Lezersbrieven | Verzakkingen tonen kracht van natuur | Keti koti en slavernij; laten we elkaar als mens zien

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 13 juli in de krant verschenen.

Verzakkingen tonen de kracht van de natuur

Wanneer leert de mens dat van de natuur niet te winnen is. Zie al het natuurgeweld, pandemieën etc. Maar in de Peel zal het wel lukken! Door de Soemeersingel voor miljoenen op te knappen denkt men te winnen van het oorspronkelijke moerasgebied. Het zware vrachtverkeer op die weg eist zijn tol in de vorm van flinke verzakkingen. Om er een fietsweg van te maken waar alleen bestemmingsverkeer is toegestaan, daar komt niemand op. Iedereen heeft hier baat bij vooral de verkeersveiligheid en het milieu.

Bert Mastbroek, Deurne

Rechtszaak voor velen een brug te ver

Afgelopen dagen kwamen er artikelen in het ED over hoe er werd omgegaan met mensen die in Eindhoven een rechtszaak aanspanden omdat ze niet de hoeveelheid poetshulp kregen die ze nodig hebben. Zij gingen, maar de stap om bezwaar te maken of een rechtszaak te beginnen om te krijgen wat ze nodig hebben is een brug te ver voor veel mensen. Je mankeert wat, hebt te weinig energie en dan moeten opkomen voor jezelf omdat er bezuinigd moet worden? Dat is toch niet hoe een maatschappij in elkaar hoort te zitten. Dat is toch niet wat je verwacht wanneer je wat mankeert. Dat je lijf niet meer meewerkt en daarbovenop een gemeente die bewust tegenwerkt. Als je dan leest dat er geld over is, is er geen vertrouwen meer.

Pia Hendriks, Eindhoven

Plant naast bomen ook snelgroeiend bamboe

Met veel plezier las ik over het planten van ‘Meer Bomen’ (ED 12-7). Een superplan om op deze manier bijna gratis een stukje van het CO2-probleem op te lossen. Nog sneller zou CO2 kunnen worden opgeslagen door grootschalig bamboe aan te planten en dat materiaal vervolgens als grondstof te gebruiken. Over het bomenplan zoals Meer Bomen heeft columnist Romke van der Kaa al eens bericht. Hij noemde dat toen ‘te subliem voor de overheid’ maar het leeft nu toch. Zo zou dat bamboeplan ook een bijdrage kunnen leveren. En veel sneller dan dat bomenplan. Bamboe groeit in tegenstelling tot bomen ontzettend snel en kan ieder jaar geoogst worden!

Bernard de Rooij, Sint-Oedenrode

Nieuwe PSV shirt ook in sportzaken

Na eerder het uitshirt heeft PSV vorige week het nieuwe thuisshirt gepresenteerd. Over smaak valt niet te twisten, maar ik vind ze mooi. Het shirt is alleen via PSV te verkrijgen, niet via een sportzaak. Het resultaat hiervan is dat deze winkels volop shirts verkopen van een andere Nederlandse topclub en diverse buitenlandse clubs. Dat eerste is in deze regio toch wel pijnlijk. De echte fan heeft er wel een trip voor over of bestelt via internet, voor veel mensen is dit een stap te ver. PSV denkt er op deze manier meer aan te verdienen. Per shirt is dat ook zo, maar ik zie in mijn omgeving ook veel kinderen die dan maar een shirt van Barcelona of Liverpool aanschaffen. Laat de bedrukking exclusief houden, maar laat de sportzaken weer stralen met het mooie PSV-shirt!

Mario van der Linden, Oirschot

Tijdelijke VVV in donkere hoek station

Even naar de VVV om wat leuke Eindhovense cadeautjes te scoren voor onze buitenlandse kleinkinderen. Op de deur van de VVV zit een plakkaat dat ze verhuisd zijn naar de stationshal. In een donkere hoek van de hal aan de centrumkant vinden we de nieuwe winkel ter grootte van een flinke voorraadkast met een summier assortiment. Een plattegrond van de stad? Ja, een blinde kaart zonder straatnamen. Cadeautjes? Niet dus. Een vriendelijke medewerkster legt het ons uit. Het stationsplein gaat op de schop dus de komende paar jaar zal het daar een puinhoop zijn. De NS had nog een hoekje over voor onze toeristeninformatie waar de medewerkster niet eens naar het toilet kan. Als toerist zou ik hier rechtsomkeer maken naar een meer toegankelijke stad.

Trudy Jansveld, Eindhoven

Laten we elkaar gewoon als mens zien

Met stijgende verbazing lees ik berichten over Keti Koti en excuses voor het slavernijverleden. Een en ander moet zelfs in een wet worden vastgelegd. Begrijp me niet verkeerd, slavernij is verschrikkelijk en de gevolgen moeten absoluut worden erkend.

Die gevolgen, zoals discriminatie en racisme, zouden echter in een bredere context moeten worden geplaatst, namelijk die van uitsluiting van mensen. Dan kunnen we een onuitputtelijk lijst maken van groepen waaraan we excuses kunnen gaan aanbieden.Bijvoorbeeld aan mensen die slachtoffer zijn van de bureaucratie van onze overheid, van de toeslagenaffaire en degenen die muurvast zitten in het regelwoud en ten einde raad zijn. Laten we ook sorry zeggen tegen chronisch zieken die financieel op een houtje moeten bijten omdat ze niet meer aan het werk kunnen. Ook sorry voor mensen die afhankelijk zijn van de GGZ, omdat ze op ellenlange wachtlijsten staan en de voor hun broodnodige hulp eindeloos ver weg is. De mensen die afhankelijk zijn van ons sociale (?) stelsel, en gestigmatiseerd worden als niet productief. Wat te denken van de ouderen, waarvan velen in eenzaamheid hun laatste dagen slijten, voor hen zouden we nederig het hoofd moeten buigen. Om maar te zwijgen van de jeugdzorg, ook aan die kinderen van de rekening zeggen we sorry.

Het zijn situaties die, net als de slavernij eeuwen geleden, gecreëerd werden door onze machthebbers. Laten we elkaar gewoon als mens zien, ongeacht het verleden en wie of wat we zijn. Laten we inzetten op een samenleving voor iedereen en stoppen met preken voor eigen parochie. Dit vergt actie van onze regering. Maar zolang die alleen denkt in kosten en baten gaan we veel excuses, wetten en herdenkingsdagen erbij krijgen.

Cor de Vaal, Eindhoven