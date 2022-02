Lezersbrieven | Verloedering Kruisstraat-Woenselse Markt | Andere pandemie maar net zo verwoestend

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 4 februari in de krant verschenen.

Vervuiling ook oorzaak record kankergevallen

Nooit eerder klonk de diagnose kanker zo vaak als in 2021, al sinds de jaren 90 stijgt het aantal kankerdiagnoses met ongeveer 2% per jaar. Dat heeft meerdere oorzaken, maar wat minder vaak onder de aandacht wordt gebracht is dat wij met z’n allen dagelijks vaak ernstig vervuilde lucht inademen. Dat onze zeeën en oceanen sterk vervuild zijn en daarmee dus ook de vis die wij eten. Dat onze bodem is vervuild en daarmee ook onze gewassen en ons vee. En wat te denken van pesticiden in ons voedsel en toevoegingen om het er mooier uit te laten zien en langer houdbaar te maken. Maar ook stress kan mede een trigger zijn bij het ontstaan van kanker, je zorgen maken of je morgen ook je baan nog hebt, of het je gaat lukken om woonruimte te vinden, of je je energierekening nog kunt betalen of dat je in staat zult zijn om je studieschuld af te lossen. Als er zich ergens een milieuramp voltrekt is vaak het eerste wat er wordt geroepen “Er is geen direct gevaar voor de volksgezondheid” We hebben met z’n allen een wereld gecreëerd waar het economisch belang boven alles lijkt te gaan en daar wordt een hoge prijs voor betaald.

Marleen van Hooff, Eindhoven

FC Eindhoven zonder miljoenen opstuwen

Als FC-Eindhoven supporter ben ik toch een tikkeltje jaloers op de nieuwe kapitaal injectie van sponsors. Na zoveel jaren verdient FC-Eindhoven het om weer eens terug te keren in de eredivisie. Kom op (oud) supporters, afvalligen en liefhebbers van spannend voetbal, verras de vereniging eens met een bezoek. Leuk sfeervol stadion, aanraakbare spelers, en een elftal dat het publiek elke wedstrijd weer van dichtbij bedankt. Even wachten tot de 1/3 regel verdwenen is. En stuw FC-Eindhoven door enthousiasme naar grotere hoogte. Ze verdienen het. Dat moet zonder die miljoenen injecties ook kunnen! Puur op wilskracht en inzet!

Lucien Brouns, Eindhoven

Verloedering Kruisstraat- Woenselse Markt

Een meer dan loffelijk streven is het opstarten van de nieuwe ondernemersvereniging Kruisstraat-Woenselse Markt in Eindhoven (ED 24-1). Het positieve beeld van het gebied dat zij schetst staat echter haaks op de breed erkende verloedering waarvan het herstel ‘zelfs’ volgens het college van B en W nog zeker tien jaar zal duren. De winkelpanden worden al jaren overgenomen door louter ondernemers van buitenlandse komaf (inmiddels 80 procent van het totaal). Daarover zeggen gebiedsmanager John Bardoel en de ondernemersvereniging niets. De in het verleden florerende vereniging moest stoppen daar buitenlandse ondernemers niet instapten (geen bijdrage), maar wel profiteerden van de evenementen. Dat beeld is er ook nu met 20 tot 30 deelnemers op een bestand van 150 ondernemers. Verder wijst Bardoel enthousiast op de grote diversiteit hetgeen de gemeente, zijn baas, juist wil bestrijden maar niet aanpakt! Toch alle succes voor de ondernemersvereniging.

Nico Snijders, Eindhoven

Gender stroomt straks door groener centrum

Als het aan wethouder Rik Thijs ligt stroomt straks de Gender door het centrum van Eindhoven en wordt het stationsplein vergroend. Op zich is het een mooie gedachte als een rivier door een stad stroomt maar de Gender is niet echt een rivier maar meer een beekje of stroompje. Dus dat ziet er dan niet uit voor een stad als Eindhoven, zeker als je dat gaat vergelijken met steden als Nijmegen, Arnhem, Maastricht en Rotterdam die het ene deel van de stad verbinden met het andere middels een brug. Verder is het streven naar meer groen in de stad een goede zaak al moet men weer niet gaan overdrijven zoals wat Thijs met het stationsplein van plan is.

Nol Peels, Eindhoven

Alleen boven rivieren in complete lockdown

De randstad vindt cultuur een levensbehoefte. Carnaval is Brabantse cultuur bij uitstek. Combineer dit en zorg dat het aantal beweegmomenten gelijk blijft. Dan is de oplossing: breng het land boven de rivieren 5 dagen in een complete lockdown, zodat we hier de cultuur de vrije hand geven.

Bert-Jan Schakenbos, Best

Andere pandemie maar net zo verwoestend

Zondag zag ik de Nationale Holocaust Herdenking in het Westheimpark te Amsterdam. De herdenking werd ingeleid met aangrijpende beelden en getuigenissen bij de concentratiekampen in Auschwitz en Bergen Belsen. Plaatsen waar onbevattelijk gruwelijk misdaden zijn gepleegd. In de herdenking j.l. zondag kwamen onder andere ook Daarbij kwamen twee jonge Joodse mensen aan het woord. Indrukwekkende pleidooien van de jongvolwassen Benyamin Heller en het nog maar elfjarig dappere knaapje Joshua. Zij moeten zich straks samen met hun dierbaren staande houden in een maatschappij, waarin ernstige bedreigingen van onschuldige medeburgers toeneemt. Niet alleen mensen van Joodse afkomst, maar ook lhbti’ers worden stelselmatig op schandalige manier in het nauw gebracht. Dit is een andere pandemie dan covid-19, maar net zo verwoestend. Het onderwijs durft het, naar verluid, in veel gevallen niet meer aan om wat geleerd moet worden uit de jongste geschiedenis helder en consistent over te dragen. De geschiedenis is intussen bezig zich te herhalen.

Sjef Smeets, Geldrop

Bij een vrachtwagen met pech staat N69 vast

Het is leuk bedacht met die onderbroken streep langs de N96 zodat je bij het naderen van een sirene in de berm kunt parkeren (ED 31-1). Maar dat is alleen van toepassing op personenwagens. Vrachtwagens kunnen niet in de berm parkeren. Als een vrachtwagen pech krijgt kan er niemand door, dan staat alles vast.

Paul Dodemont, Waalre