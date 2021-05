Lezersbrieven | Vrouwen sleutel tegen overbevolking | Wereldwijd niet meer dan twee kinderen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 4 mei in de krant verschenen.

Vrouwen sleutel tegen overbevolking

Ide de Jonge (ED 30-4) heeft zeer terecht aangegeven dat overbevolking op onze planeet de belangrijkste oorzaak is van voedsel-, milieu- en vluchtelingenproblemen en dat het tijd wordt voor een internationale discussie over een afname van de bevolkingsgroei.

De voorgestelde aanpak verdient echter nuancering. Overbevolking is een van de gevolgen van armoede en ondervoeding. Daarbij volstaat niet het geven van goede voorlichting, anticonceptie, beperking van het kindertal en vrijwillige euthanasie bij voltooid leven, zoals De Jonge stelt. Paus, imams, dominees en voorgangers zullen geen invloed hebben op de bevolkingsexplosie in Afrika en Azië. Het is aangetoond dat geld, voedsel, ontwikkelingswerkers, westerse planning en ‘hulp’ meer ontwrichten dan dat ze duurzame ontwikkeling bieden.

Vrouwen zijn de sleutel bij de aanpak van honger, armoede en overbevolking (zie thehungerproject.nl). Hoe hoger de opleiding van meisjes hoe minder het aantal kinderen dat zij krijgen. Het wordt inderdaad tijd dat de politiek zich richt op een effectieve aanpak van honger en armoede in de wereld om wereldwijde catastrofe, grote politieke onrust, opstanden en vluchtelingenstromen te voorkomen.

Kees Jansveld, Eindhoven

Wereldwijd niet meer dan twee kinderen

Het opinieartikel ‘Minder mensen als antwoord’ van Ide de Jonge (ED 30-4) is mij uit het hart gegrepen. Het is doordacht en er worden fundamentele voorstellen in gedaan om te werken aan oplossingen. Er zal een culturele omslag moeten plaatsvinden, zowel in het rijke Westen, als in arme landen om onze wereld te redden. Ik denk wel dat we in plaats van een reductie van het aantal mensen met 25 tot 30 procent beter kunnen spreken over een wereldwijde opdracht om het aantal kinderen per gezin tot twee te beperken. Ik stel voor dat meer mensen de pen pakken of anderzijds het omdenken vorm gaan geven.

Jan van Engeland, Eersel

Bruggen hebben wel degelijk namen

Normaal gesproken hebben bruggen geen naam zegt Dave Reniers (ED 30-4). Maar bruggen hebben wel degelijk namen. De brug over de waal bij Zaltbommel heet bijvoorbeeld ‘Martinus Nijhoffbrug’.

Henk Klerkx, Eindhoven

Na 12 km in jaren toch verlenging rijbewijs

Een 80-plusser vraagt zich af of de regelgeving niet ernstig tekort schiet omdat hij zijn rijbewijs heeft kunnen verlengen zonder dat zijn rijvaardigheid getest was (ED 30-4). Zoals hij zelf schrijft: slechts 12 kilometer had ik in de jaren ervoor achter het stuur gezeten, want mijn partner reed meestal. De autospecialist van uw krant houd het netjes en somt verschillende redenen op waarom er geen rijvaardigheidstest voor ouderen is bij het verlengen van het rijbewijs. Maar de verantwoordelijkheid of iemand met een geldig rijbewijs gaat rijden ligt altijd bij degene die gaat rijden. Dus beste 80-plusser, waarom hebt u zelf niet bij een rijschool geïnformeerd naar een proefles en een advies betreffende uw rijvaardigheden?

Theo van Tulden, Soerendonk

Liever Pukkels weg dan FC Knudde

Zijn jullie van Lotje getikt om FC Knudde te vervangen door DONALDDUCK? PUKKELS weg ermee en SINGLE is dan aan de beurt.

Herman van Soest, Someren

Blij met meer woningen en uitstraling

Willen we het inwonertal verhogen, dan moeten we in de hoogte bouwen. Ik woon zelf in hartje Eindhoven en kan over van alles en nog wat klagen. Maar ik vind als je in een drukke binnenstad woont moet je wat overlast kunnen accepteren en minder zeuren over dat je inkijk van buren hebt of een uurtje minder zon. Eindhoven moet meer woningen bouwen en meer uitstraling krijgen dus ik ben blij dat wethouder Yasin Torunoglu dit wil realiseren.

Pim Bekkers, Eindhoven

Cursus beschaafd optreden in politiek

Ik lees nog eens de ingezonden brieven sinds donderdag na en ik verbaas me. Niemand schreef: ‘Het is hoognodig dat een aantal volksvertegenwoordigers een cursus beschaafd optreden opgelegd krijgt. Ik schaam me over hun niveau.’ Ik vind dat dit alsnog gezegd moet worden. Plus eventueel wij en zij mogen dit niet gewoon gaan vinden.

Jean Peeters, Eindhoven