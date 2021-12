Lezersbrieven | Uitslag Jos versus Björn 8-3 | Björn toont nuance en empathie | Niet iedereen deelt in groeiende welvaart

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 3 december in de krant verschenen.

Doutzen Kroes had ook nog gekund

Als reactie op het ‘gesprek’ tussen Jos Kessels en Van der Doelen vraag ik me af: als ik mij mateloos erger aan uitspraken van de heer Van der Doelen, krijg ik dan evenveel ruimte om dat te vertellen als hij? Of heeft u hem gevraagd vanwege zijn grote deskundigheid op Covid gebied? Dat moet wel want de enige andere mogelijkheid is dat hij die ruimte kreeg als min of meer ‘bekende’ Nederlander. Maar in die talkshowvalkuil trapt u als redactie natuurlijk niet bij zo’n belangrijk onderwerp. O ja, Doutzen Kroes had ook nog gekund.

Pieter van Geel, Helmond

Uitslag Jos versus Björn 8-3

Deze uitslag is nog enigszins vertekend. Enkele assists van Björn waren voor Jos wel erg makkelijk in te koppen. Deze discussie verhoogt de tweespalt nog meer. Beiden geven hun mening over dit probleem terwijl ze geen deskundige kennis van zaken hebben. Jos houdt zich aan de stelling en Björn betrekt er allerlei argumenten bij die niet ter zake doen. Advies aan beiden: Jos ga door met je columns en Björn ga lekker muziek maken en lanceer enkele smartlappen.

Ton Kremers, Eindhoven

Björn toont nuance en empathie

Mocht na het vaccinatiedebat tussen Jos Kessels en Björn van der Doelen (ED 1-12) een winnaar worden aangewezen, dan lijkt me dat Bjorn dat is. Hij geeft blijk van gevoel voor nuance en empathie richting andersdenkenden. Daarentegen slaagt Jos er niet in om één sterk argument voor zijn mening te produceren. Hij komt niet verder dan dat we op de wetenschap moeten vertrouwen en de dooddoener dat hij drinkend en rokend door een korter leven de zorg minder zal belasten. Van mij mag hij zijn sigaretje blijven roken, mits hij op de redactie zijn pijp maar aan Maarten geeft. Dan kunnen mensen als Bjorn zijn columns vanaf nu overnemen.

Gert Dirksen, Eindhoven

70-plusser op een hoop met kinderen

In de bijsluiter bij de corona-zelftest van Healgen staat een hoogst merkwaardig zinnetje. ‘Monsters van personen jonger dan 12 jaar of ouder dan 70 jaar dienen te worden verzameld door (…) volwassenen.’ Het staat er echt. Wij ouderen van 70-plus zijn dus niet meer volwassen en niet in staat zelf de test uit voeren. Vroeger noemde men demente mensen ‘kinds’. Zodra we de 70 passeren, worden we op een hoop geveegd met kinderen, en zijn we dus kinds. Zullen we kwaad worden om deze schandalige discriminatie, of zullen we maar bedenken, dat dit een uitvloeisel is van die idiote Amerikaanse claimcultuur. Het staat er in de Engelse tekst namelijk precies zo. Laten we er maar om lachen. Dat doen we toch al zo weinig als het over corona gaat.

Herman Kraan, Geldrop

Autovrij is doodsteek van de Kleine Berg

Het succes van de Kleine Berg is mede afhankelijk is van het continu in beweging zijn van dezelfde straat (Brieven 2-12). Wat Cor de Vaal voor het gemak vergeet is dat diezelfde ondernemers afhankelijk zijn van alles wat er gebeurd in diezelfde straat. Waarom zou het er altijd zo gezellig druk zijn? Waarom zou het merendeel van de winkels daar als een tierelier draaien? Autovrij betekend de doodsteek. Dan is de ziel eruit. Kijk maar wat er met het Stationsplein gebeurde. Maar aangezien De Vaal er ook een niet ter zake doende geslachtsvergelijking bijhaalt proef ik een klein beetje een andere frustratie. Geloof me, er rijden ook hele leuke mensen zonder botox in een Range Rover.

Dennis Boerekamps, Helmond

Gemeente moet cultuursteun wel doorgeven aan makers

Het zijn barre tijden voor de cultuursector, samen met de horeca de hardst getroffen sector tijdens deze pandemie. En dan kijk ik vooral naar de makers, de zzp-ers, de kleine bedrijfjes en natuurlijk de net zo kleine toe leveranciers.

