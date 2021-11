Lezersbrieven | Vinicius kan donderdag verlosser Vincentius zijn | Verhaal Oeigoeren is kwaadaardig sprookje

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 2 november in de krant verschenen.

Omgekeerde dictatuur van bezwaarmakers

Vele noodzakelijk nieuwbouwprojecten worden stilgelegd omdat er bezwaren zijn. Mensen die een woning zoeken, staan in de kou. Eén persoon kan in Nederland iets tegenhouden waarnaar duizenden verlangen. Dat heeft niets met democratie te maken. Dat is omgekeerde dictatuur. Vrijwel altijd uit schaamteloos en kleinzielig eigenbelang. Ook simpelweg ‘omdat het zo lekker makkelijk kan’. Daarom stel ik een wetswijziging voor. Bezwaren worden voortaan alleen behandeld indien het aantal bewaarmakers minimaal even groot is als het aantal voorstanders. Dat is eerlijker. Weg met de muggenzifters.

Wil Notten, Eindhoven

Moord en brand over gebruik dienstauto

De hoogste ambtenaar van de provincie Noord-Brabant, Marcel van Bijnen, heeft zich teveel laten vervoeren in een dienst-auto van de provincie. Gedurende een periode van drie jaar bedragen de kosten hiervoor 37.292,43, iets meer dan 1000 euro per maand. Waar hebben we het over? De PVV ziet de kans om bij monde van Alexander van Hattem moord en brand te roepen over het gebruik van een dienstauto door Van Bijnen. Ook de SP is bezig deze kwestie disproportioneel op de blazen via voorman Maarten Everling.

Antoine Theijs, Waalre

Niet eerlijk verkregen schilderij is diefstal

Alweer zo’n zogenaamd onderzoek van de gemeente en bureau herkomst (‘Weer claim op schilderij Van Abbe’ ED 30-10). Op het moment dat je weet dat dit schilderij niet eerlijk verkregen is, is het gewoon heling en daaruit volgend diefstal. Wacht men soms totdat de familie na ‘5 jaren onderzoek’ is uitgestorven?

Stephan vd Mortel, Valkenswaard

Ook pluim voor breisters uit Bergeijk

Een prachtige foto op de voorpagina van de breisters van sjaals (ED 27-10). Wel vond ik dat de Bladelse club echt met de eer ging strijken. De Bergeijkse breiclub kwam er bekaaid vanaf, werden zelfs niet genoemd in het artikel. Weken aan een stuk heb ik bekeken hoe de dames in Bergeijk aan het werk waren. Er zijn verschillende dames die meer dan 20 sjaals hebben gebreid. Hier was toch ook wel een pluim verdiend!

Gerrit Hermsen, Bergeijk

Intriest hoe Jehova-familie handelt

Ik denk even overtuigd christen te zijn als de Jehova-familie van Soraya Dingler (ED 30-10). Maar zij hebben klaarblijkelijk Jezus’ woord ‘bemin uw vijanden’ over het hoofd gezien, zodat ze zelfs hun eigen vlees en bloed menen dood te kunnen verklaren. Intriest. En onchristelijk?

Jean Peeters, Eindhoven

Op glazen doos passen drie woonlagen

Na jaren van een verpauperd winkelcentrum is er na de sloop daarvan een nieuwe supermarkt verschenen. Voor Braakhuizen-Noord een grote aanwinst, maar een architectonisch hoogstandje is het niet. Een grote vierkante doos met veel glas met veel zonnepanelen op het dak. Lidl maakt reclame op tv met twee mannen die samen met de lift naar beneden gaan. Dan zie je ze naast de ingang van de Lidl buitenkomen en daar naar binnen gaan om hun boodschappen te doen. In deze tijd met zoveel tekort aan woningen hadden in Geldrop toch best twee of drie woonlagen op de winkel gebouwd kunnen worden. Dan was de vierkante glazen doos een mooie voet geweest voor het totaal plaatje.

Els van Loon, Geldrop

Vinicius kan donderdag verlosser Vincentius zijn

In het door de Champions League ontwrichtte voetballandschap staan spelers, die binnen worden gehaald als de verlosser, binnen enkele speelminuten bij het grof vuil en vice versa. Zo ook Carlos Vinicius Alves Moira van PSV. Na enige weinig verheffende invalbeurten kon deze van Benfica gehuurde reservespeler de onterechte toets der vergelijking met Haller, de duurste Ajax aankoop aller tijden, niet doorstaan. Maar thuis tegen Twente was daar al de wederopstanding van de verguisde Vinicius. Na zijn tweede doelpunt ging hij trots met zijn armen over elkaar voor het uitzinnige publiek zijn onverwachte aanbidding ophalen. “Vincentius is los” riep een verstokte PSV-supporter in alle euforie achter me op de tribune. Was deze vergelijking met een heilige uit de 16e eeuw een Freudiaanse verspreking of was hier sprake van een bewuste heiligverklaring binnen 5 minuten? Donderdag in en tegen het kapitaalkrachtige Monaco zal onze verlosser als Vincentius ongetwijfeld aan de aftrap verschijnen. Toch bekruipt mij het gevoel dat hij diep in de tweede helft licht ontgoocheld en een illusie armer weer als Vinicius van het veld afstapt.

