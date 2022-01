Lezersbrieven | Veel politie bij protest van mensen die zich zorgen maken | Als tegenstanders hun loopgraven verlaten is er hoop

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 4 januari in de krant verschenen.

Loopt regeringsploeg straks weer leeg?

Gesprek met Rutte: laatste screening. Hoe betrouwbaar zal dit gesprek deze keer zijn? Worden de beoogde bewindslieden wel goed aan de tand gevoeld? Of krijgen we straks weer te zien dat de regeringsploeg leegt loopt, zo als het voornamelijk met VVD ministers en staatssecretarissen is gegaan. Kwam dat door mislukte vriendjespolitiek, of door een slechte screening? Worden we weer met mooie praatjes om de tuin geleid?

Peter Rufi, Geldrop

Klimaatregels van Brussel volgen

Volgens Brussel zijn gas en kernenergie schoon. Zo EU-slaafs als Den Haag is zal het nu met tegenzin de klimaatregels van Brussel moeten volgen. Het klimaatgedram van vooral linkse partijen en klimaatgroeperingen kan de prullenbak in en wij hoeven voorlopig niet van het gas af. Te zijner tijd kan waterstof door de gasleidingen naar onze woningen getransporteerd worden. Eindelijk wordt er geluisterd naar wetenschappers.

Nol Peels, Eindhoven

Camera's tegen illegaal afval storten

De illegale stort in Eindhoven is een doorn in het oog van veel bewoners. Het erop afsturen van ‘snuffelaars naar afzender’, zoals de gemeente nu doet, lijkt mij tijdrovend en weinig effectief. Dus is er maar één oplossing: Camera’s plaatsen. Inbreuk op onze privacy? Als je normaal de containers gebruikt heb je niets te verbergen. Van mij mogen ze!

Margarete van Dissel, Eindhoven

Mannelijke bestuurders doen het niet beter

Dat er nog steeds vrouwonvriendelijke mannen zijn, zoals briefschrijver Nico Snijders (ED 30-12) is te betreuren. Kent hij die ministers en wethouders dan zo goed of roept hij maar wat? Doen hun mannelijke collega’s het dan zoveel beter?

Ronald Rijnen, Waalre

Woning ouderenproof maken gestimuleerd

Met projecten als “Blijvend Thuis In Eigen Huis” hebben we begin deze eeuw ouderen gestimuleerd om hun woning “ouderenproof” te maken, compleet met hierop afstemde woonbeurzen en subsidies. Tegelijk werden verzorgingshuizen en de bouw van “bejaardenwoningen” afgebouwd. Als je nu ander beleid wilt: prima. Maar aub geen schuldcomplex aanpraten aan ouderen!

Harrie Tuerlings, Reusel

Frisse beschouwing Simon Rood welkom

Harry Kuypers uit Helmond laat zich zeer kritisch uit over columnist Simon Rood. In tegenstelling tot Harry, wil ik er echter voor pleiten, dat Simon wel door gaat met zijn columns in het ED. Veel andere columnisten, in diverse kranten, spuiten bijna dagelijks hun gal over anderen. Maar uw columnist, laat een maal per week, op een frisse en optimistische wijze, zijn licht schijnen op dagelijkse gebeurtenissen en de mensen in zijn omgeving. Vooral in deze tijd van polarisatie, is het lezen van zo’n beschouwing zeer welkom.

Rob Knijf, Eindhoven

Niet schrijven over van alles en nog wat

Ook ik lees graag de columns van Simon Rood. Het is een verademing om deze te lezen omdat Simon niet schrijft over van alles en nog wat waar andere columnisten ons mee lastig vallen.

Felice van Uden, Helmond

Onvoldoende rekening houden met woongenot

Deurne verleent vergunning voor 3750 varkens aan de Donschotseweg. Eerder werd ook een vergunning afgegeven voor 80.000 vleeskuikens aan de Bosweg. Dit alles onder fel protest van omwonenden en enkele raadsleden. Nu doet de Provincie daar nog een schepje bovenop door een extra vergunning te verlenen voor afvalbedrijf Attero op industrieterrein Kranenmortel. Dit bedrijf zorgt al jaren voor ernstige stankoverlast in de naast gelegen wijken Koolhof en Zeilberg. Deurne en de Provincie vinden het blijkbaar niet nodig om voldoende rekening te houden met het woongenot, leefmilieu en gezondheid van de inwoners.

Jos van Eupen, Deurne

Absurd veel politie bij protest van mensen die zich zorgen maken

Zondag 2 januari ben ik met mijn vader van 87 naar Amsterdam geweest om te demonstreren voor het behoud van onze grondrechten. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft laatst nog gezegd dat er altijd een recht is om te demonstreren. Dat je in een democratie hier geen toestemming voor hoeft aan te vragen. Dus wij liepen met onze borden van Centraal Station naar het Museumplein. We kwamen allemaal vreedzame bezorgde mensen tegen.

