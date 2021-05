Lezersbrieven | Verkeer Beeks brug loopt al twintig jaar vast | Koffiedrinkers worden afgeschrikt op het terras

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 21 mei in de krant verschenen.

Verkeer Beeks brug loopt al twintig jaar vast

De Bosscheweg in Beek en Donk moet op slot (ED 19-5). Maar wethouder Tonny Meulensteen gaat er voor liggen. Ik wed dat Meulensteen ’s ochtends of ’s avonds in de spits echt niet in de buurt komt van de Beekse Brug. De drukte op deze weg en voor deze brug kent drie oorzaken: Afslaand verkeer richting Bosscheweg – afstelling van de stoplichten – opengaande brug. Deze oorzaken zijn al twintig jaar aan de orde. Dat weet ook iedereen die wel eens gebruik maakt van deze route. Meulensteen kan er beter voor zorgen dat de verkeerslichten eens normaal worden afgesteld zodat het verkeer kan doorstromen.

Hans van Bragt, Lieshout

Één week plat als signaal aan Koolmees

Ik ben het helemaal eens met Rozemarijke van Erp (20-5) over het vrijwilligerswerk van gepensioneerden één week helemaal plat te leggen als signaal naar Koolmees om gerechtigheid te krijgen voor ieders pensioen wat nu onterecht en onnodig gekort wordt. Mogelijk kan bij de nu ophanden zijnde kabinetsformatie Pieter Omtzigt het stokje van Koolmees overnemen. Dan zijn al deze duistere pensioenperikelen verleden tijd.

Bernard Janssen, Gemert

Stichting Israël was rotklus voor Britten

Het opinieartikel over Israel (ED 20-5) is op diverse punten onjuist. Groot Brittannië was niet blij met het Britse mandaat, via de Volkerenbond. Palestina was geen staat maar werd sedert honderden jaren bestuurd door de Ottomanen. Er kan derhalve geen sprake zijn van een gestolen staat. Er moest een bestuurlijke oplossing komen.

Het was een rotklus voor de Britten. Ze hadden hard gevochten om onder meer de Joden te bevrijden. In Brits Palestina sneuvelden vele Britse militairen door gevechten met Joden. GB heeft zelfs oorlogsschepen gepositioneerd om de toestroom van Joods migranten te stoppen. Door de enorme haat moest er wel een splitsing komen. Overigens is het niet zozeer Groot Brittannië dat de stichting van de staat Israël gefaciliteerd heeft, maar juist de VS.

Rien van Uden, Helmond

Niet reduceren tot tweederangs burgers

President Biden heeft gelijk als hij zegt dat Israël zich mag verdedigen tegen al die raketten van Hamas. Maar hij zou beter kunnen zeggen: “Je kunt de niet-joodse bewoners van je land niet tot tweederangsburgers reduceren, zoals je gedaan hebt, en ze wederrechtelijk hun huizen uitzetten, als je weer een stuk van hun territorium wil innemen. Je kunt er als land beter voor zorgen dat je mensen niet zo onrechtvaardig behandelt dat ze je wel moeten gaan bestrijden.”

Jean Peeters, Eindhoven

Echte kunst spreekt tot de verbeelding en ontroert

In een ingezonden brief krijgt columnist Jos Kessels de wind van voren door zijn opvattingen over kunst en cultuur. Zelfs zo, dat een briefschrijver zijn abonnement op deze krant heeft opgezegd (ED 18-5). Het lijkt mij voor deze persoon beter om dit met een korreltje zout te nemen, wil je voor jezelf het leven nog dragelijk houden. Elke dag verschijnen wel berichten waar velen totaal andere gedachtes en meningen over hebben, maar zo is het leven. Ook de definitie van kunst is een breed begrip. Voor velen is echte kunst pas iets wat tot je verbeelding spreekt, je ontroert, en uitzonderlijk mooi is, en wat door bijna niemand niet na te maken is.

Mario Verhees, Asten

Digitale tijdperk luidt einde der mensheid in

We kennen de geschiedenis van geschreven tekst op papyrus rollen, doeken en de boekdrukkunst. Maar wie kent straks nog alle digitale geneuzel wat we nu allemaal verzinnen (Whats-app, DigiD, Coronapas)? Over 100 jaar is dat volstrekt ONleesbaar voorspel ik. En zo ook het al lang bestaande gele vaccinatiepaspoort, HET internationale bewijs van inenting waar vaccinaties voor bijvoorbeeld gele koorts, dtp, hepatitis A en B in geregistreerd worden is erkend door WHO, dus waarom nu weer iets digitaals omdat EU denkt het beter te kunnen.

C. Broos, Someren

Hoe van het gas af als Enexis niet kan leveren?

We lazen het beschamende relaas van restaurant Antonio’s in Eindhoven die nog een jaar moet wachten op een zwaardere electra-aansluiting van Enexis (ED 14-5). Antonio’s werd getroffen door een brand en werd daardoor gedwongen de keuken te vernieuwen. Iets heeft hen aangespoord mee te gaan met de politieke wens om gasloos te gaan en heeft de nieuwe keuken (grotendeels) elektrisch aangelegd zo begreep ik. Dat daarvoor een zwaardere aansluiting nodig is is evident en je mag er op vertrouwen dat de netbeheerder dat kan leveren binnen een redelijke termijn. Niet dus. Dus als men nú al niet in staat is te leveren dan ziet er wel heel somber uit als we nog meer van het gas af moeten gaan.

C. Bruil, Waalre

Koffiedrinkers worden afgeschrikt op het terras

Tekort aan goed horecapersoneel betekent op veel plaatsen ondermaatse service en klantonvriendelijkheid. Je favoriete menu is geschrapt, immers de vaste kok is er niet meer en op de tafeltjes prijkt in grote getale (en vaak ten onrechte) het bordje ‘gereserveerd’ om koffiedrinkers af te schrikken, want als je aangeeft iets te willen eten gaat het bordje onmiddellijk van tafel. Paniekvoetbal in de horeca!

Henk Hendriksen, Veldhoven