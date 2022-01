Lezersbrieven | Torens District-E zakken naar beneden | Linda de Mol doet denken aan Cheryl Morero

Linda doet denken aan Cheryl Morero

Wat een gedoe bij die familie de Mol. Ik moest toch even denken aan Linda in haar soms trieste rol van Cheryl Morero in de serie Gooise Vrouwen. De serie was dus niet zo ‘over de top’ als het leek.

Jannie Vermeulen, Eindhoven

Nieuwe braafheid nekt Voice of Holland

The Voice of Holland ligt eruit vanwege stuitend seksueel grensoverschrijdend gedrag van maker Jeroen Rietbergen en anderen. Linda de Mol heeft inmiddels de relatie met hem verbroken. Het is niet voor het eerst dat in televisieland carrières via horizontale relaties worden gemaakt of gebroken. Vroeger bleef men daar meer gelaten onder. De zedenmeesters van nu genieten een hoger aanzien en gezag dan die in de periode van laten we zeggen de flower power. Het resultaat is dat een miljoen kijkers de dupe zijn omdat een paar schuinsmarcheerders zich niet in toom konden houden en een nieuwe braafheid kans ziet dit af te dwingen.

Antoine Theijs, Waalre

Tijd voor aanstelling armoedewethouder

De kloof tussen arm en rijk groeit gestaag in Nederland. In Eindhoven leeft, uitermate pijnlijk, ongeveer 10 procent van de huishoudens (met kinderen) onder de armoedegrens. Armoedebestrijding, enige jaren geleden met moeite door het Ouderen Appèl op de agenda gezet, heeft hier nog altijd geen prioriteit. Gevolgen zijn steeds schrijnender maatschappelijke problemen, achterstanden, onvrede en een nieuwe onderklasse. Positief is dat er in het nieuwe kabinet, speciaal voor armoedebeleid, een minister (Carola Schouten CU) is aangesteld. Amsterdam en Rotterdam hebben al enige jaren met succes een specifieke armoedewethouder. Hoogste tijd dat Eindhoven, na de gemeenteraadsverkiezingen, dat voorbeeld volgt.

Nico Snijders, Eindhoven

Torens District-E zakken naar beneden

De eens slanke en elegante torens van District-E zakken steeds verder in, als een cake waarbij de oven te vroeg wordt geopend. Ze worden steeds korter en breder, dijen zeg maar uit. Dat het geheel aan uitstraling verliest is schijnbaar niet zo belangrijk, want het iconische zit hem in de programmering. Zoals het 5-sterren hotel met skybar die er niet meer komt, of het 360 skydeck dat steeds meer aan hoogte verliest, een soort Euromast observatiedek dat door bezwaren en kosten beetje bij beetje naar beneden zakt. De tender voor een iconisch brainport gebouw, waarin bezoekers zouden proeven van design en techniek is nu ingezet voor de woningcrisis en kopje onder gegaan aan een gezondheidscrisis. Een crisis moet je niet onderschatten, maar een crisis gaat een keer voorbij en dan staan de torens nog in hun kinderschoenen. Een stadsentree vraagt om een icoon, een langetermijnvisie. Wie steekt er nu zijn nek uit om te voorkomen dat de kwaliteit van het oorspronkelijke ontwerp en idee behouden blijft?

Sjors Vervoort, Eindhoven

Armen fatsoenlijker en eerlijker dan rijken

De 10 rijkste mensen hebben de afgelopen twee jaar hun vermogen verdubbeld. Dit is toch niet meer uit te leggen? De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. Wie zouden ze hiervoor allemaal omkopen? Ik ben al blij dat ik met mijn bijstandsuitkering, waarvoor ik dan ook nog verplicht moet werken op mijn 65e, het hoofd boven water kan houden. Ik denk dat armere mensen veel eerlijker en fatsoenlijker zijn en blij zijn met wat ze hebben, terwijl die rijke stinkerds nooit genoeg hebben.

Marijke van den Broek, Eindhoven

Dat tij voor mooie wolf mag keren

Wij Nederlanders veroordelen het gedrag van mensen in het buitenland. Inlanders die zeldzame olifanten doden om hun ivoren slagtanden. We geven af op lui die leeuwen schieten enkel om de kop als trofee aan de muur te hangen. We vervloeken hen die zeldzame vogels uit de Afrikaanse lucht schieten alleen maar om bij hen te worden opgediend als buitenissig gerecht of om hun kleurrijke veren ergens in te steken. En wat doen of willen we met dat prachtige dier, de wolf, in eigen land? Een kwart van ons, landgenoten, brult angstig en met moordlust: ‘Weg met de wolf!’ Begrijpelijk, we zijn dat beest niet meer gewend en weten er nog niet mee om te gaan. Ik hoop daarom van harte dat het tij zich spoedig ten gunste van ons en dit mooie schepsel mag keren.

Jack van Hoek, Eindhoven

Fietspaden opwaarderen om gebruik te stimuleren

In ‘De fiets als echt alternatief voor de auto’ (ED 15-1) lees ik dat Eindhoven wil inventariseren ‘wat er al is en wat nog nodig is’. Ik fiets dagelijks voor mijn werk op en neer naar Eindhoven, en maak dan gebruik van het fietspad langs de Landsardseweg.

Dit fietspad is afgelopen weken (eindelijk) onder handen genomen, maar daarbij is slechts een deel van het pad voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Een groot deel is echter ‘opgelapt’, en ook is een flink stuk ongemoeid gelaten (ondanks de dus nog steeds aanwezige beschadigingen). Het is vooral jammer dat de kans niet is aangegrepen om het fietspad te verbreden, want er is maar net genoeg ruimte voor twee fietsers naast elkaar. Door de week is dat niet zo’n probleem, dan is het lekker rustig op het fietspad want het woon-werkverkeer van en naar Eindhoven bestaat hier vooral uit automobilisten, gezien de stoet auto’s die me elke dag twee keer voorbij rijdt. Het is ook een schril contrast met de Slowlane langs het kanaal. Dat is pas wat je noemt een fietspad!

Wat is er al? En wat is er nodig? Als er dan toch werkzaamheden worden uitgevoerd, pak het dan aan met een kijk op de toekomst. Mooie fietspaden nodigen uit om te fietsen. En beperk de inventarisatie niet tot Eindhoven, maar betrek ook de omliggende regio’s erbij. Dan kunnen hopelijk binnenkort al die fietsende forensen met nog meer genoegen naar hun werk en zijn de achter elkaar fietsende recreanten voorgoed verleden tijd.

Rob Loeffen, Wintelre