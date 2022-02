Lezersbrieven | VDL, kap geen bomen van 200 jaar oud | Sloop hotel Heeze kan nog voorkomen worden

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 3 februari in de krant verschenen.

Agressor Rusland valt buurlanden aan

De geallieerden stemden tijdens de hele tweede wereldoorlog hun plannen met elkaar af (Opinie ‘Rusland heeft geen reden tot dominantie in de wereld’ 2-2). Vanaf het begin van het conflict stuurde Engeland konvooien met wapens, tanks, munitie en goederen naar Moermansk via de noordelijke Atlantische oceaan. Daarbij werden grote verliezen geleden en stierven vele Engelsen omdat de konvooien werden aangevallen door de Duitsers. Dit schept een ander beeld dan het opiniestuk lat zien. Een tweede punt dat moet worden rechtgezet is dat Rusland niet de agressor zou zijn. Dit is niet te rijmen met de Russische aanvallen in aangrenzende landen als Georgië en interventies onder andere in Wit Rusland. Maar het meest duidelijke is het gedrag tegenover Oekraïne: opstandelingen steunen in het oosten van het land en brutaal de Krim innemen. En nu een legermacht van 100.000 man aan de grens met Oekraïne, die vele malen groter is dan het hele Oekraïnse leger.

Dick Bouman, Eindhoven

Niet meedoen aan Poetin bashen

Eindelijk een afwijkende mening over het Oekraïne conflict (Opinie 2-2). De schrijver doet niet mee aan het Poetin bashen. De verwijzing naar de tweede wereldoorlog en het benoemen van de rol van Rusland destijds snijdt hout en het is iets wat veel mensen niet (meer) weten. Stel je voor dat Rusland een alliantie aan zou gaan met Mexico, hoe zouden de VS en de NAVO dan reageren? Ik denk hetzelfde als Rusland nu doet. Kortom, Oekraïne en NAVO: stop met provoceren!

Wim Vlemmix, Eindhoven

Laat de Gender gracieus bochtje maken

Ik hoop oprecht nog mee te mogen maken dat het riviertje de Gender in volle glorie oppopt vóór ons prachtige station Eindhoven Centraal. Samen met bomen en wat betonnen bakplantsoentjes kan deze, nu nog strak belijnde, oase een feest blijken te zijn als begroetingsplek voor reiziger en vermoeide wandelaar. Maar ontwerper, vind u uw ontwerp er niet al te onnatuurlijk uitzien? Een riviertje kronkelt. Een gracieus bochtje is in uw ontwerp méér dan welkom.

Jack van Hoek, Eindhoven

Afval opruimen, geen rattenjagers nodig

De provincie wil toestaan dat ratten met een luchtbuks worden bestreden (ED 1-2). Vragen over hoe te voorkomen we dat we overlast van de zwarte en de bruine rat krijgen, kwamen niet aan bod. Dat is de beste en meest diervriendelijke bestrijding. Als we met z’n allen zorgen dat we ons afval netjes opruimen op de plaatsen waar het opgehaald wordt, hebben we geen rattenjagers nodig.

Els van Loon, Geldrop

VDL, kap geen bomen van 200 jaar oud

Teleurgesteld en verdrietig volg ik al geruime tijd de berichtgeving over de mogelijke boomkap van het Sterrebos in Born in verband met de uitbreiding van VDL Nedcar. Hier in de Kempen zijn we zo trots op ‘de VDL’. Maar dit gaat over monumenten in de natuur, namelijk 150 bomen van 200 jaar oud. Gebouwen van die leeftijd worden beschermd en geroemd. Waarom niet deze bomen? Verplaatsen is geen optie. Natuurlijk is werkgelegenheid belangrijk en niemand wil anderen werkloos maken. Dat is ook niet nodig. De mensen van de VDL-groep hebben al jaren laten zien in mogelijkheden te kunnen denken. Zij zullen zeker zo inventief kunnen zijn om dit anders op te lossen en deze bomen te sparen. Zeker in deze tijd van nieuw elan waarin klimaat, milieu en dus de natuur boven in het vaandel dienen te staan, hoop ik dat zij laten zien hoe je de juiste keuzes maakt.

