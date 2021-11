Lezersbrieven | Treurwilg Helmond weg, rode beuk behouden | Onteigening in woningcrisis is schijnoplossing

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 4 november in de krant verschenen.

Hooggeleerde kritiek op coronabeleid

‘Wat het kabinet precies verkeerd doet, daar zijn hoogleraren Bas van den Putte en Arjen Boin het niet over eens. Maar dat het kabinet gefaald heeft dat lijdt volgens hen geen twijfel’ (ED 3-11). Dit laat een herkenbaar beeld zien. Hooggeleerde dames en heren die elke dag opduiken in opiniërende programma’s op TV en krantenartikelen. En die ons daarin gedurende de hele corona crisis al, bombarderen met tegenstrijdige commentaren en analyses. Maar wel eensgezind Rutte en De Jonge van wanbeleid betichten. Het zou de hooggeleerde dames en heren sieren als ze eens een wat bescheidener toon zouden aanslaan zolang ze zelf, langs de kant staand, nog niet met een begin van een eensluidende en alles afdekkende sociaaleconomische oplossing komen.

Theo Pols, Bergeijk

Hypocrisie in het ‘coronagebeuren’

Dat er hypocrisie bestaat in het hele ‘coronagebeuren’ blijkt nog het sterkst bij geloof gedreven politieke partijen. Altijd staan ze voorop om een ethisch of esthetisch onderwerp aan de bevolking te declameren, maar nu blijft het angstvallig stil van de kant van CU , SGP en DENK. Terwijl juist in hun achterbannen de meeste ongevaccineerden rondlopen.

Alex van den Heuvel, Vessem

Houtkap en ontbossing meteen stoppen

De aanpak van het klimaatprobleem is actueel, als eerste werd in Glasgow overeen gekomen dat de houtkap en ontbossing in 2030 afgelopen moet zijn. Waarom niet meteen, in plaats van over 8 jaar? Het zal natuurlijk een geldkwestie zijn, en dat zit op de verkeerde plaatsen. Nederland telt een ongekend aantal van 225.000 miljonairs en 45 miljardairs. Die kunnen zonder kreunen de ontbossing morgen stoppen. Dat hoor je in Glasgow niet, wel veel plannen die vooruit geschoven worden. Laat de sterkste schouders de zwaarste milieulasten dragen.

Bernard Janssen, Gemert

Treurwilg weg, rode beuk behouden

De treurwilg bij het inmiddels voormalige Stadskantoor in Helmond heeft tot treurnis van velen het loodje gelegd. Een van de weinig overgebleven herinneringen aan de levendige woonwijk die het Stationskwartier ooit was. Hopelijk kunnen we er een les uit trekken en gaan we allen wat zorgvuldiger met ons monumentaal groen om. Zo staat er gelukkig nog bij het Piet Blomplein een inmiddels een eeuw oude rode beuk die ooit het leven begon in de tuin achter het kloostercomplex aan de Markt.

Giel van Hooff, Helmond

Zorgbegroting is juist veel gegroeid

Eke Vriens uit Knegsel vergist zich in haar ingezonden brief (ED 30-10), waarin ze de overheid verwijt al jaren op de gezondheidszorg te bezuinigen. De overheid heeft haar zorgbegroting in de afgelopen 10 jaar verhoogd van 2% naar ruim 10 % van het bbp.

Ad Martens, Eindhoven

Veel plezier bij een potje voetbal

De opeenvolgende ontslagen van voetbaltrainers en het geblesseerd uitvallen van spelers is tot een ding terug te voeren, namelijk stress. De enorme financiële gevolgen van het niet presteren zijn de oorzaak. Dat de lat te hoog ligt heeft vergaande gevolgen, zoals de vele blessures. Ook het plezier in het spelletje is aan het verdwijnen en dat heeft z’n weerslag op het gedrag van de supporters. Voor veel sportliefhebbers gaat de lol er een beetje af als je ziet hoe techniek het moet afleggen tegen pure strijd. Wij houden van ‘n mooie pot voetbal en zien liever veel plezier in het spelletje want dat is het toch? Een potje voetbal!!

Jo Konings, Eindhoven

Laat wethouders zelf WMO beoordelen

De GGD stelt te weinig geld te hebben om huishoudelijk hulp in het kader van de WMO te kunnen beoordelen voor de gemeenten (ED 3-11). Waarom kunnen wethouders van het Sociale Domein deze expertise van de GGD niet zelf overnemen? Bijkomend voordeel is dat het onderbrengen van toezicht naar lokale ambtenaren beter aansluit in het gemeentelijk circuit. Bovendien is het kostenbesparend en zijn lijnen kort in contact met de WMO-geïndiceerde, wat weer past in de participerende maatschappij!

Erik Wils, Valkenswaard

Stemming kweken in plaats van registreren

Het artikel van Ralf Daenen: ‘Nuance is nodig om fatsoen te borgen’ (ED 2-11) is mij uit het hart gegrepen. Hij legt daarin de vinger op een zeer laakbare manier van journalistiek bedrijven. Journalisten zijn vaak bezig met stemmingen kweken in plaats van stemmingen registreren. Vooral sinds corona is mijn respect voor wat de media voortbrengen diep gezonken, helaas.

Jan Vogels, Helmond

Minder vlees bij diners van de toppers?

Graag aandacht voor de achtergronden bij de klimaattop. Ik vraag me bijvoorbeeld af wat er iedere dag op het menu staat. Minder vlees is het advies voor ons. Is dat terug te vinden in de diners van de toppers?

Dorien Brans, Son en Breugel

Onteigening als middel in de woningcrisis is schijnoplossing

Voor zover ik kan overzien is er geen sprake van massale leegstand van panden met een woonbestemming voor specifieke doeleinden: dit zou een eventuele onteigening billijken. Nu lijkt het vooral een door populistische motieven gedreven schijnoplossing om de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen.

Aan de vraagkant zijn er de volgende oorzaken. Door de blijvend lage rentestand, goeddeels door het opnemen van failliete boedels van bepaalde landen op oneigenlijke gronden in de EMU en later de euro, zijn de huizenprijzen opgedreven tot ongekende hoogte. Hier kan de overheid vrij weinig aan doen. Dit, in combinatie met het restrictieve hypotheek beleid ingevoerd als gevolg van de kredietcrisis, maakt een koopwoning voor een zeer groot deel van de bevolking onbereikbaar. Het lijkt me risicovol om deze regels op te rekken, en het leidt waarschijnlijk alleen maar tot nog hogere prijzen.

Verder ontstaat er zowel door de influx van kennismigranten -brainport heeft ze nodig- op de kopers- en vrije huur sector markt als door een hoge toestroom van statushouders op de sociale huurwoningmarkt ook daar krapte. De overheid zou een wat restrictiever asielbeleid kunnen voorstaan om de druk hier ten dele te verlichten.

Aan de aanbodkant wordt de markt vooral gehinderd door tekorten aan materiaal, personeel en regels, opgesteld door de overheid (PFAS, stikstof).

Als oplossing zou een veel restrictiever asielbeleid moeten worden gevoerde. COVID-19 heeft bovendien geleerd dat thuiswerken in veel gevallen goed mogelijk is, dus stimuleer het offshoren van werk naar het buitenland, in plaats van werknemers zich hier laten vestigen. Probeer tot slot niet globale issues lokaal op te lossen (denk aan milieu/klimaat problematiek), dus pas de regeldruk aan aan de bevolkingsdruk en exporteer allerlei milieuoplossingen naar gebieden met meer ruimte.

Jan Meijer, Veldhoven