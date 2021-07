Lezersbrieven | Tot inkeer komen na diefstal van vlaggen | Doe onze kinderen vaccinatie niet aan

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 15 juli in de krant verschenen.

Tot inkeer komen na diefstal van vlaggen

Met een erg slecht gevoel las ik dat de Amerikaanse en Engelse vlag bij het herdenkingsmonument in Liessel zijn gestolen (ED 13-7). Bij mij kwam de tekst op: ‘Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze hebben gedaan’. Niet ver van Liessel, in het Astense natuurgebied ‘De Berken’ ligt ook een oorlogsmonument. Dit ter ere van zeven erg jonge bemanningsleden die omkwamen bij de crash van een Lancaster op 23 april 1944. Ik raad de ‘kwajongens’ aan daar eens een kijkje te gaan nemen. Misschien dat de aanblik, de stilte en de atmosfeer hen doen beseffen wat ze hebben gedaan en tot inkeer komen.

Harry Kuypers, Helmond

Wil weer steden gaan fotograferen

Weken geleden zag ik het aankomen. De aankondiging van Rutte, dat de kroegen weer open mochten, de maskers af. Terwijl media alarm sloegen over de opmars van de Delta-variant van Covid-19. Ook Boris Johnson, de Britse premier, wilde zijn onderdanen en ondernemers plezieren en gooide het Verenigd Koninkrijk open. De tienduizenden voetbalfans, opeengepakt in een afgeladen stadion, zullen over een week of drie nog spijt krijgen. Kennelijk zijn de politieke onbenullen er zich nog steeds niet van bewust, dat dit geen gewoon virus is en dat strenge maatregelen nodig zijn om dit controleerbaar te houden. En geloof me dat ik ook ongelooflijk baal dat ik door dit virus niet naar Antwerpen en Parijs kan, steden die ik al zo lang wil fotograferen.

Rob Hameeteman, Eindhoven

Verkeerder kant van de naaimachine

Heel leuke strip, S1ngle! Maar er klopte iets niet (ED 13-7). Waarom zit Nienke ACHTER de naaimachine? Geen wonder dat het mis gaat! Je zit altijd aan de kant van de (draai)knoppen…

Toke de Vries, Gemert

Bamboe in Oeganda levert ook nog werk

Bamboe aanplanten in plaats van bomen is veel effectiever (Brieven 13-7). Want haalt twee maal zoveel CO 2 uit de lucht en het produceert 35 % meer zuurstof. Bamboe Village Uganda is een organisatie die hier al mee bezig is. Zij planten bamboe aan in Uganda en hier halen zij twee doelen in een keer. Want de lokale bevolking krijgt doordat zij de bamboe aanplanten en verzorgen werk en dus inkomen en zo word de armoede bestreden terwijl er ook nog eens CO 2 uit de lucht word gehaald. Oeganda heeft een goed tropisch klimaat hiervoor met op jaarbasis voldoende neerslag. Dus waar wachten we nog op.

Tjeu Vinken, Liessel

Niet makkelijke oplossing de juiste

Met de kop ‘Makkelijke oplossingen bestaan niet’ inzake ‘Huizen bouwen in groen is helaas nog steeds een taboe’ (Opinie 8-7) ben ik het volledig eens! Verder is het mijn overtuiging dat een andere niet makkelijke oplossing maar uiteindelijk de juiste is: Zorgen dat we met minder mensen in dit land (om maar even in eigen land te blijven) zijn.

Cornelis Marks, Lommel

Doe onze kinderen vaccinatie niet aan

Met verbijstering las ik over het idee ook kinderen vanaf zes maanden te vaccineren tegen corona (ED 12-7). Tegelijk lees je dat vaccins niet voor 100 % beschermen. Er is zoveel onbekend over de gevolgen op lange termijn. Wat doen we onze kinderen aan? Ook lees je dat kinderen zelden complicaties krijgen van corona. Er zijn jongeren die zich laten testen terwijl ze geen klachten hebben. Hoe onzeker kun je worden? Lieve ouders en grootouders, stap uit je angst en creëer voor de jeugd een wereld waarin ze vol vertrouwen de toekomst in mogen gaan.

Linda de Bruijn, Deurne

Zeggen dat rechtbank niet deugt deugt niet

Net als Rob Schoonen ben ik tevreden met de uitspraak van de Hoge Raad over Geert Wilders. Maar over hemzelf blijf ik ontevreden. Zeker als volksvertegenwoordiger kan hij het niet maken te zeggen ‘Daar trek ik me niets van aan’ want de rechtbank deugt niet’. Dat deugt niet.

Jean Peeters, Eindhoven

Weer tappen uit eigen voorraad op balkon

Uw columniste Linda Akkermans heeft haar verhaal beëindigd met: ‘Als ik twintig was zou ik ook met de halve kroeg gaan staan scharrelen’. Je kunt er gif op innemen dat bij dergelijke gedrag we in no time terug zijn bij af. Ik en velen met mij voelden zich als bevrijd dat je weer een lekker glas bier kon nuttigen op een zonovergoten terras. Maar gegeven de massale opkomst bij evenementen en kroeg bezoek ben ik bang dat we binnenkort weer in onze tuin of balkon uit eigen voorraad moeten tappen.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven

Licht overdag maakt verkeer veiliger

Koplampen hoeven overdag niet per se aan vindt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Zij gaat automobilisten niet verplichten overdag hun lampen aan te zetten. Uit onderzoek blijkt dat zo’n plicht het verkeer wél veiliger maakt, maar die is lastig te handhaven. Zij is niet de eerste minister die moeite heeft met handhaven.

Jan Wallenburg, Best