Marjo Leijten, Hapert

Pardon na 2 jaar corona niet rechtvaardig

Voor Corona-patiënten die na 2 jaar lappenmand hun baan dreigen te verliezen is het echt heel zuur (ED 31-1). Een generaal pardon klinkt sympathiek, maar is dat wel zo? Een dergelijk pardon is onrechtvaardig tegenover al diegenen die in het verleden buiten hun schuld door ziekte of om andere reden wel hun baan hebben verloren. Indien de werkgever geen blaam treft is het onredelijk om de werkgever op kosten te blijven jagen. Deze heeft immers al 2 jaar voor nop betaald. Het is aan de landelijke politiek om rechtvaardigheid en doelmatigheid in evenwicht te houden.

Jos Keetels, Valkenswaard

Grond pachten in plaats van bezitten

Grond kun je in feite niet bezitten, net zo min als de lucht. Natuurlijk denken velen daar anders over. Het blijft een feit dat grondspeculatie leidt tot torenhoge lasten die nauwelijks op te brengen zijn voor de gemiddelde Nederlander. Dezelfde grond waar talloze conflicten door zijn ontstaan en waar nog steeds oorlogen om gevoerd worden. De grond, in feite niet te koop maar toch onbetaalbaar. Dus waarom dan niet pachten? Nu weet ik wel dat dat woord een feodale associatie heeft. De tijden zijn echter veranderd. Stel je voor: je pacht een stuk grond voor pakweg tachtig jaar. Het houten prefab-huis koop je. Zo’n huis waar je een stuk aan kunt zetten als het te klein wordt. Zo’n huis met veel glas en weinig gas. Een serre, zonnepanelen en een warmtepomp. Stel je voor. Een veel goedkoper kostenplaatje in totaal zou het resultaat zijn.

Marion Haima, Riethoven

Potten leegroven ten kost van burger

Hoe oneerlijk is het ten opzichte van brave pensioen betalende Nederlanders dat er altijd weer graaiers als Wim Vringer zijn die de potten leegroven omdat ze in een functie zitten waar je geheime afspraken kunt maken (ED 1-2). Dat je een Balkenende norm verdient dat is afgesproken! Maar vrijwillige vertrekpremies, gouden handdrukken en pensioengat-reparaties bij een noodlijdende organisatie? Dat gaat ten kosten van de burger die straks gewoon duurder uit is en de gaten zal moeten vullen (lees duurdere tickets).

Hans Chambone, Nuenen

De berm in bij sirene en dan vast komen zitten

Graag wil ik reageren op het artikel: Sirenes? U kunt de berm in (ED 31-1). Als gepensioneerd rijschoolhouder heb ik met verbazing nota genomen van dit verhaal en, met alle respect, wat een onzin. Het verhaal van verstevigde bermen, opgebouwd uit draagkrachtig materiaal met daarop een laagje met ingezaaide grond, waar is dit op gebaseerd? De diepe bandensporen van voortuigen die het wél geprobeerd hebben geven twijfels. Sirenes veroorzaken soms paniek met kans op ondoordachte handelingen. Door met hoge snelheid, hopelijk de paaltjes ontwijkend, de berm in te rijden maak je plaats voor de sirenes maar grote kans dat je vast komt te zitten. Bij pech de berm in rijden om vervolgens een wiel te wisselen. Is de berm zo stevig dat deze standhoud bij het gebruik van de autokrik? Misschien toch maar een steigerplank meenemen. De woordvoerder zegt vervolgens: “met de aanleg van uitwijkhavens (ik noem het vluchthavens) langs provinciale wegen is de provincie terughoudend. Ze worden niet alleen zelden gebruikt, maar stilstaan naast een provinciale weg waar 80 kilometer per uur wordt gereden, kan gevaarlijke situaties opleveren." Dat klopt, maar het zijn geen parkeer- of uitwijkhavens maar vluchthavens. Dus uitsluitend te gebruiken in geval van nood of pech. Mee eens, dat de N69 verbetering is voor de omgeving en het doorgaande verkeer, maar er zijn tekortkomingen. Vluchthavens zijn er noodzakelijk. Probeer niet recht te praten wat krom is.

