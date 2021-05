Lezersbrieven | Voor en tegen torens in het centrum | Geen boosheid aan de balie van zorgverlener

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 14 mei in de krant verschenen.

Voor en tegen torens in het centrum

De laatste tijd gaat het vaak over woningnood, die is er en moet worden opgelost. Maar er wordt vooral naar het centrum van Eindhoven gekeken. Daar hoge torens bouwen, dat is de oplossing. Maar is dat ook echt zo? Waarom gaan we niet veel meer bouwen in de wijken en laten we het centrum met rust? Als we de wijken verbouwen, de grondgebonden woningen vervangen voor appartementengebouwen van 4 tot 6 lagen?

Ik denk dat mensen hier niet blij van worden en in opstand komen als we groen verwijderen. Maar waar moeten al die mensen dan wonen? Buiten het centrum zijn niet veel plekken meer voor nieuwe woningen. Maar er is nog wel plek in het centrum. Met een paar torens halen we de hoeveelheid woningen waarvoor we anders woonwijken zouden moeten slopen om appartementencomplexen te bouwen.

Als ik er zo over nadenk zijn torens in het centrum helemaal nog niet zo’n gek idee.

Jasper Scheffers, Eindhoven

Met twee prikken toch niet uitgaan

Het kabinet wil musea, theaters, horeca en festivals alleen toegankelijk maken met negatieve coronatesten (ED 8-5). Een goede ontwikkeling, maar ik heb er geen begrip voor dat een bewijs van vaccinatie niet telt als toegangsbewijs. Eerst moet blijkbaar duidelijk zijn dat een vaccinatie voorkomt dat mensen besmet raken of het virus doorgeven. Hoewel dit al bekend is adviseert de Gezondheidsraad pas half mei. Ik heb twee Pfizer-prikken gehad, maar ik mag toch niet uitgaan. Hier is sprake van een ongerechtigheid.

Nico Snijders, Eindhoven

Lang genoeg onder de plak gezeten

Het devies van Rutte en De Jonge is al meer dan een jaar thuis blijven, handen wassen, afstand houden, geen contact met andere mensen. Wij werden als het ware geïndoctrineerd hiermee. In mijn omgeving accepteerde iedereen dat en leefde ernaar. Temeer omdat ons werd verteld dat vaccineren het enige is dat ons uit de pandemie haalt. Elke keer als de ‘grote leiders’ op tv kwamen was er maar één ding: vaccineren, vaccineren en je aan de regels houden. Ik ben me echt bewust van de ernst van deze ziekte en heb het persoonlijk meegemaakt, dus vind de maatregelen terecht. Nu is een groot deel van Nederland gevaccineerd, het reproductiegetal is onder de een en wat zegt meneer De Jonge: nee, vaccineren telt niet als je iets wil. Je moet eerst testen, testen, testen. Meneer De Jong, WIJ ZIJN GEVACCINEERD. Laat ons vrij! We hebben lang genoeg onder de plak gezeten.

Jan van de Wiel, Eindhoven

Vaccineren nog steeds niet efficiënt

Een uitnodiging voor vaccinatie, afspraak gemaakt en omdat locatie Best gesloten is op naar de XL locatie Eindhoven. Binnen zie ik twintig bemande balies voor de administratieve afhandeling. Dat gaat snel, maar dan kom ik in een wachtrij die oploopt tot vijftig á zeventig mensen. Ik zie dat van de tien prikhokjes er maar vier bemand zijn. Ik krijg mijn prik en rijd de parkeergarage weer uit. Het duurde een uur. Mijn schoondochter krijgt een uitnodiging omdat ze in een risicogroep zit. Ze woont op tien minuten loopafstand van locatie Eindhoven maar als ze belt, hoort ze dat ze naar Boxtel moet. Ze is niet in het bezit van een auto dus ze moet met het openbaar vervoer. Als klap op de vuurpijl krijgt ze zondag een telefoontje van de GGD die haar afspraak wil annuleren omdat ze toch nog niet aan de beurt is.

Als dat zo doorgaat, hoe lang duurt het dan nog voordat heel Nederland gevaccineerd is?

Annemieke Sijbers, Best

Vaccinatie uitstekend werkende machine

Er is kritiek op het vaccinatiebeleid van onze overheid. Maar, als het eenmaal draait dan is het een uitstekend functionerende machine. Een goed bereikbare locatie aan de Haverdijk in Helmond, veel gedienstig en kundig personeel van de verkeersregelaar tot aan de EHBO’er toe.

Joek Vlasblom, De Mortel

Geen boosheid aan de balie van zorgverlener

Wachtend bij de apotheek viel mijn oog op een poster met in grote letters de tekst ‘Vriendelijk verzoek: geen boosheid aan de balie’. In kleinere letters daaronder: ‘Namens het apotheekteam bedankt voor uw begrip’.

Je ziet ze vaker, die verzoeken om begrip. Ik snap ze wel, maar vraag me af of we niet zijn doorgeslagen. Geef je met zulke ‘begrip-vragen’ de afnemer van de dienst niet onbewust de keuze om het niet te doen? Verklein je daarmee het, volgens mij wezenlijke, gezag van de dienstverlener?

We lezen dat zorgpersoneel met agressie en hufterigheid moet dealen. Kort geleden was ik, als patiënt op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, met stomheid geslagen over de negatieve toon van een andere patiënt richting het zorgpersoneel. Terwijl deze patiënt, net als ik, in een levensbedreigende toestand was binnengebracht. Ikzelf kon op dat moment alleen dankbaar en blij zijn dat ik in goede handen was.

Zouden zorgverleners niet duidelijker grenzen moeten aangeven, zoals we dat ook bij kinderen doen? Ik las in een opvoedkundig boek dat als je iets van je kind gedaan wilt krijgen, je verwarring zaait als je die wens formuleert in de vorm van een vraag. Bijvoorbeeld ‘Wil je je speelgoed opruimen?’. De vader wil dat het gebeurt, maar dat zegt hij niet! Omdat de vader het vraagt, zijn er twee antwoorden mogelijk: ja of nee. En het kind zegt ‘nee’. Als de vader duidelijker was geweest had hij gezegd: ‘Ik wil dat jij je speelgoed opruimt.’

Moeten zorgverleners, en dienstverleners in het algemeen, niet wat minder vragen stellen? En moet de apotheker niet gewoon stellen dat boosheid aan de balie niet wordt getolereerd? Om zo zijn gezag ten opzichte van de klant te vergroten? Ik denk ‘t wel.

Ruud Huijer, Eindhoven