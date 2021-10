Lezersbrieven | Vraag op feestje: wil je biertje, wijntje, jointje of lijntje? | Marathon gaf een bevrijdend gevoel

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 15 oktober in de krant verschenen.

Agri geeft helaas niet aan wat duurzaam is

De paginagrote advertentie van AGRI nl Naar een duurzaam perspectief voor Nederland en haar Landbouw (ED 12-10), lijkt op een troonrede, meer nog op een zalvende preek met goede bedoelingen voor hun achterbannen en formerende partijen in Den Haag. Wát het duurzame perspectief voor de landbouw is, wordt helaas niet aangegeven. Ook geen suggesties in die richting. De landbouwspelers, dat wil zeggen de vertegenwoordigers van de firma’s, zeggen namens meel, melk en vleesboeren bereid te zijn de schouders eronder te zetten, mits de gemeenschap bereid is om de beurs te trekken. Dat de agrarische-multinationals op deze manier de publieke opinie masseren, is een slecht voorteken voor wat burgers staat te wachten, wanneer politiek duidelijk wordt wat moet gebeuren om het doodlopend pad van de landbouwsectoren te ontsluiten. In de opsomming van de sectoromvang, staan naast het aantal boeren en werknemers ook de cijfers vermeld van de vele miljarden aan omzet, maar ten koste van wie en van wat dit gebeurt wordt niet gemeld. En dat is nu juist juist de prangende kwestie, die opgelost moet worden.

Jan Klaasen, Son

Nobelprijs winnaar Eindhovense Amerikaan

Eindhoven mag ook trots zijn op Nobelprijs winnaar Guido Imbens! Hij zat zijn ‘hele jeugdleven’ op de lagere school in stadsdeel De Tempel. De school (noodlokalen) lag toen aan de Mechelenlaan. Later werd de school ‘De Speleman’ genoemd. Hij zat bij mij in het schooljaar 1971/1972 in de derde klas. De zesde klas heeft hij daar nog afgemaakt, de beide klassenfoto’s (z/w en kleur) getuigen daar nog van en is toen met zijn ouders naar Deurne verhuist. Hij is dus ook een Eindhovense Amerikaan.

Louis de Wit, Eindhoven

Marathon gaf ons een bevrijdend gevoel

Wat hebben we afgelopen weekend genoten, mede door het mooie weer, van een uitstekend georganiseerde Marathon Eindhoven. Na bijna twee jaar konden we eindelijk weer eens uit ons dak gaan. Alles klopte, de sfeer langs de kant met enthousiast publiek en bandjes langs de route. Positieve elementen die een uiting waren van dat we eindelijk bevrijd zijn van de corona misère. Chapeau ook voor de vrijwilligers die de tienduizenden langs de kant liggende bekertjes, uitgereikt aan de lopers, binnen een half uur opruimden en het parcours vrijmaakten van obstakels.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven

Nederland niet beter dan Polen en Hongarije

Wij hier achter de dijken mogen ons scharen achter landen als Polen, Hongarije en Malta. Nederland wordt door de EU vanuit Brussel voor de voeten geworpen dat de rechtsstaat bij ons niet langer op orde is. Onderzoek vanuit de EU, de Raad van Europa (RE) wijst uit dat bestuur en politiek in ons land op de schop moeten. Het parlement is niet sterk genoeg. Kamerleden krijgen te weinig ondersteuning. Onze rechtsstaat en democratie functioneert niet naar behoren. Het rapport van de commissie RE is nog niet openbaar, echter journalisten hebben die Europese stukken mogen inzien. De Nederlandse politiek en bestuur schiet fundamenteel tekort. De rechten van burgers staan in Nederland onder grote druk. Die worden te vaak als potentiële fraudeurs gezien en benaderd. Het wachten is op de acties vanuit Polen en of Hongarije want die vrezen voor een Nederlandse afbraak van de waardengemeenschap die de EU ook is.

