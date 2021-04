Lezersbrieven | Water is leven voor plant, dier én mens | Feiten rond benoeming burgemeester in Bergeijk

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 29 april in de krant verschenen.

Water is leven voor plant, dier én mens

De zomer is in aantocht en waar veel mensen hopen op de zon, zijn wij bezorgd voor wederom droogte en de kwaliteit van onze gewassen: uw voedsel. Daarom proberen we als agrariërs in de winter zoveel mogelijk water vast te houden om de grondwaterstand te verhogen. Hiervoor zijn grote investeringen gedaan door agrariërs en waterschappen, zoals LOP-stuwtjes, peilgestuurde drainage, en de opvang regenwater in bassins.

Alle boeren en tuinders tezamen hebben zo in Brabant afgelopen winter zo’n 480 miljoen kubieke meter water vastgehouden op 300.000 hectare, gemiddeld 1,6 miljoen liter water per hectare!

Dat doen we in de hoop dat wanneer regen uitblijft we toch pas zo laat mogelijk hoeven beregenen. Want beregenen is arbeidsintensief en kost veel geld. Laat het zonneklaar zijn dat wij het liefst niet en als het niet anders kan zo min mogelijk beregenen.

Maar je wil het grasland groen houden, zodat de koeien in de wei kunnen blijven lopen en dat ze voer hebben voor de winter. Je wilt gewassen niet laten verdrogen. Wij zijn immers verantwoordelijk voor de eerste levensbehoefte van een mens: voedsel.

De afgelopen jaren hebben agrariërs fors geïnvesteerd in verdere innovaties om zo zuinig en effectief mogelijk met water om te gaan, denk aan de 5G pieper, sub-irrigatie of druppelbevloeiing.

Het doet ons pijn dat milieu- en natuurclubs als BMF, Natuurmonumenten en Brabants Landschap in hun kritiek hier volledig aan voorbijgaan. Of willen ze de inspanningen van boeren niet zien?

Zij benoemen dat het beregenen door boeren de oorzaak is van de verdroging in natuurgebieden. Maar is dit wel zo? Jammer genoeg hanteren deze partijen de verkeerde cijfers. We pompen in een gemiddeld jaar 40 miljoen kubieke meter water op. In een extreem droog jaar kan dat oplopen naar 90 miljoen kuub. Afhankelijk van de omvang van de droogte is dat gemiddeld 10, maximaal 20 procent van de hoeveelheid water die we jaarlijks opvangen en vasthouden. Daarbij gaat het water dat wij oppompen terug de natuur in en wordt het gebruikt om onze planten en dieren te voorzien van het nodige vocht. We gaan er toch vanuit dat BMF, natuurmonumenten en Brabants Landschap daar positief in staan. Een wijzend vingertje naar boeren past niet.

Er zijn meer spelers. Ook de industrie en de consument verbruiken water, heel veel zelfs. Na gebruik gaat het doorgaans direct het riool in. Mogen we van hen ook niet eenzelfde inspanning verwachten om water vast te houden?

Agrariërs zijn niet de oorzaak van de verdroging van de natuur, sterker nog: er valt jaarlijks meer regen dan 50 jaar geleden. Water is de levensader voor onze planten, dieren en uiteindelijk mensen.

Rianne van Helmond, ZLTO Asten en Mario Berkers, ZLTO Deurne

De feiten rondom de benoeming van de burgemeester in Bergeijk

In een artikel zet de krant uiteen wat de gevolgen zijn van notoire klagers voor de gemeentes (ED 22-4). Aanleiding van deze, overigens goede berichtgeving, is een brief aan de gemeenteraad van Bergeijk waarin gesteld wordt dat er gesjoemeld zou zijn bij de benoeming van de huidige burgemeester van Bergeijk. Letterlijk staat er in de brief: “In Bergeijk zijn de procedureregels niet gevolgd. In werkelijkheid is er sprake van een een-tweetje tussen Van den Donk en Arinda Callewaert”.

