Lezersbrieven | Van inpassen N69 in omgeving is geen sprake | Democratie wordt belaagd door eigenwijze eikels

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 8 januari in de krant verschenen.

Van inpassen N69 in omgeving is geen sprake

Middels een poll vroeg de krant onder andere of we de nieuwe N69 mooi ingepast vinden in het landschap (ED 6-1). Het frame van een “mooi ingepaste weg” hanteert de provincie al langer in haar jubelverhalen over deze weg. Wat mooi ingepast betekent blijft daarbij onduidelijk, maar waarschijnlijk betekent het dat het landschap er omheen mooi is. En dat klopt. Maar de weg past daar niet in. Toen de medewerking van de gemeente nog verkregen moest worden, was er sprake van een verdiepte ligging. Ter hoogte van Dommelen ligt de weg nu 1,5 meter boven maaiveld. Van inpassen geen sprake dus. Ook werd toen niet gesproken over het afzichtelijke 6 meter hoge viaduct. Dat bleek nodig want in de regeltjes van de provincie staat ergens dat 2 provinciale wegen elkaar niet gelijkvloers mogen kruisen. Ook al houdt een van de twee wegen (de N397) honderd meter verder gewoon op, is er toch maar een paar miljoen tegen aan gegooid voor een viaduct. Een andere reden die aangevoerd werd om het gedrocht te bouwen was dat er geen schaduw op de beekloop van de Keersop mocht vallen. Terwijl nu het waterschap klaar staat met plannen voor meer beplanting en bomen langs de oevers zodat de beek wat meer beschaduwd wordt. Het “mooi ingepaste” gedrocht blijkt dus ook nog overbodig te zijn. En het leidt door zijn hoogte tot geluidsoverlast tot ver in Dommelen.

Annemarie Gerits, Dommelen

Vooral voor bewoners aan de oude N69

Is de nieuwe N69 een aanwinst? Waarschijnlijk wel voor de mensen die aan de oude N69 wonen. Hoewel door enkele omleidingsborden te plaatsen de overlast van vrachtwagens daar al erg was afgenomen vóór dat de nieuwe weg open was. Maar voor de mensen in Dommelen is deze nieuwe weg bepaald geen aanwinst. De geluidsoverlast van de weg is groot. Met regelmatig 55-60 dB op de gevels van de woningen aan de rand van het dorp. Bewoners vroegen onlangs of de provincie daar iets aan denkt te gaan doen en kregen als antwoord dat er geluidsmetingen gedaan zullen worden. “Maar dat kan pas in mei want dan zijn alle atmosferische omstandigheden goed.” Waarom doen ze dat pas in mei? Terwijl wij bij westenwind dag en nacht last hebben van het gejank van de vrachtwagens. Er ligt geen geluidswal, er is geen geluidsscherm gebouwd op een klein stukje op het viaduct na. Waarom eigenlijk niet? Als de vrachtwagens achter de zandhopen van het viaduct van de weg naar Riethoven duiken is het geluid aanzienlijk minder. Dus een wal zou wel degelijk helpen. Deze weg een aanwinst: nou voor de mensen in Dommelen niet echt!

Harm van Rooij, Dommelen

Kabinet vindt simpele oplossing te moeilijk

‘Winkelier is wanhoop nabij’ en het kabinet vindt het te complex om de regeling - sluiting van niet essentiële winkels – aan te passen (ED 6-1). Maar het is toch niet zo moeilijk om zoveel consumenten toe te laten, afhankelijk van de oppervlakte van de winkel, zodat de anderhalve meter gewaarborgd blijft? Dat is vorig jaar ook gebeurd. Maar het lijkt erop dat het kabinet deze simpele oplossing niet wil omdat het uiteindelijk de bedoeling is dat we pas toegang zullen krijgen als we de QR-code hebben.