Antoine Theijs, Waalre

Visie op onze wijk aan gemeente, resultaat: 0

Namens het actiecomité Kerkakkerstraat, onderdeel van Strijp binnen de Ring, wil ik reageren op het stuk over het oude kantoorpand van Alberti dat nu wordt omgebouwd tot appartementen en waartegen nu actie wordt gevoerd door D. Kersten en J. Faber (ED 14-10). De strekking van hun betoog komt volledig overeen met ons verhaal, namelijk: de grens is bereikt. Wij voeren al jarenlang actie om de leefbaarheid in onze straat intact te houden. Natuurlijk beseffen we dat we in een grote stad wonen en dat er woonruimte nodig is, maar er moet ook een mix blijven bestaan tussen woonhuizen voor gezinnen, studentenkamers, expatappartementen, enzovoort. Het mag niet doorslaan naar een straat waar alleen nog maar passanten wonen, die geen enkele binding hebben met de buurt of de buren. Daarom hebben wij in 2017 een document gemaakt voor de gemeente om dit in kaart te brengen. Inmiddels 4 jaar verder, en ook 4 gebiedscoördinatoren namens de gemeente verder, hebben wij dit document opnieuw geactualiseerd. Mede op verzoek van de gemeente en vergezeld van tientallen handtekeningen van bezorgde straatbewoners. Resultaat: 0!

Coen Loijen, Eindhoven

Belastingontwijking niet bagatelliseren

Aan politici en ministers worden tegenwoordig onredelijke eisen gesteld (Z 9-10). Daarop valt veel af te dingen, maar ik wil me hier beperken tot de ’belastingontwijking‘ door onze minister van Financiën. De teneur in het stuk is het bagatelliseren daarvan: ‘struikelen over een stoeptegel‘, ‘wie een publieke functie wil vervullen, moet voordien wel in een klooster geleefd hebben‘, ‘de minister heeft geen regel overtreden‘, ‘beleggen via belastingparadijzen was tot voor kort bon ton in financiële kringen‘. Elders las ik de vergelijking met zwart bijklussen door een bouwvakker dat níet legaal is. Fout! Voor een minister van Financiën is ‘belastingontwijking‘ geen bagatelle en het is niet de wet die bepaalt wat moreel aanvaardbaar is en wat niet. Sterker, als belastingontwijking door Jan Boezeroen strafbaar wordt gesteld en door lieden uit de financiële wereld niet, dan deugt de wet niet!

Menno Tjoelker, Eindhoven

Vraag op feestje: wil je biertje, wijntje, jointje of lijntje?

Het roept ongetwijfeld dubbele gevoelens op bij burgemeester Elly Blanksma als zij toestemming moet geven voor het openen van een tweede en eventueel derde coffeeshop in Helmond.

Als dat zou leiden tot vermindering van de straathandel in hasj zou je het een winstpunt kunnen noemen. Maar we weten dat dat een illusie is. Nu we landelijk bezig zijn met een rookontmoedigingsbeleid komt het vreemd over dat je als overheid een coffeeshop gaat legitimeren. Helmond heeft 8800 gebruikers, zeg 1 op de 10 Helmonders, en die moeten ergens hun waar kunnen kopen. Op feestjes vraagt men: wil je een biertje of een wijntje of een jointje of een lijntje? Schadelijke verslavende drugs worden steeds meer gemeengoed.

We leven in een tijd dat ruim een miljoen landgenoten een antidepressivum gebruiken om stabiel door het leven te kunnen gaan. Ruim 1 miljoen gebruikers van hasj wonen er in ons land. Dit roesmiddel zorgt ervoor dat de gebruiker meer ontspannen is. ‘Het leven is minder saai’ en ‘we kunnen weer eens lekker uit ons dak gaan’ zegt men dan. Als voormalig huisarts weet ik dat hasj een verslavend en gevaarlijk roesmiddel is. Niet alleen alcohol maar ook hasj en andere drugs maken meer kapot dan je denkt. Het leidt in ieder geval niet tot een gelukkiger bestaan; ik heb al heel wat levens hieraan kapot zien gaan.

Een ontmoedigingsbeleid voor drugs roept veel weerstand op. Toch hoop ik dat meer mensen de uitdaging aangaan om te laten zien dat een leven zonder drugs zinvol en leuk kan zijn. Met name hoop ik dat de jeugd deze boodschap ook op kan pikken.

Ferd Raaymakers, Deurne