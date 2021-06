Lezersbrieven | Vaccin dat in één moeit wat ontwerpfouten herstelt | Philips op kraag van PSV-shirt

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 4 juni in de krant verschenen.

Vaccin dat in één moeit wat onwerpfouten herstelt

Toch nog onverwacht vroeg valt de uitnodiging voor vaccinatie op de mat. Pfizer of Moderna gaat het worden. Op de site van de Rijksoverheid staat daarover te lezen dat ik me geen zorgen hoef te maken: de mRNA vaccins kunnen mijn DNA niet veranderen. Dat had ik ook geen seconde gedacht tot ik dit bericht las. En nu denk ik aan niks anders meer. Natuurlijk.

Een DNA veranderend vaccin, dat zou wat zijn. Dat naast het voorkomen van covid-ellende in één moeite door meteen wat ontwerpfouten herstelt. Eindelijk zorgeloos de zomer in, zonder gehoest en geproest door die ellendige hooikoorts.

Weg met alle allergieën, welkom lieve hond of kat. Een vaccin dat me slimmer maakt, waardoor ik ineens vloeiend Arabisch, Spaans en Russisch kan spreken. En sneller, zodat ik moeiteloos een marathon loop in anderhalf uur. Een nieuwe, verbeterde versie van mezelf, zoals mijn jeugdheld Steve Austin, astronaut, a man barely alive. Die ook better, stronger en faster werd, maar dan door bionische implantaten.

Maar goed, ik ben ook al blij wanneer ik niet op de intensive care terecht kom met corona. En in ieder geval heb ik straks door de samen met het vaccin ingeplante microchip een directe verbinding met Bill Gates. Wat prima uitkomt nu Melinda van hem gaat scheiden, zeg ik tegen de mevrouw met de injectiespuit in de enorme prikhal slechts 20 kilometer van huis (dus ook dat is weer een meevaller). Ze kijkt me niet begrijpend aan. ‘Bent u een beetje zenuwachtig?’ vraagt ze lief, ‘dat hoeft echt niet, hoor.’ Geroutineerd zet ze de naald in mijn arm, plakt dan een pleister op het minuscule gaatje.

‘Nee hoor, helemaal niet’ ontken ik. Maar eenmaal op de stoel waar ik een kwartier geobserveerd zal worden - ‘mondkapje af alstublieft, zo kunnen we u beter in de gaten houden’ - merk ik dat ik gespannen zit te wachten tot er iets gebeurt. Ik check het nieuws op mijn telefoon. Kijk wat om me heen. Nog 3 minuten. Vraag me paniekerig af of mensen in het begin of juist aan het eind van de wachttijd onderuit gaan. En wie mij moet komen halen als het mis gaat, want niemand weet dat ik hier ben. Steve Austin had zich vast niet druk gemaakt, bedenk ik mismoedig.

Die gedachte helpt. Kom op tuthola, stel je niet zo aan, zeg ik streng tegen mezelf en spring van de stoel. Je hebt nu tenslotte superkrachten. En Bill belt desnoods je familie wel.

Anne-Marijke Verbakel, Eindhoven

Philips voortaan op kraag van PSV-shirt

Heel zelden vraag ik me af of een artikel in het ED serieus is bedoeld of niet, en of het eigenlijk niet op de voorpagina had gemoeten. Het ED van 3 juni 2021 had zo'n artikel (op pag 2): 'Philips voortaan op kraag PSV-shirt.

De naam Philips staat binnenkort niet meer op de mouw, maar op de kraag van het PSV-shirt en nog wel aan de achterkant (ED 3-6)! Dit is toch wereldnieuws en had toch op de voorpagina gemoeten. Humor van grote klasse. Van de voorkant van het shirt is Philips, via de mouw, nu verdwenen naar de kraag (en dan ook nog aan de achterkant). Het artikel eindigt met 'deze verhuizing doet recht aan de huidige verhoudingen tussen beide partijen, vinden Philips en PSV'. Die toevoeging …. vinden Philips en PSV …. geweldig! Ik kon de humor er wel van inzien en zag al voor me over een aantal jaren een nieuw artikel (op de voorpagina van het ED, natuurlijk) over de dan geldende verhoudingen tussen beide partijen (vinden Philips en PSV): 'Philips voortaan op PSV-short'. Ik vermoed dan op de achterzijde, niet te laag natuurlijk, want dat wekt weer een andere associatie.