Eke Vriens, Knegsel

Steun monumentstatus Jozeftoren d’Ekker

De Actiegroep ’Red de Kerktoren’, laat namens de inwoners van de wijk d’Ekker weten dat wij zeer gesteld zijn op de voor ons zo vertrouwde Jozeftoren op het plein bij de Burgemeester van Hoofflaan. Wij zijn trots op ’onze’ toren, waardoor d’Ekker zich onderscheidt van alle andere Veldhovense wijken. Door zijn statige eigenwijze vorm, zijn verlicht uurwerk en zijn luidklokken hoort hij bij de identiteit van de wijk. Bovendien staat deze toren als het ware symbool voor het begin van de snelle groei en verstedelijking van de gemeente Veldhoven. Wij hopen dat onze trots ook neerdaalt bij B&W en de Raad van Veldhoven, en dat zij het nieuw te nemen besluit aangrijpen om het erfgoed van Veldhoven de erkenning te geven die het verdient.

Cor van den Wildenberg, Veldhoven

Democratie wordt belaagd door eigenwijze eikels

In Nederland, in Europa en in het merendeel van de Westerse wereld, leven we al heel lang in een democratie. Gelukkig maar. Het woord legt zichzelf uit: de ‘demos’ (het volk) regeert. Maar ‘het volk’ is per definitie verdeeld. Wij, het volk, zijn immers geen voorgeprogrammeerde robots waarvan de neuzen altijd dezelfde kant op staan.

De democratie, zowel in Nederland als elders in de wereld, wordt de laatste tijd alsmaar vaker belaagd door eigenwijze eikels, arrogante corpsballen en kwaadaardige kleuters die vinden dat niet de besluitvorming via ons parlement leidinggevend is, maar hun eigen gebrul in de straten van onze steden en hun schuim-gebekte meningen op de pagina’s van de asociale media.

Democratie kan alleen bestaan als het volk over een hoge mate van ontwikkeling, beschaving en tolerantie beschikt, bij voorkeur gehuld in het kleed van naastenliefde. Democratie kan alleen blijven bestaan als we dat ook afdwingen van ons volk. Als we steeds maar toestaan dat opstandige horden onze democratie mogen ontwrichten, graven we het graf ervan en verwelkomen wij de nieuwe Poetins, Erdogans en Bolsonaro’s met hetzelfde vuur waarmee we in het verleden Hitlers, Stalins en Mao’s hebben omarmd.

En zo moeilijk is democratie niet. De Rechten van de Mens en de Grondwet geven samen genoeg richting om ons land, ons continent en onze wereld te leiden richting een levensvatbare toekomst. Het is de enige manier om die toekomst te bereiken, want zoals Churchill al zei: “Democratie is een slecht systeem. Maar noem eens een beter.”

Arthur de Vries, Oirschot

Brug Aarle-Rixtel aan Helmond schenken maakt allebei blij

De brug en directe omgeving in Aarle-Rixtel is verre van ideaal en dat is al jaren zo. Een paaltje, een bord en meer of minder strepen op de weg of de brug lossen het probleem niet op. De onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie voor verkeersdeelnemers, ongeacht van welke richting men komt, blijft zonder een degelijke aanpassing voortduren.

Het is een ingreep, maar de brug gewoon aan buurman Helmond schenken is de oplossing. Het verjaardagscadeautje van een 25-jarige gemeente, wij als gemeente blij en Helmond blij. Ter vervanging van de brug het kanaal ter plaatse dempen nadat er buizen aangebracht zijn en een veilige kruising of mogelijk een rotonde kan dan gerealiseerd worden.

Geen bootjes naar Helmond hoor ik U denken, dat klopt maar dat is nu ook zo en als er de mogelijkheid wel is zal dat ook niet zo zijn omdat de pleziervaart dat gewoon niet wil. Navraag leerde dat men liever vanaf het haventje in Aarle-Rixtel naar Helmond fietst, kost maar 15 minuten en men is niet gebonden aan bloktijden.

Henk Heesakkers, Beek en Donk