Hans Jansen, Valkenswaard

Spotify bepaalt wat je wel of niet mag horen

Ik heb zelf hier ooit geschreven dat Spotify de kasten vol muziek overbodig heeft gemaakt. Ten onrechte, naar nu blijkt. De streamingdienst verwijdert de muziek van de ene artiest na de andere (ED 26-1). Niet vanwege de artiesten of hun muziek, maar omdat die artiesten een meningsverschil hebben met een derde partij over een non-muzikaal onderwerp. Gebruikers zijn even radeloos als woedend; zij kunnen nu niet meer naar de muziek van hun favoriete artiesten luisteren en geven Spotify daarvan de schuld.

Spotify is dan ook niet te vergelijken met de muziekcollectie thuis. Neil Young, Joni Mitchell, Bruce Springsteen en al die andere artiesten zullen echt niet hun management op mij afsturen om door mijzelf aangeschafte platen en cd’s in beslag te laten nemen, opdat ik er niet meer naar kan luisteren. Maar muziek op Spotify is niet van mij of van jou. Platen en cd’s zijn producten. Spotify is een service. Op een service kan ik een abonnement nemen. Maar dat abonnement maakt mij nog geen mede-eigenaar van de producten van die service. Het feit dat ik een NS-abonnement heb, maakt mij nog geen mede-eigenaar van de treinen.

Die beschuldigende vinger is dus onterecht. De maandelijkse bijdrage aan Spotify is niets meer of minder dan het recht om een radio 2.0 aan te zetten. Je hebt toegang tot een muzikale kluis, waaruit je je favoriete afspeellijsten mag maken. Maar je hebt geen invloed op de inhoud van de kluis. Spotify bepaalt wat je wel of niet mag horen. En krijgt als beloning daarvoor elke maand een aanzienlijk bedrag op de rekening bijgeschreven.

Denk daar even aan, de volgende keer dat je bij Spotify inlogt. Bij voorkeur als je zicht hebt op de lege plek waar ooit een platenkast stond. En vervolgens bedenkt, zij drijven met mij de spot if I am right.

Oscar van Schijndel, Eindhoven

Straf voor ongeluk niet uit te leggen

Inderdaad briefschrijver Henk Panhuizen, hoe leg je dit uit aan de moeder, de vader en de collegae van de omgekomen politieagent uit Asten (Brieven 29-1). Doordat de dader op zijn telefoon naar een filmpje zat te kijken tijdens het autorijden veroorzaakte hij het dodelijke ongeluk. Dood door schuld en dan zo’n straf! Hoe leg je dit uit, hoe leg ik het mezelf uit!

Hans Raaijmakers, Helmond

Overwinteren in Gambia en dagelijks uit eten

Voor mensen die last hebben van een winterdepressie en niet noodzakelijk in Nederland hoeven te zijn, is er een prima oplossing: Ga naar een warm land in de winter. En nee, dat hoeft niet duur te zijn. Gambia bijvoorbeeld is ontzettend goedkoop. De reiskosten verdien je terug doordat je nu geen hoge energie-rekening hebt voor de wintermaanden. Mijn retour Brussel-Gambia 30 sep - 30 mrt kostte me 475 euro, en er is een rechtstreekse intercity Breda-Brussel airport. Het verblijf in Gambia is spotgoedkoop: de huur van een huis voor 6 maanden (gemeubileerd) kan rond de 1000 euro liggen. Totaal ja, niet per maand. Er wonen veel Nederlanders, Belgen, Engelsen en Duitsers al in Gambia. Men kan hier zonder problemen van enkel de AOW ruim rondkomen. Van dat geld kun je zelfs dagelijks uit eten, zonder zelf te hoeven koken.

