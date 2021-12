Lezersbrieven | Verkoop PAMM kan en mag niet waar zijn | Schaamte voor minder hoge torens

Welzijn en warm contact met oude man

Een oude man wil na het overlijden van zijn vrouw niet meer verder omdat hij slecht ter been, moe en eenzaam is (ED 23-12). Het valt mij op dat columniste Corrie de Leeuw alle heil verwacht van deskundigen. Onze maatschappij zit zo in elkaar, instanties moeten ieder probleem oplossen. Waarom is het niet vanzelfsprekend dat de kinderen en kleinkinderen het leven van de man goed en gezellig maken? Opa hoeft geen beslag te leggen op hun tijd. Zij kunnen dat anders zien, meer in de trant van ‘wij vinden het fijn om tijd met opa door te brengen, wij doen graag veel voor opa, hij hoort erbij.’ Hun diploma’s, carrière en verbouwde huis zijn toch niet belangrijker dan het welzijn en een warm contact met de oude man? Streven zij met hun jacht op welvaart misschien hun doel voorbij? Opa heeft geen deskundig spuitje van een geriatrisch arts nodig, Opa mag de gemakkelijkste stoel bij de haard en zo veel kopjes koffie als hij lust. Met koek en liefde opgediend. Dat is, denk ik, waar wij naar toe willen.

Dateke Udo, Eindhoven

Verkoop PAMM kan en mag niet waar zijn

Het regionaal instituut voor Pathologische Anatomie en Medische Microbiologie (PAMM), heeft lange geschiedenis als samenwerkingsverband van de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant. Al die decennia wordt er hoge kwaliteit van diagnostiek en advies geleverd ten behoeve van de bevolking in onze regio. Zo ook weer in deze moeilijke periode met de Corona-pandemie. En dan plots, geheel onverwacht, het bericht dat deze non-profit organisatie wellicht verkocht zal worden aan een commercieel, beursgenoteerd, buitenlands bedrijf (ED 22-12). Dit kan en mag niet waar zijn! Uit reacties in het artikel van de betrokken artsen blijkt overduidelijk ook hun grote bezwaren tegen een mogelijke overname zoals beschreven, en terecht. Bestuur en Raad van Toezicht van het PAMM, waar zijn jullie mee bezig? Directies van de ziekenhuizen, wordt wakker en neem je verantwoordelijkheid. Zorgverzekeraars, laat je ook gelden, want commercieel wordt het niet alleen slechter, maar ook duurder voor jullie verzekerden. Want het PAMM moet behouden blijven als kwalitatief hoogwaardig, niet op winst belust regionaal samenwerkingsverband.

Jan Koonings, Oirschot

Schaamte voor minder hoge torens

Met veel ongeloof en teleurstelling las ik het bericht dat District E minder hoge torens krijgt (ED 22-12). Ik dacht dat Eindhoven zich als stad wil laten zien aan de rest van de wereld maar ik schaam me als geboren en getogen Eindhovenaar voor het beleid in deze stad. De burgemeester sluit voor elke kleine overtreding huis of horecagelegenheid en elk hoogbouw in deze stad wordt keer op keer naar beneden toe bijgesteld. Wordt wakker beste gemeenteraad want onze stad heeft dringend woningen nodig en ga dan niet over de hoogte zeuren maar wel over de uitstraling van de torens.

Pim Bekkers, Eindhoven

‘Prikdank’ voor mensen die zorgzaam prikken

Intussen heb ik alle drie mijn prikken gehad en ik heb er geen moment spijt van gehad. Integendeel. Mijn woord van het jaar is daarom prikdank. Dank ook voor al die mensen die zo zorgzaam prikken.

Jean Peeters, Eindhoven

Zelf corona-app updaten na booster

Naar aanleiding van de ingezonden brief van Antoinette van der Heijden over de boosterprik vroeg ik me na het halen de prik ook af of dit in mijn corona-app zichtbaar was. Bij mij stond de boosterprik na 2 dagen wel geregistreerd in de corona app. Echter wat ik niet wist is dat je zelf de app moet updaten. Je dient even in te loggen met Digid waarna je opnieuw op ‘maak bewijs’ moet klikken. Pas dan staat de boosterprik in je QR code.

José de Waal, Eindhoven

Landen met verschil in maatregelen

In discussies over corona worden wij vaak in een naam genoemd met Engeland. Omikron slaat hier mogelijk snel om zich heen maar laten we geen appels met peren vergelijken. Door naar landen te verwijzen waar geen maatregelen zijn genomen in de horeca of winkels vind ik niet terecht. Helaas doen we dit alleen als dit in het voordeel van de zwartkijkers is. Als een zuid Afrikaanse arts zegt dat omikron wel snel verspreidt maar minder ziek maakt hoor ik hier maar weinig over. Maar in Engeland, Denemarken en Noorwegen zijn de winkels en horeca nog open. Ze mogen me zoveel statistieken laten zien, maar de cijfers kloppen niet als we landen met zoveel verschillende maatregelen met elkaar gaan vergelijken.

Wil Vermeulen, Knegsel