Zelf maak ik muziek, op het randje van de popmuziek, voor een wat kleiner publiek, maar met passie en vanuit mijn tenen. En dat al zo’n 30 jaar. Het is meer dan een hobby, want als je ook nog wat uitbrengt ben je verplicht om als zelfstandige geregistreerd te staan, dat wil zeggen netjes belasting betalen over ieder dubbeltje wat binnenkomt. Daarnaast heb ik nog een gedegen baan in het welzijnswerk, gelukkig maar. Velen hebben dit niet en zitten al bijna 2 jaar op een houtje te bijten. Mijn verlies schommelt zo rond de 2a3 duizend euro terwijl mijn bankrekening leeglekt door de bankkosten.

Maar er is toch steun? Zou je dan denken. Maar de kleine zelfstandige kan geen gebruik maken van de regelingen van het rijk. Je wordt doorverwezen naar een uitkering, meestal de bijstand. Het ministerie van OCW gaf in 140.616 euro aan Gemert-Bakel (ED jan 21) steun voor de lokale cultuursector, vooral de makers. Op 7 April heb ik voor het eerst contact opgenomen met de gemeente over de inzet van deze middelen met als antwoord dat er intern naar gekeken ging worden. Verder bleven alle vragen onbeantwoord. Een enkel raadslid heeft de moeite genomen om de vragen beantwoord te krijgen.

Wat is er dan gebeurd in de tussentijd? Schijnbaar is er een publicatie geweest dat cultuurmakers een plan konden indienen om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage. Er zijn blijkbaar 9 mensen die een bedrag van 1000,- krijgen. Gaat de rest van het geld op de grote hoop, of maken bedrijven en instellingen kans op een evenredig deel van deze compensatie?

En nog steeds heb ik geen antwoord op mijn vragen: ligt er een plan om de middelen expliciet beschikbaar te stellen aan cultuur of de makers? Wordt gecontroleerd of de middelen duurzaam ingezet worden en op de goede plek zijn terecht gekomen? Kunnen wij als makers in aanmerking komen voor een compensatie van onze kosten of derving?

Piet Snijders uit Gemert is muzikant en welzijnswerker

Niet iedereen deelt in die alsmaar groeiende welvaart

Nederland telt weer meer miljonairs dan vorig jaar. De 500 rijkste Nederlanders hebben samen een vermogen van 186 miljard euro en dat is ruim zes miljard euro meer dan voor de coronacrisis. De economie groeit als een tierelier.

Waarom krijgt dan toch niet ieder inwoner van Eindhoven zijn deel van die alsmaar groeiende welvaart? Hoe komt het toch dat ik in de armste buurten van Eindhoven het tegenovergestelde zie gebeuren? De armoede en de ellende nemen daar toe. De leerachterstanden van kinderen van ouders met lage inkomens lopen op en het aantal klanten bij de voedselbank stijgt.

Het is te verwachten dat door de economische en technologische ontwikkelingen de ongelijkheid in onze stad zal toenemen, omdat een deel van de inwoners niet kan aansluiten bij al deze mooie vernieuwingen. Ook internationale studies van onder andere de Wereldbank, de OESO, de Europese Commissie en het IMF laten zien dat er in de meeste westerse industrielanden sprake is van een groeiende kloof tussen rijk en arm. Toch zie ik geen extra inspanning om het tij in Eindhoven te keren.

De huidige mores is: heb je iets bereikt? Dan komt dat door je eigen inzet. Zit je in de problemen? Dan is dat je eigen schuld

Wel lees ik dat de gemeente miljoenen bespaard heeft op het sociaal domein. Ook zie ik hier steeds vaker het verdienmodel zijn intrede doen: aanbieders van ondersteuning maken winst over de rug van de mensen die om ondersteuning vragen. En als je al aanklopt bij de gemeente dan loop je het gevaar dat je uiteindelijk via de rechter je ondersteuning moet afdwingen, of je loopt vast in de bureaucratische leemlaag, het verschil tussen systeemwereld, de wet- en regelgeving en leefwereld, de leefomstandigheden van alle dag. Daar komt bij dat de huidige mores is: heb je iets bereikt? Dan komt dat door je eigen inzet. Zit je in de problemen? Dan is dat je eigen schuld.

Dat laatste zie je terug daar waar het gaat om de opvang van ‘straatbewoners’. Iedereen weet in augustus al dat het eind november gaat vriezen. Dat had al in oktober geregeld kunnen zijn, inclusief overleg met de omgeving van de geplande opvang. Dat is niet gebeurd.

Niek Rennenberg uit Eindhoven is raadslid Ouderen Appèl