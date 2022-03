Lezersbrieven | Van der Hoorn niet winnaar maar man van de wedstrijd | Hef geen btw over verhoging energieprijs

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 4 maart in de krant verschenen.

Hef geen btw over verhoging energieprijs

Sinds de prijzen voor energie zijn geëxplodeerd met zo ongeveer 80% is een groot deel van de ‘modale’ bevolking behoorlijk in de problemen gekomen. Een tegemoetkoming van de overheid zet ook niet-echt zoden aan de dijk. In die absurde verhoging zit echter ook 21% btw die de staat opstrijkt zonder er iets voor te hoeven doen. Dat gaat per jaar om vele miljoenen! Als de overheid iets voor ons, Jan met de pet, wil doen, kunnen ze beginnen met het niet berekenen van die BTW op de ca 80% verhoging.

Ruud van de Vliert, Helmond

Puinhoop in Casteren is Brabant op zijn smalst

Een puinhoop in het centrum van Casteren. Een groep bewoners die wacht op hun huis met grote financiële gevolgen, een gemeente die weer eens niet heeft opgelet en een provincie die geen kant op wil. In deze tijd van woningnood moeten mensen drie jaar op hun woning wachten omdat een hernieuwd onderzoek naar vleermuizen in een gribus die al 15 jaar leegstaat wordt bekritiseerd door de omgevingsdienst. Er hangen al een jaar nieuwe nestkasten, maar de mogelijk gemiste vleermuizen moeten kunnen uitvliegen. Dat geldt dan niet voor de mensen in dit CPO project; die kunnen hierdoor al jaren niet naar hun nieuwe nestje. Waanzin ten top en Brabant op zijn smalst.

Toon van Doormalen, Casteren

Niet winnaar maar man van de wedstrijd

Het verslag van de Belgische voorjaarsklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne bevat grote loftuitingen aan Fabio Jacobsen (ED 28-2). De daarbij geplaatste foto was niet minder mooi. Het is natuurlijk ook mooi om te zien dat deze wielrenner na een zwaar ongeval weer zo goed presteert. Wat ik echter nadrukkelijk miste in het verhaal was het echte wedstrijdverslag. Vanaf de eerste kilometer werd deze spannende wedstrijd gemaakt door een andere Nederlander, namelijk Taco van der Hoorn! Vrijwel vanaf de start ontsnapte hij met een aantal companen uit het peloton. Het was prachtig om te zien hoe deze kanjer alles in de strijd gooide en het tot het laatst volhield in een steeds verder uitdunnende kopgroep om pas 100 meter voor de finish te worden ingelopen door het spurtende peloton.

Henk Simkens, Leende

Carnaval en oorlog op één voorpagina

De voorpagina van het ED maandag stonden de koppen ‘Eindelijk weer carnaval: een bevrijding‘ en ‘PSV doet weer mee in de titelstrijd’. Daaronder ‘OORLOG OEKRAÏNE RUSLAND’ met de koppen over de oorlog. In mijn ogen een slechte keuze om de voorpagina met deze tekst en foto’s samen op een voorpagina in beeld te brengen.

Els van Loon, Geldrop

Poetins bijdrage aan opwarming van de aarde

Rusland heeft door de stijging van de temperatuur van de aarde toenemende problemen in Siberië met hoge temperaturen en veel bosbranden. De inval in Oekraïne met veel dieselvoertuigen en zwaar vervuilende beschietingen is Poetins bijdrage aan de opwarming van de aarde.

Kees Heijligers, Veldhoven

Misnoegen naar vazallen in parlement

Het werd hoogtijd dat Europa bij monde van Frans Timmermans in het tv-programma Buitenhof zijn misnoegen uitte richting de vazallen van Poetin in ons parlement. Baudet en Wilders steken hun bewondering voor de Russische leider niet onder stoelen of banken. Wilders heeft de Russische inval in de Oekraïne wel veroordeeld. Zoals gelukkig zowat de ganse wereld dat doet. Omwille van de lieve vrede is het te hopen dat het Waterloo van Poetin weldra nakende is.

Antoine Theijs, Waalre

Wapens uit Zweden en Zwitserland

Dit is niet de eerste keer dat Zweden en Zwitserland wapens leveren. In de tweede wereldoorlog hebben beide landen wapens geleverd aan Duitsland en geallieerden. Bofors uit Zweden en Oerlikon en Hispano Suiza uit Zwitserland.

Antoine Brouwers, Eindhoven

Kans dat Russen ook lid van EU willen worden

Na deze oorlog moet het Westen niet te zeer aandringen op vrije verkiezingen in Rusland. De kans bestaat, dat de meeste Russen dan ook bij de NAVO en de EU willen.

Paul Gerbrands, Valkenswaard