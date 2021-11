Lezersbrieven | Walgelijke taferelen met mensensmokkel | Waarom niet opkrikprik in plaats van boostershot?

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 13 november in de krant verschenen.

Walgelijke taferelen met mensensmokkel

Wat de gewetenloze Belarussische dictator Loekasjenko uitvreet is walgelijke mensensmokkel voor eigenbelang. Dit heerschap is in het zadel gehouden door leugens en manipulaties, zijn eigen bevolking kan hem wel uitkotsen. Hij weet zich gesteund door zijn maatje Poetin, die enkele bommenwerpertjes liet overvliegen bij de Poolse grens, waar zich momenteel een menselijk drama afspeelt. Beiden hebben veel gemeen, doodsbang voor oppositie. Aleksej Navalny en Roman Protasevitsj (uit het vliegtuig gehaald) zijn beiden monddood gemaakt.

Bernard Janssen, Gemert

Onderzoek Eindhovens slavernijverleden

Het slavernijverleden onderzoeken is bon ton (ED 11-11). Nederland schafte de slavernij in 1848 af en in 1863 in haar koloniën. Het plaatsje Eindhoven kreeg in 1232 stadsrechten, maar het huidige Eindhoven ontstond pas in 1920 uit samengaan met Woensel, Gestel, Stratum etc. Het lijkt me dus een tamelijk gekunstelde studie te worden.

Frits van Dijk, Cranendonck

Techniek mag uiterlijk wijk niet veranderen

Graag reageer ik op het ingezonden stuk van Sanneke Hansma (ED 11-11) als reactie op het artikel van oud wethouder Sjef Jonkers over Brandevoort. Het is doodzonde dat een geweldige wijk die nationaal en internationaal zo bekend is bij de laatste deelplannen zo geheel anders en zogenaamd modern wordt uitgevoerd. Moderne technieken en duurzame uitvoeringen zijn er al en ze zijn geen reden een samenhangend geheel van het uiterlijk van de hele wijk geheel te veranderen.

Guus Broeckx, Helmond

Rapen in verband met corona al lang gaar

Wellicht is het Daphne Broers ontgaan, maar de rapen in verband met corona zijn al heel lang gaar (ED 10-11). Ontzettend vervelend dat het nu ook haar wereldje raakt en ze als heel belangrijke vrijwilliger inspanningen moet leveren middels het checken op codes of tests. Niet te doen. Voor het gemak gaan we even voorbij aan al die mensen die werken in horeca, sportscholen en whatever die het zelfde moeten doen, en aan de ellende in ziekenhuizen, familie van overledenen, bedrijven op de fles, etc. etc. gaan we maar helemaal voorbij. Het ED is onderhand een klaagboek voor misdeelden en ‘Papa Regering’ is de grote boef. Kom met suggesties ipv meejanken met de rest.

Hetty Koning, Waalre

Ongevaccineerd en uitgesloten van hobby

Ad van Antwerpen heeft helemaal gelijk met zijn brief (ED 11-11) over het uitgesloten worden van zijn hobby (keramiek) en het baantjes zwemmen omdat hij niet gevaccineerd is. Waar gaat het heen?

Berdie Klomp, Aarle rixtel

Celibaat was er pas in kerk van Rome

Ik betreur het dat mensen als Juul van Engeland (brieven 11-11) zo geraakt zijn door de negatieve kanten van de kerk, dat ze daardoor de steun en het uitzicht van haar positieve en stimulerende kanten moeten missen. Maar soms klopt hun argumentatie niet (helemaal). Het celibaat is, na een eeuwenlange discussie, pas definitief geworden in de kerk van Rome. Enerzijds omdat priesters de parochiële financiën voor hun eigen huishouden of spaarpot gingen gebruiken, en dus hun eigen (lokale) kerk te kort deden/bestalen. Anderzijds doordat de monniken steeds meer invloed op het kerkelijk beleid kregen. En zij gingen hun eigen ongehuwd bestaan als ideaal voor het priesterambt promoten.

Jean Peeters, Eindhoven

Waarom niet opkrikprik in plaats van boostershot?

De Boeren in Zuid-Afrika hadden honderd jaar geleden een versje aan de wand hangen: „Engels! Engels! Alles Engels wat jij siet en hoor. In ons skole, in ons kerke, wor ons moedertaal vermoor“. Die taal werd ze opgedrongen omdat de Engelsen indertijd de macht hadden overgenomen in de Boerenrepublieken.

Wij echter geven vrijwillig onze moedertaal op. Steeds meer bestaande Nederlandse woorden worden vervangen door hun Engelse equivalent: award, crunchy and crispy, hunk, babe, outfit, sale, enzovoorts. Soms is dat makkelijk. “Sale” bijvoorbeeld heb je sneller op de winkelruit gekalkt dan “Uitverkoop“. Soms is een nieuw begrip onze taal binnengewandeld en was het al ingeburgerd voordat de Nederlandse vertaling voet aan de grond kreeg. „Rekentuig“ bijvoorbeeld, de letterlijke vertaling van computer, is vrijwel onbekend. Duitsers en Fransen hebben het nog wel eens over „Rechner“ en „Ordinateur“ maar wij hebben dat voorbeeld nooit gevolgd.

Meestal is interessant doen of gewoon luiheid de reden dat we Engelse woorden gebruiken. Vlamingen willen nog wel een Nederlands woord verzinnen maar wij niet. Het laatste woord in de lange lange reeks is een corona „booster shot“. Waarom niet gewoon opkrikprik?

Tom Kassenaar, Nuenen