Kees Marcelissen, Helmond, nu Sanyang, Gambia

Voor goed onderzoek is veel geld (en tijd) nodig

De heer Rombouts krijgt een aanzienlijk podium om zijn teleurstelling te ventileren over de traagheid van het onderzoek naar de oorzaken en behandeling van de ziekte van Parkinson. Wie ben ik om daar commentaar op te leveren, immers hij ervaart dagelijks de ernstige klachten en beperkingen van die ziekte.

Maar het is wel jammer dat hij het ‘rendement nagenoeg nul’ noemt van de hoeveelheid geld die in 69 jaar in onderzoek is geïnvesteerd. Ook enigszins onlogisch omdat hijzelf toch ook de voordelen zal ervaren van de Deep Brain Stimulation die bij hem wordt toegepast. Die DBS is er natuurlijk ook niet zonder uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gekomen.

Wat ik ook heel jammer vind aan dit artikel is dat het mensen ervan zou kunnen gaan weerhouden aan de hersenstichting of het Parkinsonfonds te (blijven) doneren. Het is nu eenmaal een gegeven dat voor goed wetenschappelijk onderzoek veel geld (en tijd) nodig is. En dat donaties een belangrijke bron zijn om dat proces te stimuleren. Als de resultaten te gering zouden zijn (wat ik niet kan beoordelen) zou je kunnen zeggen dat er méér geld naar toe moet. Onderzoek aan celbiologie op het kleinste nivo kan niet anders dan met kleine stapjes vooruit gaan. Hoe meer geld, hoe meer kleine stapjes.

Pierre Pasmans, Mierlo

Sloop hotel Heeze kan nog voorkomen worden

De verontwaardiging in Heeze over de voorgenomen sloop van hotel Vangaelen is groot. De petitie die vraagt om het behoud van het historische gebouw is inmiddels ruim 1.500 keer ondertekend. En er komen nog steeds ondertekenaars bij.

Wie naar wethouder Frank de Win in de raadsvergadering van maandag 24 januari geluisterd heeft, zou denken dat deze sloop niet meer tegen te houden is. Niets is minder waar. De wethouder geeft verkeerde informatie en heeft de stukken van zijn eigen college kennelijk niet goed gelezen. In de gemeenteraad heeft hij namelijk beweerd dat de eigenaar van het pand een bouwplan heeft ontwikkeld dat binnen de wettelijke kaders past. En omdat het binnen het bestemmingsplan past, zou het college geen andere keus hebben dan het plan goed te keuren. Maar wat staat in het betreffende besluit van het college van 20 december 2021? “De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit: handelen in strijd met de regels RO.” Hiermee geeft het college zelf toe dat de vergunning afwijkt van het bestemmingsplan. En niet zo’n beetje ook: met de nieuwbouwplannen wordt een gebouw van drie verdiepingen neergezet, terwijl het huidige gebouw twee verdiepingen kent.

Feit is dat het college een omgevingsvergunning heeft afgegeven dat op vele punten de normen van het bestemmingsplan overschrijdt. Het college heeft daarbij nagelaten een afweging te maken tussen het algemeen belang – geen sloop – en het belang van de eigenaar-projectontwikkelaar. En omdat de verleende vergunning op vele punten afwijkt van het bestemmingsplan en van andere wettelijke regelgeving, kan deze wel degelijk door de bestuursrechter vernietigd worden. Het verzet van velen tegen de voorgenomen sloopplannen heeft daarom zeker zin.

Het college dient in ieder geval een nieuwe afweging te maken tussen het algemeen belang – het behoud van het voor Heeze zo belangrijke historisch pand – en de belangen van de projectontwikkelaar – het maken van een financiële klapper. Dat laatste gunnen wij hem zeker, maar dat moet hij dan wel elders doen. Niet ten koste van Heeze !

Namens Stichting Houd Heeze-Leende Mooi

Sjef Cox, Marc Evers en Sammy van Tuyll, Heeze