Paul Sanders, Veldhoven

Stadionverbod? Er was toch ook geen bankverbod?

Toen banken nog geld in huis hadden waren er bankovervallen. Maar rechters hebben nooit een ‘bankverbod’ opgelegd. Schuldig bevonden mensen gingen de gevangenis in. Nu misdragen mensen zich tijdens voetbalwedstrijden en mishandelen andere mensen. Maar dit accepteren we want verder dan een standje, taakstraf of een stadionverbod gaat het niet. Als we dit echt willen verminderen zou een gevangenisstraf tot de mogelijkheden moeten horen voor veelplegers en voetbalhooligans.

Peter de Groot, Eindhoven

Bureaucratie in bouwen en wonen

De overheid is helaas een veelkoppig monster. Dat geldt zeker voor de bureaucratie in bouwen en wonen. We kunnen wel drie mega hallen laten bouwen in Nuenen – die niemand meer wenst- maar waarom niet gewoon 7500 huizen? We maken als land daarin vooral onszelf gek want als het bestemmingsplan eenmaal een bedrijventerrein indiceert oh nee dan mag er nooit een huis komen hoor, laat staan een wijk. En waarom mag er vrijwel niks in het ‘buitengebied’? Met een iets liberalere grondpolitiek dus niet en bestemmingsplan en provincie en weet ik wat voor omgevingsvergunningen en toestemmingen kan er veel meer gebouwd worden.

Paul Büthker, Geldrop

Zijn woningen voor statushouders er wel?

Mevrouw Adema, commissaris van de Koning, beveelt in een brief gemeentebesturen in onze provincie aan om nú woningen beschikbaar te stellen voor statushouders. Natuurlijk moeten deze mensen een woning hebben, maar dan moeten ze wel beschikbaar zijn. Er zijn ook veel Nederlandse jongeren en gezinnen, die een woning nodig hebben en ook voor hen zijn die er niet. Het komt mij wat makkelijk voor om gemeentebesturen te manen om woningen beschikbaar te stellen terwijl de woningnood op dit moment zo hoog is. Laten we hopen dat dit niet gaat leiden tot verdringing, want dan ben ik bang dat het draagvlak voor het opvangen van vluchtelingen snel afbrokkelt.

Jan Verduijn, Best

Beroep op gemeenten voor woningzoekenden

Ik zou willen dat mevrouw Adema een soortgelijke brief naar de gemeenten stuurt namens alle woningzoekenden die al jarenlang tevergeefs naar een koopwoning uitkijken of op een huurwoning zitten te wachten.

Mark Thunnissen, Son en Breugel

Gedrag veiligelanders niet meer tolereren

Dagelijks lees je in de krant, op TV en op internet over zogenaamde asielzoekers uit veilige landen die de omgeving van hun opvangcentrum terroriseren. Medewerkers van het openbaar vervoer worden mishandeld, winkeliers klagen over winkeldiefstallen en buurtbewoners over vernielingen. Hoe lang wordt dit gedrag nog getolereerd? Waarom worden deze mensen niet teruggestuurd naar het land van herkomst? Als je dit suggereert dan wordt vaak aangevoerd dat het land van herkomst ze niet terug wil of dat dit niet gaat vanwege Europese regelgeving. Dat men in het land van herkomst niet op dit soort moeilijkhedenmakers zit te wachten kan ik me voorstellen maar kan dat een reden zijn om deze lieden hier hun gang te laten gaan? Huisvest ze op een locatie waar ze niet uit kunnen zodat de omgeving geen last van ze heeft. Wie weet een betere oplossing?

Bob Fuhlhage, Eindhoven

Spontaan ziek worden voor immuniteit

Voor mijn gevoel gaat Covid nooit meer weg en wordt het tijd dat we er mee leren leven. Als we nou eens alle voorschriften laten varen en afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen? Als 85% gevaccineerden beschermd zijn en dus niet meer zo zwaar ziek kunnen worden, kunnen de ongevaccineerden spontaan ziek worden en daarmee ook immuniteit opbouwen. Daarbij vervalt voor hen de reden om over vaccinatie te discussiëren en kan de tweedeling in de maatschappij weer verdwijnen. Wordt het misschien weer wat gezellige met z’n allen!

Ans Janssens, Eindhoven

Verhaal Oeigoeren in China is een kwaadaardig sprookje

Amnesty International wil de Winterspelen 2022 voor China bederven, wegens ‘grootschalige repressie van minimaal een miljoen Oeigoeren’ (ED 27-10). Dit verhaal, dat in allerlei varianten de ronde doet (genocide, dwangarbeid, sterilisatie) is het kwaadaardigste sprookje sinds dat uit 1905 over de wereldwijde Joodse samenzwering.

