Lezersbrieven | Topsporters moeten net zo goed belasting betalen

Topsporters moeten net zo goed belasting betalen

Bijna een pagina lang mogen we mee treuren met die zielige sporters die over hun inkomsten ook nog eens belasting moeten betalen (ED 31-7). Zelfs als ze die inkomsten te danken hebben aan het krijgen van een Olympische medaille. Volgens Wiebe Brink van EY zouden we ons moeten afvragen of er voor sporters in bepaalde gevallen een uitzondering moeten worden gemaakt. De teneur van het verhaal is echter wel heel eenzijdig. De bedoeling van het betalen van belasting is juist dat iedereen naar draagkracht belasting betaalt. Kosten die met het verkrijgen van inkomsten verband houden, mogen afgetrokken worden, zodat je alleen over een eventueel positief saldo belasting betaalt. Voor wie meer inkomsten met topsport verwerft dan er kosten voor maakt, geldt hetzelfde als voor alle andere belastingbetalers: er is een economisch voordeel behaald en daarover moet belasting betaald worden. Ik zie niet in waarom er voor topsporters een uitzondering gemaakt zou moeten worden, want dat zou onrechtvaardig zijn.

In de VS zou het betalen van belasting over inkomsten uit sport vrijgesteld zijn tot een bedrag van 1 miljoen per jaar. Daar moeten andere mensen, die wel gewoon belasting moeten betalen over hun inkomsten, vaak maar liefst hun halve leven voor werken! Ja maar, zo wordt er tegengesputterd, topsporters hebben geen tijd voor een tweede carrière, studie of werk. Onzin! Er zijn genoeg bewijzen van het tegendeel. Als topsporters studie of werk niet weten te combineren met hun sport, ligt dat eerder aan een gebrek aan capaciteiten, focus of inzet dan aan een gebrek aan tijd. Het bedrijven van topsport mag dan misschien lang niet altijd financieel een vetpot zijn voor de sporter zelf, maar het bedrijven van topsport is nog altijd wel een eigen keuze en geen noodlot of opgelegde plicht. Wie voor de onzekerheid van inkomsten in de topsport kiest, kiest er ook voor om bij succes belasting te betalen over de soms grote winst. Een loterij zonder nieten voor bepaalde mensen zou niet rechtvaardig zijn voor de rest van de samenleving.

Martin Boerman, Geldrop

Discriminatie van blanke jongemannen

Ik werd getroffen door de kop ‘Brandstichters zijn meestal sneue blanke jonge mannen’ boven het interview met de net afgestudeerde psycholoog Lydia Dalhuisen (ED 2-8). Blijkbaar is het onder psychologen nog steeds de gewoonte om in het onderzoek ook de huidskleur van mensen te noteren. Dat het in dit geval om blanke jonge mannen gaat maakt deze discriminatie niet minder erg.

Taco Jongeneel, Eindhoven

Mooie Wijnruit kan gemeen uit de hoek komen

Het artikel Pas op voor de klimop en de oleander (ED 31-7)ging over giftigheid van bladeren, zaden en/of bessen. Er is een plant die, net als de Reuzenberenklauw, fototoxisch is, maar waarvan de meeste mensen niet weten dat ze ervoor op moeten passen. Dat is de Wijnruit (Rutens graveolens), een mooie plant met blauwgrijze blaadjes en gele bloemen die bij zonnig weer gemeen uit de hoek kan komen. ¶Het lastige is dat je het niet meteen merkt. Bij een brandnetel weet je onmiddellijk dat je dáár niet meer aan moet komen, bij de wijnruit merk je ¶Na aanraking in de zon merk je pas de volgende dag een ietwat geïrriteerde huid. Die wordt in de dagen daarna nog wat jeukeriger en ten slotte krijg je er brandblaren van, die gaan zweren en voor littekens zorgen. Ook mij is het overkomen, waarna ik de plant onmiddellijk uit de tuin heb verwijderd.

Toke de Vries, Gemert

In Europa meedenken en doortastend zijn

Hitteterreur, ondoofbare bosbranden, massaal leven(s) verschroeiende droogte. De natuur begeeft het op veel plaatsen. Tot voor kort inderdaad ‘veilig’ ver van hier. Maar inmiddels verdronken ook plotseling honderden mensen, slechts iets verder weg dan op loopafstand van ons land, in België en Duitsland. Alleen al in het Zuid-Limburgse Valkenburg zijn de huizen van zevenhonderd gezinnen onbewoonbaar. Wie nu niet ziende blind wil zijn, erkent dat de definitief ingezette klimaatverandering al snel onherstelbare tol zal eisen, tenzij overheden de handen ineen slaan om te redden wat nog te redden is. In Duitsland en België erkennen regeringen de noodzaak van gezamenlijk Europees beleid. Nu onze minister-president nog. Die wil daar, door zijn partij weerhouden, nog steeds niet aan. Nu toegeven dat er geen tijd is voor gedraal zou betekenen: in Europa constructief moeten meedenken. En doortastend gezamenlijk gaan investeren in overlevingskansen voor de komende generaties.

Sjef Smeets, Geldrop

Gat in De Nachtwacht laten zo

Dat gat in de trommel op De Nachtwacht? Een puzzel? Men hoeft geen expert te zijn om toch te kunnen constateren dat het gat expres, als onderdeel van het geheel, door Rembrandt is aangebracht, zo mooi heeft hij het rozetje eromheen aangebracht. Laten zo. Dus.

Jack van Hoek, Eindhoven

Geen vaccinatie prima, maar dan wel testen

Ik begin me de laatste tijd een beetje te storen aan de houding in Nederland rondom Corona. Vooropgesteld, ik vind het geweldig dat de vaccinatie-bereidheid erg hoog is (ik begrijp zo’n 85%). Helaas vinden steeds meer mensen dat ze allerlei rechten hebben die niet mogen worden geschonden, zelfs niet als de volksgezondheid op het spel staat. Bijvoorbeeld: Ik wil wel een vaccin, maar dat mag niet worden geregistreerd bij mijn huisarts of bij het RIVM. Hoe het dan in de Corona Checkapp moet komen, dat zoeken ze maar uit , maar daar heb ik wel recht op natuurlijk. Of iemand die niet gevaccineerd wil worden kan daar niet toe gedwongen worden. Prima, als je daar goede redenen voor hebt. Echter, als het daarna gaat over testen voor toegang, of voor het maken van reizen, dan ontstaat plotseling de discussie dat het toch wel heel oneerlijk zou zijn dat gevaccineerden bepaalde privileges hebben. Zij vinden het eerlijker om dan maar iedereen te laten testen voor toegang. Sorry, maar deze redenering gaat veel te ver.

Arold de Bont, Helmond

Doorgeven meterstanden voelt als IT-vaccinatie

Met een foto uw meterstanden doorgeven, lezen wij in de brief van Enexis. Er volgt een instructie hoe dat vanaf inloggen moet gaan. Dit lijkt niet op het snel en eenvoudig de waterstanden doorbellen of opgeven via internet. Met een inbraakgevoelige data-infrastructuur lijkt zo’n innovatie niet netjes en voelt het voor mensen zonder gsm, digibeet of principieel tegen) als een soort IT-vaccinatie verplichting.

Rob Snip, Best