Wim van der Kruk, Veldhoven

Dat dieren het beter krijgen, ja toch

De nieuwe dierenwet. Willen wij dat de varkens, kippen en melkkoeien het beter krijgen? Ja toch? En de geiten minder op een kluitje? Ja toch? En er geen dieren meer verbranden door die afschuwelijke stalbranden? Willen wij dat de boer dit gaat uitvoeren en er een goede boterham mee kan verdienen? Ja toch? Willen wij hier meer voor gaan betalen? Nee toch? Gaat de nieuwe dierenwet hier over? JA!!!! En niet over het gezeur of je je hond in een roedel moet houden. Of je kat een kattenluikje moet hebben. Of je vogel niet meer in de volière mag vliegen. Maar wel over de broodfokhondjes, waar de moederhond nooit het daglicht zal zien. En over de loslopende hond die een zwangere ree doodbijt. En ook over de hond die verdronken wordt, verzwaard met keien.

Kortom; het gaat om leed dat wij mensen dieren aandoen. Leed waarvoor wij het liefst wegkijken. Lieve mensen, dat kan niet meer, want er is een nieuwe Dierenwet. U wordt nu met uw neus op de feiten gedrukt.

Annelies van der horst, Eindhoven

Overwinning van Partij voor de Dieren

De wetswijziging is in ieder geval een grote overwinning voor de Partij voor de Dieren, die dit eind april voorstelde in de Tweede Kamer. ‘Alle eendjes zwemmen in het water’, citeerde Partij voor de Dieren-Kamerlid Leonie Vestering het bekende kinderliedje. Die boodschap raakte een meerderheid in de Kamer: onder meer D66, PVV, PvdA, SP, GroenLinks, JA21 en Volt steunden de wetswijziging: 89 van de 150 Kamerleden waren vóór. Forum voor Democratie stemde per ongeluk voor, maar liet direct na de stemming weten tegen te zijn.

Jan Wallenburg, Best

Weer zomer met lachgas incidenten

Wij zijn al geruime tijd actief om de leefbaarheid in Heesterakker in Eindhoven te bevorderen. Wij hebben een prima gebiedscoördinator, wijkagent en wijk BOA waar we heel goed contact en overleg mee hebben. Ze doen wat ze kunnen. Maar tezamen lopen we aan tegen onverklaarbare stroperigheid om zaken geregeld te krijgen op het gebied van veiligheid. De invoering van het lachgasverbod is vertraagd en ook het niet willen instellen van regelingen die de handhavers daadwerkelijk handvatten geven om overlast en daaruit voortvloeiende bedreigingen tegen te gaan. Dat maakt dat voor de gewone burgers in Eindhoven overlast blijft bestaan. Reikhalzend werd uitgezien naar het lachgasverbod omdat dat ook in onze wijk veel overlast geeft. Maar ook zullen deze zomer weer incidenten met kwalijke gevolgen plaatsvinden. Ik zou willen adviseren eens op werkbezoek te gaan in Rotterdam waar onder leiding van een daadkrachtige burgemeester de veiligheid op 1 staat!

Kees de Leeuw, Eindhoven

Verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag

Recentelijk is Shell op de vingers getikt ten aanzien van hun CO2 uitstoot. Maar waar blijft de individuele verantwoordelijkheid voor mijn gedrag waarin ik mijn leefomgeving en die van de ander met CO2 vol pomp door gebruik te maken van auto, vliegtuig, verwarming, aircomachines, elektronische producten, zonnepanelen, energetisch dure windmolens enzovoort? Is het iets voor de milieu meisjes en jongens om bij Schiphol iedere passagier die in een vliegtuig stapt aan te klagen voor milieu schade en het aantasten van de leefomgeving?

Als we met z’n allen wat minder hypocriet doen dan kunnen we ook bij onszelf te rade wat je kunt doen. Geen vliegvakanties naar feest oorden, minder auto gebruik, minder overbodige consumptie tevreden zijn met wat er wel is. Mens kan niet alles hebben.

Ide de Jonge, Eindhoven

Tennistalent op de vlucht voor de pers

Wat jammer nou dat tennistalent Naomi Osaka op de vlucht wordt gejaagd door een nietsontziende pers. Moet dat nu echt op deze manier? Natuurlijk moet de pers zoveel mogelijk te weten kunnen komen om het publiek te plezieren, maar houdt het dan zakelijk en maak er geen ‘afzeik’ nummer van. Na een wedstrijd zijn spelers nog gestrest en zitten vol adrenaline. We zien het nu gebeuren bij het tennis, maar bij andere sporten is het niet anders. Ik vind dat hier een taak ligt bij de leiding van de sportbonden: zij kunnen er veel aan doen om de spelers weerbaar te maken en moeten op tijd ingrijpen wanneer bij persconferenties journalisten zich niet fatsoenlijk gedragen.

Peter Rufi, Geldrop