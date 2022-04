Lezersbrieven | Van Nistelrooy voor de leeuwen gegooid | Blunders afkopen voor rekening belastingbetaler

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 8 april in de krant verschenen.

Liefdeszin zonder de juiste intonatie

Literair Nederland heeft zichzelf via Stichting CPNB weer eens succesvol in de kijker gespeeld met een onder 1500 intimi gehouden peiling wat nu de mooiste liefdeszin was (ED 7-4). Japin werd verkozen met een zin die geen mens begrijpt zonder hem tenminste twee keer gehoord te hebben. Maar hoe mooi een zin ook kan zijn, het is betekenisloos zonder de juiste intonatie. Het is emotie die een zin mooi maakt, niet de woorden.

C. Bruil, Waalre

Drie kussen of één kus met knuffel

Waar Indra Jager aan de ene kant de genadeklap voor de drie kussen een zegen vindt (ED 7-4), moet ze aan de andere kant toch ook melden dat vreemden elkaar tegenwoordig op straat, al is het maar met een hoofdknik, groeten. Indra citeert ook nog een andere geleerde, die ‘wetenschappelijk’ heeft vastgesteld dat ‘één kus mèt een knuffel’ de gezonde norm moet zijn. Nou ja je kunt tegenwoordig op alles afstuderen als je stellingen maar origineel zijn. Ze stelt ook dat ‘we’ informeler zijn geworden door het online vergaderen, omdat we daarbij elkaars kinderen op de achtergrond zagen rondrennen’. Kul, Indra. Premier Rutte doet het in Indra’s visie waarschijnlijk heel goed. Ze stelt immers ”stropdassen kunnen echt niet meer”. Tot mijn geruststelling, in het buitenland kleedt hij zich gewoon helemaal aan. Maar in ons land loopt hij koddig rond met de bovenste twee knoopjes van zijn overhemd los.

Sjef Smeets, Geldrop

Mak was in koude oorlog communist

Een aardig artikel met de opinie van Geert Mak over de Oekraïne crisis (ED 6-4). Toch wil ik, zonder iets af te doen aan de inhoudelijkheid van zijn opvattingen, memoreren dat Geert Mak tijdens de koude oorlog communist en Maoïst was. Dat hij destijds de inval van Rusland in 1956 in Hongarije billijkte en de opstand van de Hongaren zelfs in zijn bekende boek ‘In Europa’ toeschreef aan opstandige studenten en gepeupel.

Wim Boon, Oirschot

Bericht faillissementen stemmingmakerij

Eén op de tien bedrijven bijna failliet blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel die 5000 bedrijven heeft benaderd, waarvan er 1135 reageerden (ED 6-4). Van die 1135 hebben er dan, zo maak ik op, 10% ofwel 113 bedrijven gemeld aan de Kamer dat ze kampen met schulden en hun rekeningen niet kunnen betalen. In het artikel wordt die 10% dan ‘vrolijk’ toegepast op alle 2.2 miljoen bedrijven die ons land zou tellen. En er wordt gesuggereerd dat kampen met schulden betekent dat sprake is van ‘bijna failliet’. Ik doe hierbij melding van wat ik noem stemmingmakerij en nepnieuws.

Pierre van Tits, Son

Van Nistelrooy voor de leeuwen gegooid

Ruud van Nistelrooy durft het toch aan de nieuwe hoofdtrainer van PSV te worden omdat aanstaand algemene directeur Marcel Brands hem heeft overtuigd en het nieuwe plaatje met assistent trainer Fred Rutten en klankbord Guus Hiddink hem vertrouwen geeft (ED 28-3). Volgens PSV-volger Rik Elfrink leidde de helpende hand van Hiddink naar de toenmalige trainer Phillip Cocu PSV in 2014, na een valse start, tot grote successen. Onzin. Het was ook toen, zoals altijd en overal, de extra kwaliteit van de spelers die de doorslag gaf. Brands gooit Van Nistelrooy roekeloos voor de leeuwen. En Van Nistelrooy? Hem heb ik hoog zitten, als mens, als speler en als trainer. Maar hij is er nog niet klaar voor.

