, als ie wat status heeft binnen de ploeg. Voor de rest heeft er niemand oog voor hem. Hooguit een fotograaf die een mooi plaatje maakt van zijn gescheurde broek, zijn losse stukken huid op zijn bebloede billen en dan weer verder raast op zijn motor. Als hij dan, zwaar gehavend, gebogen over zijn stuur de finish bereikt staat de winnaar breeduit te lachen. Terwijl hij het gruis uit zijn billen probeert te krijgen ligt de rest van het peloton al op de massagetafel. Dat hoort erbij zeggen we dan. Zo heeft elke sport zijn “charmes”.

Chris Corstiaans, Hapert