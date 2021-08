Lezersbrieven | Waarom niet Evoluon 20 meter boven het maaiveld? | GGD hulpverlener kan je maken of breken

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 21 augustus in de krant verschenen.

Waarom niet Evoluon 20 meter boven het maaiveld?

Als kind stond ik bij de opening van het Evoluon 24 September 1966 te fantaseren wanneer de vliegende schotel omhoog zou gaan. Niet zo verwonderlijk dus dat mijn fantasieën 55 jaar na dato weer de kop op steken. De Catharinakerk een tiental meters boven het Eindhovens volk laten verheffen (een in tal van opzichten bizar idee) lijkt mogelijk. Waarom dan niet de staanders van het Evoluon een 20 tal meters boven het maaiveld verlengen. Ruimte te over om bebouwing te realiseren die het zicht op het Evoluon zouden beperken.

Jos Wouters, Eindhoven

Snelle opmars taliban niet zo opmerkelijk

De inherent gewelddadige Amerikaanse cultuur, waarbij brute militaire macht in Afghanistan belangrijker was dan een deugdelijke regering optuigen, heeft bijgedragen aan het fiasco van de westerse interventie. NAVO partners zijn er net zo debet aan. Dat de taliban in een oogwenk de macht greep is minder verwonderlijk dan men denkt. 20 jaar corrupt bestuur en wanbeheer van de overheid in Kabul en provincies heeft de bevolking rijp gemaakt om snel de omslag te maken. Individuele weerstand betekent met het religieus fanatisme van de taliban het tekenen van je doodvonnis. Dan is overlopen naar de vijand een logischer optie. Het ontbreken van Westerse bijdragen aan een goede overheid zonder corruptie heeft de taliban versterkt en vertrouwen in een democratische en meer humanitaire toekomst geruïneerd. Geduldig en zoals de taliban zelf zegt-het westen heeft een klok, wij de tijd- hebben ze hun moment afgewacht.

Rob Riedijk, Nuenen

Enige bewondering voor de taliban

Met belangstelling las ik afgelopen dagen de talrijke reacties in deze krant over en omtrent het land dat op dit moment het meest in de belangstelling staat: Afghanistan. In geen enkele reactie proefde ik iets van bewondering voor de taliban. Misschien niet ethisch verantwoord maar ik kan toch best enige bewondering opbrengen voor deze gasten. Als je al die jaren grootmachten trotseert als Engeland, Rusland, Amerika, Duitsland en, vooruit, Nederland, dan heb je best wel iets in je mars. En ik twijfel er niet aan dat er wreedheden zijn begaan, maar is er ergens ter wereld een grootmacht en/of leger met een zuiver blazoen? Iets met ‘wie zonder zonde is’? Ik ben benieuwd wat dit land te wachten staat. Nu iedereen die er niet thuis hoort weg is, kan het nog wel eens meevallen. En dan moeten we niet denken, zoals we dat hier graag doen, dat binnenkort alle hoofddoekjes af gaan, iedereen op 6 september naar school gaat en er binnenkort een nieuwe regering zit. Maar dat laatste is op meer plaatsen het geval.

Lambert Verhoeven, Nijnsel

Behandeling tolken verdient excuses

De paspoorten van Afghaanse tolken zijn blijven liggen toen het personeel de ambassade verliet. Dat moet die mensen doodsangst bezorgd hebben. En Nederland kan geen commentaar leveren, hoor ik. Dat kan het natuurlijk wel. Bv. als volgt: Het is onvoorstelbaar dat dit kon gebeuren. Onze welgemeende excuses. Wat een geluk voor jullie dat mensen daar dit probleem voor jullie opgelost hebben. Zij verdienen een lintje en krijgen dit ook. En wij zullen er alles aan doen om jullie snel veilig in Nederland te krijgen.

Jean Peeters, Eindhoven

Kaag traineert het formatieproces

Ook na vier weken ‘formatievakantie’ is er niets veranderd. Sigrid Kaag (D66) wil niet met de Christen Unie regeren en wil dat VVD, CDA en D66 met PvdA en Groen Links regeren. Mark Rutte (VVD) wil een doorstart van het huidige kabinet, dus met Christen Unie. Rutte wil wel als compromis de Christen Unie inruilen voor PvdA óf Groen Links, maar die twee willen elkaar, wat een zielige vertoning, niet loslaten. Kaag vindt haar keuzes logisch en snakt, zegt ze, naar het einde van de formatie. Maar door haar starre houding traineert ze juist het proces.

Nico Snijders, Eindhoven

Nu al bang voor PvdA en Groen Links

Marijke van den Broek lijkt nu al bang te zijn voor een regering met PvdA en Groen Links. De VVD en het CDA hadden dit probleem met de zogenaamde ‘veiligelanders’ toch allang op kunnen lossen? Hoeveel jaar hebben zij het land al geleid?

Thera Bongers, Eindhoven

Beter naar Milaan voor authentieke pizza

De familie Montulet experimenteert op semi-professionele schaal met pizza’s uit hun zelfgebouwde Italiaanse houtoven, in een achtertuin middenin een Eindhovense woonwijk (ED 19-8). En de buren mogen meegenieten – in alle opzichten, want zo’n oven moet uren tevoren al langzaam worden opgestookt tot een temperatuur van 400 graden. Realiseert de familie zich wel hoeveel luchtvervuiling ze veroorzaakt? Elke kilo verbrand hout produceert ongeveer anderhalve kilo aan CO2-uitstoot en twee uur hout stoken levert net zoveel fijnstof op als een autorit naar Milaan. Zo bezien kan de familie dus net zo goed even op en neer rijden voor hun authentieke Italiaanse pizza.

Mirjam Kies, Eindhoven

Goede hulpverlener kan je maken, een slechte kan je breken

Agressie binnen de GGZ in Uden (ED 18-8). Te verschrikkelijk voor woorden. Maar is het wel altijd de schuld van de patiënt? Mijn antwoord is nee, er zitten verscheidene hulpverleners tussen die de agressie bedoeld of onbedoeld oproepen.

In de psychiatrie wordt altijd beweerd dat de patiënt zijn kwaadheid moet uiten. Daar menen ze niets van. Zo deed ik dat een keer bij een verpleegkundige en toen ging ik zo door het stof. Bij de Sinterklaasviering moest ik hem en plein public mijn excuses aanbieden. Zo krijg je een hond nog wel vals. Ik haat die man nog steeds.

Op de gesloten afdelingen werken mensen die de patiënten vooral liefde moeten geven. Wat ik merkte is dat er weinig inlevende mensen werken waarvan sommigen belust zijn op macht. Ze gedroegen zich alsof het gevangeniscipiers waren. Van hen kreeg je twee dingen namelijk een kop koffie en een snauw.

Als je mensen als beesten gaat behandelen gaan ze zich ook als beesten gedragen. Als ze boos op je waren kwamen ze met enkele hulpverleners dicht tegen je aan staan en begonnen dan heel bestraffend op je in te praten. Vind je het dan gek dat die hulpverlener een klap op zijn gezicht krijgt? Een kat in het nauw maakt immers rare sprongen.

Een goede hulpverlener kan je maken, een slechte kan je breken. Helaas zit er binnen de huidige GGZ nog steeds veel kaf tussen het koren. Patiënten worden vooral gezien als handel en niet als mensen waar je compassie mee moet hebben. De psychiatrie is en blijft een systeem van geld, macht en dwang!

Henk Driessen, Deurne