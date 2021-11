Lezersbrieven | Tragikomische voorstelling meer speeldagen | Zeven keer zoveel aandacht voor corona als voor klimaat

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 6 november in de krant verschenen.

Tragikomische voorstelling krijgt meer speeldagen dan ooit

De tragikomische voorstelling ‘Een kabinetsformatie tegen heug en meug’ breekt ondanks zijn matige bezetting een record: meer speeldagen dan eerdere opvoeringen. Er zijn nu vertoningen voorzien tot in december. Vreemd want er komt geen hond naar kijken.

Alleen gesubsidieerd toneel kan zich permitteren voor lege zalen te spelen. Het stuk wordt deze keer niet alleen in Den Haag opgevoerd, maar trekt ook het land in. Na Hilversum, waar geen enkele omroep het goed genoeg vond voor tv-registratie nu in Groningen, waar het ontstemde publiek de spelers weghoont. Logisch, slechts twee van de acteurs hebben zin in hun rol, de andere twee moesten die oppakken van hun familie. Het is dan ook erger dan matig wat vertoond wordt. Regisseur en tevens hoofdrolspeler Rutte heeft zijn eigen teksten geschreven, alsof hij in een solotoneelvoorstelling staat. Segers bezwoer dat hij niet mee zou doen, maar kon de verleiding niet weerstaan en speelt nu de vermoorde onschuld: ‘Ik weet ook niet waarom ik hier ben’. Hoekstra pakt elke rol aan. Mee mogen doen is voor hem wat telt, hij zit dan ook zichtbaar ongemakkelijk in zijn vel. Kaag, de enige die haar rol serieus oppakt, kan er dus met dit gezelschap tweederangsacteurs natuurlijk ook geen chocola van maken. Ik wacht met smart op een nieuwe bezetting.

Sjef Smeets, Geldrop

Zeven keer zoveel aandacht voor corona als voor klimaat

Op dit moment kampen we wereldwijd met het corona-virus. Uitgebreid wordt er dagelijks in het ED verslag gedaan van allerlei wetenswaardigheden hierover; van klein individueel leed tot de besmettingen in diverse regio’s en de landelijke maatregelen. Donderdag 4 november werden van de in totaal 48 pagina’s ongeveer 5 ½ pagina gevuld met corona-berichtgeving.

We kampen echter nog met een andere mondiale crisis: de klimaatcrisis. Momenteel wordt in Glasgow daarover door de Verenigde Naties een conferentie gehouden met 30.000 deelnemers. Daarom besteedt het ED daar ook aandacht aan. In de krant van 4 november ongeveer ¾ pagina.

Ik begrijp niet dat er 7 keer zoveel aandacht moet zijn voor corona als voor de klimaatverandering. Dat kan niet aan de ernst van het onderwerp liggen. De krant zou kunnen schrijven over de grote klimaatdemonstratie die zaterdag 6 november wordt gehouden in Amsterdam. Ze zou ook lokaal klimaatbeleid onder de loep kunnen nemen. Waarom roept de ene gemeente de klimaatnoodtoestand uit en weigert de andere gemeente om mee te werken aan windmolens of renteloze leningen voor woningisolatie of zonnepanelen. De krant kan wethouders interviewen, raadsleden, maar ook wanhopige tieners. Het is bekend dat veel jongeren depressiever worden door de laksheid op dit gebied van hun ouders. Over deze generatiekloof kan een artikel geschreven worden met persoonlijke verhalen.

Door dagelijks meerdere pagina’s te wijden aan deze ontwrichtende mondiale crisis, zou het Eindhovens Dagblad haar steentje bijdragen aan het voorkomen van de allerergste rampen.

Jeanne Adriaans uit Eersel is voorzitter Klimaatcoalitie de Kempen