Toch was de organisatie van Samen voor Nederland van tevoren in gesprek gegaan met de gemeente. Er mocht namelijk maar een beperkt aantal mensen komen. Dat werkt echter niet. Steeds meer mensen doorzien waar de overheid mee bezig is. Het gaat allang niet meer om een virus bestrijden. Mensen maken zich oprecht zorgen om hun kinderen, de samenleving en waar dit naartoe gaat. Uitsluiting op grond van je vaccinatie/booster-status. Een digitale controlestaat. En in de buitenlucht kunnen er echt wel meer dan een paar duizend mensen op het Museumplein staan.

Toen we om 11 uur aankwamen stonden er al overdreven veel politiemensen en arrestantenbussen klaar. De ME fouilleerde sommige mensen, maar dat is helemaal ok en was aangekondigd.

Ook wij willen geen geweld tijdens onze Mars voor de Vrijheid. Vervolgens werd iedereen toegelaten tot het Museumplein! Rond 13 uur wordt iedereen gevraagd het Museumplein te verlaten via de Van Baerlestraat waar allemaal politiebusjes het kruispunt blokkeren! Wij gingen bij het Van Gogh Museum de Paulus Potterstraat op en werden ook opgedreven met paarden om richting het kruispunt te gaan!

Bijna iedereen bleef kalm en ging juist richting het Rijksmuseum omdat het daar rustig en veilig was. Het was een heen en weer rijden van politiebusjes en de twee waterkanonnen. Echt absurd. Meer dan driekwart van al dit materieel en menskracht was gewoon overbodig en het leek er verdacht veel op dat de politie het uit de hand wilde laten lopen. En dat gebeurde dus ook op gegeven moment. Op camerabeelden is te zien hoe een groep onherkenbare mannen vanuit de politiekant de aanval inzet op de veteranen die de demonstranten beschermen.

Jammer dat al die mensen die afgelopen oudjaarsnacht twee jaar frustratie de lucht in schoten niet naar Amsterdam zijn gekomen. En al die kleine ondernemers die het hoofd niet boven water kunnen blijven houden. Dan hadden ze met eigen ogen kunnen zien hoe de politie en de media geen eerlijk beeld geven van wat er zich afspeelt en zouden we eindelijk weer onze aandacht kunnen richten op een mooie toekomst voor alle Nederlanders. In verbinding, met respect voor elkaars keuze en vanuit het hart.

Linda de Bruijn, Deurne

Als tegenstanders hun loopgraven verlaten is er hoop

Bijna een jaar geleden, op 24 januari, stond het centrum van Eindhoven in vuur en vlam. Zondag was het in Amsterdam opnieuw raak.

Vorig jaar vonden tegenstanders van het coronabeleid, hooligans, wappies en gelegenheidsplunderaars elkaar in een urenlange explosie van geweld. Als uiting van protest tegen beperkingen, ongelijkheid en verschillen in de samenleving. ‘Oorlog’, zo noemde burgemeester Jorritsma het.

En het leek misschien wel op oorlog, maar dan toch tussen de verkeerden. Over één ding zijn we het bij corona namelijk allemaal wel eens: we willen er vanaf. Slechts de wijze waarop leidt tot voortdurende discussie. Maar niet de andersdenkende daarover is de vijand in deze oorlog. Corona is onze gezamenlijke vijand.

Nieuwsgierig las ik het artikel in het ED van oudjaarsdag. Twee andersdenkenden over de aanpak van corona zochten de verbinding met elkaar. Activist Ferdinand van der Neut die een soort ‘survival of the fittest’ bepleitte: het virus zorgt voor natuurlijke selectie, de sterken blijven over. Hij ging in gesprek met zelfbenoemd adviseur van het kabinet Ginny Mooij. Zij bracht haar ervaring met ebola in en staat voor strenge beperkingen.

Ik ben het niet eens met Van der Neut als hij stelt dat de mensheid er als geheel zwakker uitkomt door nu ouderen en zwakkeren te beschermen ten koste van de jeugd. Er zijn genoeg voorbeelden van fysiek zwakkeren, die met hun superieure intellect voor vooruitgang hebben gezorgd. Maar ik ben het ook niet eens met Mooij. Natuurlijk kunnen we leren van ebola, maar corona is veel minder ernstig dan ebola. Het is geen vanzelfsprekende rechtvaardiging van alle maatregelen.

Het mooie van dit interview was dat twee ‘tegenstanders’ hun loopgraven verlieten en ook hun eigen rol in het publieke debat konden zien. Eindelijk twee mensen die het geschreeuw naar elkaar, wisten om te zetten naar een normaal gesprek met elkaar. Er is dus nog hoop voor de bedreigde diersoort homo sapiens.

Arndt van Ruremonde, Son en Breugel