Lezersbrieven | Vier jaar geleden bouwden we nog voor leegstand | Markt Valkenswaard is niet verbeterd

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 5 oktober in de krant verschenen.

Vier jaar geleden bouwden we nog voor leegstand

Om de woningcrisis op te lossen moet er gebouwd worden! Woningnood is er al zo lang ik weet en deze leek met groeisteden onder meer Helmond, Utrecht en Almere langzaam te worden opgelost. Tot circa vier jaren geleden werd vaak verkondigd: let op, wegens vooral vergrijzing bouw je voor leegstand! Nu de kopers massaal zich op de markt storten zouden we plotseling een miljoen woningen te kort komen? Waarom nu en zijn daar wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan? Ik kan daar weinig over vinden. Dat er een tekort is, vanwege de enorme vraag moge duidelijk zijn, maar waaraan, hoeveel en waar is nog steeds de vraag. Wat zou het goed zijn als het nieuwe kabinet weer het ministerie van Wonen en Volkshuisvesting tot leven zou roepen om het woningtekort landelijk en gestructureerd op te lossen.

Joep Jansen, Aarle-Rixtel

Foto dode paarden te walgelijk voor woorden

Is het nu echt nodig om een foto van dode paarden groot op de voorpagina te plaatsen? Te walgelijk voor woorden.

Carina Verschuren, Helmond

Woningen op Eeneind en hallen bij A67

De weerstand tegen het bouwen van distributiecentra op Eeneind-West is begrijpelijk (ED 4-10). Besturen van omliggende gemeenten denken mee over een acceptabel alternatief. Nu wil het geval dat in Geldrop, pal naast de opritten van de A67, op een braakliggend terrein bij de plaatselijke McDonalds woningen zijn gepland. Mijn idee zou zijn: in het groen van Eeneind woningbouw te realiseren en distributiecentra naast de opritten van die doorgaande verkeersader. Ja, ik snap dat er wat bestuurlijke creativiteit en ambtelijke lenigheid vereist is om eenmaal vastgestelde bestemmingsplannen aan te passen, maar dat zijn slechts problemen op papier. Bouwen op ongewenste plaatsen veroorzaakt ons en degenen die na ons komen, nog decennialang ernstige fysieke overlast.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Woningen harder nodig dan loodsen

Niemand wil de distributiecentra op Eeneind-West. De Geldropse gemeenteraad geeft wethouder Marc Jeucken opdracht om er alles aan te doen dat ze er niet komen. Hij heeft al 9 miljoen klaarliggen. Stijn Steenbakkers belooft dat hij nog meer geld gaat zoeken (en daar is hij goed in). Wijzig het bestemmingsplan. Geef BAN en Moeskops een voorkeursbehandeling. Laat hen op het terrein een paar honderd woningen bouwen. Die zijn veel harder nodig in de regio dan een paar loodsen. Dan levert de grond ook geld op. En de loodsen kunnen naar Oirschot. Iedereen blij.

Henk de Beer, Nuenen

Markt Valkenswaard is niet verbeterd

Het is inderdaad een enorme chaos op de ‘vernieuwde’ markt (ED 2-10) in Valkenswaard. Als bestuurder van de Buurtbus vraag ik me af wie dit heeft bedacht. Hoe kun je dit een verbetering noemen als je de weg versmalt en grote en kleine bussen, auto’s en vooral fietsers deze laat gebruiken? Het marktplein is zo groot! Daar had een ruimte vrij gemaakt moeten worden om er een veilig fietspad in twee richtingen te realiseren! Nu zie ik fietsers achter de bus in de knel komen als er van de Luikerweg ook nog een bus en autoverkeer aankomt! Het is een onoverzichtelijk geheel geworden.

Mieke Breuer, Valkenswaard

Cocktail die inwendige van de motor aantast

In het artikel in het katern zo-auto van uw verslaggever Anouk Mentink over het zelf onderhouden van de auto (Z 1-10), zijn mij enkele dingen opgevallen. Bij het bijvullen van de olie wordt er gesproken over het in olie lopen van de distributieriem. Dit is niet juist, een distributieriem is van rubber en kan helemaal niet tegen olie. Bijna zeker wordt hier een distributieketting bedoelt. Koelsystemen van auto’s zijn een gesloten systeem, als het peil daalt dan is er ergens een lekkage. In een werkplaats kunnen ze het systeem afpersen om te zien waar het lek zit. De kleur van de koelvloeistof is ook belangrijk, deze kan groen, blauw of roze zijn. Nooit bijvullen met een andere kleur dan er in zit, gebruik liever water in noodgevallen. Bij het mengen van verschillende soorten kan een cocktail ontstaan die het inwendige van de motor zodanig aantasten dat er dure reparaties nodig zijn.

Hans Schoonen, Breugel

Niets extra's voor ouderenzorg stemt droevig

Binnen de ouderenzorg wordt al jaren bezuinigd op bv huishoudelijke hulp. Mijn vader, weduwe van 86, kreeg bericht dat de hulp van 3.2 uur naar 1.3 uur werd gezet. Gevolg is dat niet alle huishoudelijke taken gedaan kunnen worden. Een indicatie voor zorg van het CIZ voor een tante van mij (93 jaar) werd afgewezen. Deze vrouw kan alleen zitten en zich in bed begeven zonder hulp. Voor de resterende dingen is ze afhankelijk van mede flat bewoners leeftijd 85-90 jaar. Wij als naaste familie proberen te helpen maar ook wij hebben gezinnen. Als ik dan lees dat er extra miljoenen te verdelen zijn (ED 1-10) en dat ouderzorg hierbij niet wordt benoemd/geholpen stemt mij dat triest en droevig.

Geert-Jan van de Vondervoort, Eindhoven