Het Oeigoerensprookje is door de Duitser Adrian Zenz in de wereld gebracht, een extreemrechtse christenfundamentalist die denkt dat God hem leidt in zijn strijd tegen China. Zijn stukken over de Autonome Oeigoerse Regio Xinjiang, waarvan onderzoekers aangetoond hebben dat ze afkomstig zijn uit zeer dubieuze bronnen, staan bol van de raarste statistieken. Alle Oeigoerse vrouwen zouden bijvoorbeeld dagelijks vijf spiraaltjes geplaatst krijgen. De voornaamste bron van dat miljoen is een ‘onderzoek’ door een Amerikaanse dissidentenclub die acht Oeigoerse dorpelingen had gevraagd hoeveel familieleden en kennissen er naar een speciale beroepsbijscholing waren gegaan.

De Amerikaanse regering heeft Zenz’ verhaal zonder het verder na te trekken overgenomen, omdat het prachtig in haar anti-China campagne past. Het is treurig te zien dat Europese overheden het Amerikaanse beleid ten aanzien van China ook op hun beurt klakkeloos overnemen, zonder naar andere geluiden te willen luisteren. Sinds 2018 zijn er honderden miljoenen toeristen in Xinjiang geweest (onder wie een van ondergetekenden). Die zagen geen onderdrukking. Tweeduizend journalisten en diplomaten uit tal van landen, waaronder het islamitische Pakistan, gingen op bezoek en loven het Chinese beleid in die regio. Genoemde beroepsbijscholing is mede door de Wereldbank gesubsidieerd, die bij onderzoek ook niets bijzonders vond.

Op de inmiddels gesloten scholen werden de lessen inderdaad ook gebruikt om mensen te overtuigen dat moord op niet-moslims je niet in de islamhemel brengt, maar in het Westen gelooft men hardnekkig dat het concentratiekampen zijn. De motivatie om een gruwelverhaal als dit niet met informatie uit andere bronnen te checken, blijkt zelfs bij de journalistiek volkomen afwezig. Willen we met z’n allen dan echte een nieuwe Koude Oorlog, of erger?

Peter Peverelli uit Amsterdam is sinoloog-bedrijfskundige en Jan Willem Nienhuys uit Waalre is medeauteur van een boek over Chinese geschiedenis

Nuance is nodig om fatsoen te borgen

Een goed functionerende democratie vereist vrijheid van meningsuiting en dus ook persvrijheid. Maar dat schept verplichtingen, zoals goede research, zorgvuldigheid van berichtgeving en woord en wederwoord.

Dit soort verplichtingen wordt echter regelmatig met voeten getreden. Zo luisterde ik onlangs naar Lara Rense op Radio 1 over de coronamaatregelen. Ik ben intussen wel gewend aan het doorvragen en doorzagen over onderwerpen waar geen eenduidig antwoord op ís te geven, terwijl de interviewer daar op blijft hameren. In het programma werd gesuggereerd dat er niet alert gereageerd en geacteerd wordt, dat we andermaal achter de feiten aanlopen en dat er in België en Duitsland veel beter wordt geanticipeerd op de dreigende toename van het aantal besmettingen. Dan te bedenken dat twee weken daarvoor in hetzelfde programma werd gesuggereerd dat Nederland het braafste jongetje uit de klas is, met het moeten laten zien van de QR code, en dat deze maatregel alleen maar belemmerend is voor ondernemend Nederland.

Helaas is dit soort journalistiek de regel geworden. We hebben het voortdurend over een cultuuromslag in de politiek en dat is ook nodig, maar ook de journalistiek zou een cultuurverandering behoeven. Journalisten moeten niet hijgerig politici of opinieleiders volgen om ze te betrappen op een foutje of om ze te kapittelen, maar uit zijn op genuanceerde analyses van hun voornemens en handelen. Persvrijheid vereist de verantwoordelijkheid om kijkers, luisteraars en lezers tot het overwegen van standpunten te brengen, in plaats van het opdringen van ongenuanceerde denkbeelden. Nuance is nodig om onze fatsoensnormen te waarborgen, en te zorgen dat mensen niet van alles zomaar roepen.

Daarom pleit ik voor een journalistiek tribunaal waarbij list, leugen, bedrog, of manipulatie van nieuws streng wordt aangepakt en veroordeeld. Dan worden journalisten zelf niet onder druk gezet om onprofessioneel te werk te gaan door zaken op te blazen of zelf in scene te zetten en kunnen ze op onafhankelijke wijze doen waar ze voor opgeleid en bedoeld zijn: eerlijke en zo objectief mogelijke nieuwsgaring.

Raf Daenen uit Middelbeers is oud-wethouder en docent