Met dit soort brieven en insinuaties worden veel mensen onnodig en onterecht in een kwaad daglicht gesteld. Niet alleen de direct betrokkenen zoals de burgemeester en toenmalige commissaris van de Koning Wim van den Donk maar ook de toenmalige gemeenteraad en de vertrouwenscommissie. En dat doordat een notoire klager eigen conclusies trekt uit foutieve informatie. De regels rond een burgemeestersbenoeming zijn strikt en ondanks dat er geheimhoudingsplicht geldt zijn er direct en indirect veel mensen bij betrokken. Dat begint al bij het opstellen van de profielschets waar de burgers in Bergeijk bij betrokken waren. De vertrouwenscommissie, leden van de gemeenteraad en adviseur, in dit geval een wethouder.

De ambtenaren in het provinciehuis die de sollicitatiebrieven verwerken. En de gemeenteraad die tenslotte de voordracht door de vertrouwenscommissie beoordeelt en een besluit neemt over de benoeming. Al deze mensen zouden betrokken zijn om “het een-tweetje” gemaakt tussen van den Donk en Callewaert door te laten gaan? De vraag stellen is het antwoord geven.

Wil Rombouts is fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Bergeijk en lid vertrouwenscommissie.

Snel een kabinet zal helaas niet gebeuren

Wie de stukjes in de krant van Jos Kessels een beetje volgt, kon al wel verwachten dat Jos niet op de VVD zou stemmen, hetgeen hij nu ook bevestigt (ED 27-4).

Bijzonder dat hij desondanks op zijn kenmerkende wijze in zijn stukje ‘Hakketakken’ mooi heeft verwoord wat er op dit moment feitelijk gebeurt. Zijn oproep om snel een kabinet te regelen dat recht doet aan de uitslag van de verkiezingen zal echter in Den Haag helaas geen gehoor gaan vinden. De politici hebben namelijk een totaal ander doel: elkaar zoveel mogelijk beschadigen om er zelf beter van te worden en liefst dan ook nog zo onbeschoft mogelijk.

Jos Caeijers, Valkenswaard

Overheid is zelf oorzaak woningtekort

In de ingezonden brief ‘Code zwart voor sociale woningbouw’ (ED 27-4) schrijft de heer Van Soest dat het tijd wordt dat de overheid ingrijpt.

Maar is niet juist de overheid de oorzaak van het woningtekort? Zoals de verhuurdersheffing van 1,8 miljard euro. Ik hoor het Stef Blok, voormalig minister van wonen, nog zeggen toen hij ruzie had met de corporaties: ‘Als ze niet doen wat ik wil verhoog ik de verhuurdersheffing toch gewoon’. Er zijn veel huurwoningen gesloopt of verkocht met goedvinden van diezelfde overheid. Alles ten koste van de vrije markt. Het verfoeilijke heilige huisje van Rutte-een, -twee, -drie en... -vier.

Peter Swinkels, Bladel

Houd de maat van de Catharinakerk aan

De haast om Eindhovens stadscentrum met te veel en te hoge woontorens vol te proppen spat van het papier (ED 22-4). Al die bouwpresentaties met prefab-wandjes doen me vrezen voor de toekomstige bewoners die gaan kampen met geluidsoverlast, stress of psychische problemen door het wonen in een te druk centrum. Met onderaan de woontorens windtunnels en schaduwpartijen die groen geen kans geven. Gemeentebestuur en raad, luister naar bewoners, belangenorganisaties en andere Eindhovenaren die pleiten voor ‘maat’ houden. Houd de maat van de Catharinakerk aan voor torens en behoud de eigenheid van Eindhoven.

M. Langenberg, Veldhoven

Helpen verwerken begint met luisteren

Ik schrok van het stuk van Heleen van Royen (ED Magazine 24-4). Zij denkt dat ze nog een ellendiger verhaal moet vertellen als iemand een vervelende ervaring vertelt. Als iemand vertelt dat er pas een dierbare is overleden, dan is dat een schreeuw om aandacht. Die persoon zit er echt niet op te wachten dat iemand het verhaal als het ware overneemt.

Niemand zit te wachten op de ellende van een ander als hij pas iets heel naars heeft meegemaakt en probeert aandacht te krijgen om zo zijn ellende te verwerken. Iemand helpen iets vervelends te verwerken begint met heel goed luisteren en in te leven.

Harry van Ravenstein, Valkenswaard