Nico Snijders, Eindhoven

Blunders afkopen voor rekening belastingbetaler

Na het debacle op het spoor van afgelopen zondag heeft directeur Marjan Rintel beloofd gedupeerde reizigers ruimhartig te zullen compenseren voor extra gemaakte taxi-of hotelkosten. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen was in de toeslagenaffaire ook heel gul door alle gedupeerde ouders, zonder aanziens des persoon, een bedrag van € 30.000 toe te zeggen. Er wordt heel makkelijk met geld gestrooid om blunders af te kopen. Echter, de rekening wordt bij de belastingbetaler neergelegd. Zo is het wel heel gemakkelijk om voor Sinterklaas te spelen.

Mark Thunnissen, Son en Breugel

Voor gewone burgers verplichte openheid

Vorige week was de week van de Haagse schaamteloosheid. Vragen in de 2e kamer: Hoe komt het toch dat Nederland zo laks is met het naleven van de afspraken die er gemaakt zijn over sancties tegen de rijkste Russen? Wopke Hoekstra slaagde er niet in om deze vraag duidelijk te beantwoorden, ondanks de overdaad aan mediatraining en zijn moeilijke woorden vocabulaire. Met verontwaardiging als resultaat. Wanneer ik mijn belasting formulier in ga vullen blijkt dat de belastingdienst 90% al voor me heeft ingevuld. Voor gewone burgers is alles dichtgetimmerd met verplichte openheid en controle. Echter wanneer het over groot geld gaat kunnen we het ineens allemaal niet vinden.

Gonnie van der Vorst, Geldrop

Das moet beter beschermd worden

Voor de tweede keer en op dezelfde plek werd een volwassen das doodgereden in de Lekerstraat in Beek en Donk. Het leef-en foerageergebied van de beschermde das wordt door de gemeente Laarbeek niet serieus genomen. Op meldingen aan de gemeente Laarbeek dat een das is doodgereden wordt onvoldoende antwoord gegeven. Laten we hopen dat een nieuw aan te treden college de flora en fauna van Laarbeek wel een warm hart toedraagt en serieus werk gaat maken om beschermde diersoorten ook de bescherming te bieden die ze erg hard nodig hebben.

Jef van Hout, Beek en Donk

Het staatsbezoek van India in deze tijd geeft geen pas

Terwijl er op enkele uren vliegen een wrede bloedige oorlog met vele duizenden doden woedt tussen Rusland en Oekraïne, wordt dezer dagen door ons koningspaar met alle pracht en praal president Ram Nath Kovind en zijn echtgenote Savita Kovind van India voor een tweedaags staatsbezoek in ons land ontvangen.

Bij dit staatsbezoek behoren de gebruikelijke vaste plichtplegingen zoals de kranslegging bij het nationaal monument op de Dam in Amsterdam, een ontmoeting met de voorzitters van de Eerste- en Tweede Kamer en een delegatie van het Kabinet. Andere hoogtepunten in dit staatsbezoek zijn het staatsbanket met al zijn pracht en praal zoals we dat van ons koningspaar gewend zijn, een regeringslunch en ter afsluiting een dansvoorstelling in het Muziekgebouw in Amsterdam.

Had dit staatsbezoek van het Indiase presidentiële paar juist nu op dit moment wel plaats moeten vinden? India heeft zich namelijk nog niet uitgesproken over het voor of tegen de oorlog in Oekraïne te zijn, terwijl het ook geen blijk heeft gegeven van een neutraal standpunt te hebben ingenomen in deze te voeren oorlog. Ons koningspaar is onlangs zo verstandig geweest om vanwege deze oorlog een staatsbezoek aan Griekenland af te zeggen. Dit had nu in deze omstandigheden ook moeten gebeuren bij dit staatsbezoek. Het geeft immers geen pas om dit staatsbezoek met al zijn toeters en bellen nu door te laten gaan.

Rens Kuijten, Nuenen