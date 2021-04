Lezersbrieven | We geven weg wat we niet zullen missen | Koning, strijdt met ons mee voor woning

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 27 april in de krant verschenen.

We geven weg wat we niet zullen missen

Het eind van AstraZeneca-vaccinaties komt in zicht (ED 24-4). Een mooi bericht zou je zeggen. Wat mij ergert is de oplossing voor het overschot aan astrazeneca-vaccins. Miljoenen zullen niet gebruikt worden en verdeeld onder arme landen.

Dat klinkt als een mooi gebaar, maar toch. We hebben onze mond vol over eerlijke verdelingen over de aarde die aan ons is toevertrouwd. En wat doen we? We geven aan anderen wat we zelf nooit zullen missen. Is dat nu eerlijke verdeling? Is dat nu een beginnende oplossing om de afstand tussen rijk en arm korter te maken?

Louis Mulder, Eindhoven

Code zwart voor sociale woningbouw

Duizenden mensen wachten op een dak boven hun hoofd (ED Opinie 24-4). Meer dan twintig jaar wachten op een woning, ik snap hier niets van en ik kan het me niet voorstellen dat de desbetreffende gemeenten daar geen schuld aan zijn. Het is tijd dat de overheid ingrijpt. Er zouden te weinig bouwvakkers zijn, maar als er nog luxe vakantiehuizen van 250.000 euro gebouwd worden moet de overheid ingrijpen en code zwart gebruiken om deze bouw stil te leggen en als de wiedeweerga sociale woningen te gaan bouwen.

Herman van Soest, Someren

Als het ‘knopje’ even niet werkt

De schrijfster van de brief ‘Begrip vrijheid misplaatst gebruikt’ (ED Opinie 24-4) slaat de spijker op zijn kop. Graag trek ik het wat breder. De laatste decennia zijn we in luxe en weelde opgegroeid. Echte grote tegenslagen kennen we nauwelijks. Hierbij wil ik zeker niet voorbijgaan aan individuele persoonlijke omstandigheden, welke grote invloed kunnen hebben. Echter het woord vrijheid wordt te makkelijk ingezet. Men is gewend op een ‘knopje’ te drukken, waarna elke wens in vervulling moet gaan! Als dat knopje even niet werkt is Leiden in last. Nu in coronatijd hapert dit knopje wel eens en wordt dit haperen beschouwd als beknotting van de vrijheid. Het is niet fijn en ongemakkelijk, maar zeker geen kwestie van vrijheid in de echte betekenis van het woord.

Tonny de Haas, Waalre

Geen woord over mooie Brabantse derby

Willem II en het publiek grote winnaar van degradatieduel tegen RKC. Ik ben voetbalsupporter, trouwens ook van de Eindhovense clubs. Is het regionaal gevoel dat de krant hanteert echt van zo een bekrompen gehalte, dat er geen woord besteed kan worden aan een mooie Brabantse derby?

Jan Verschure, Son

Zin en zinloosheid militaire missies

Binnenkort komen zo’n 160 man teleurgesteld en gefrustreerd, onverrichter zake terug uit Afghanistan (ED 23-4). Duurzame resultaten hebben ze, net als bij voorgaande missies, niet kunnen bereiken. Vanaf 2002 hebben de missies het leven van 25 man gekost en tientallen getraumatiseerde militairen veroorzaakt. Ook al blijft de militaire top anders beweren, de bevolking blijft met lege handen en is overgeleverd aan een onzekere en onveilige toekomst. De eigen krijgsmacht verliest geloofwaardigheid. De militaire top klaagt en vraagt om geld en vindt dat wij de klaplopers van de NATO zijn. Zij wil een krijgsmacht die goed is uitgerust en berekend op haar taak. Ik stel voor dat zij beginnen met zich goed te beraden over de zin en zinloosheid van de afgelopen missies en mogelijk nieuwe missies.

Peter Rufi, Geldrop

Politiebaas verder als GGD-directeur

De politiebaas vloog businessclass naar ongebruikelijke verre bestemmingen (ED 23-4). Dit is nu geconstateerd en daar zal eigenlijk niks meer mee gedaan worden omdat de leiding deze declaraties af parafeerde, op zich heel vreemd natuurlijk.

Wat me nu wel zinnig lijkt is om het declaratiegedrag van Henk Bril in zijn huidige functie als GGD-directeur nader te bekijken / te onderzoeken. Vaak is het zo dat deze personen de verantwoordelijkheid niet aankunnen en altijd proberen zoveel mogelijk te profiteren.

Thierry van Iperen, Maarheeze

Koning, strijdt met ons mee voor woning

Vandaag is het de beurt aan Eindhoven om de Koning te ontvangen op Koningsdag. De befaamde Koningsspelen zullen tot ieders teleurstelling ook dit keer digitaal plaats moeten vinden. Toch brengt Koningsdag Eindhoven en de regio veel vreugde. De Koning zal met zijn bezoek aan High Tech Campus meer te weten komen over de innovatieve toekomst van de regio.

De toekomst van onze regio wordt echter bepaald door degenen die er gaan wonen. Dat betekent dat je een plek moet kunnen hebben om je te vestigen. Helaas is dat in Eindhoven voor veel jongeren nagenoeg onhaalbaar. Hieraan ten grondslag liggen het woningtekort en de cowboy investeerders op de woningmarkt. Hoewel in Eindhoven hard wordt gewerkt om het woningtekort terug te dringen, hebben de cowboy investeerders nog steeds vrij spel.

Door hen publiekelijk te confronteren met de gevolgen van hun daden wordt er begin gemaakt aan het bestrijden van het woningtekort. De Koning kan daar een grote rol in spelen. Hij is hét voorbeeld voor veel bedrijven en mensen in de samenleving. Met die bevoorrechte positie kan hij de samenleving laten zien dat hij er juist voor hen is. Daarom de Koning: confronteer cowboy investeerders en strijd mee voor woningen voor de jonge generatie.

Andrej van Hout, voorzitter Jonge Socialisten

Laat basisschool terugkeren naar de basis

Het lijkt me geen slecht idee als de huidige basisschool zou terugkeren naar de basis. Een basis waarmee leerlingen van alle niveaus en achtergronden op een verantwoorde wijze zouden kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.

Dit maakt het onzalige plan van een zeer kostbaar en waarschijnlijke inefficiënt op zijn kop zetten van het voorgezet onderwijs met een driejarige brugperiode overbodig. Hoe het tij van jaarlijks dalende lees-, schrijf- en rekenvaardigheid te keren?

Ik ga even terug naar mijn lagere schooltijd op de jongensschool Sint-Gerardus in de Eindhovense bloemenbuurt eind jaren 50 begin jaren 60 van de vorige eeuw. De pedagogie van de school in deze gewone Eindhovense wijk was er op gericht kinderen meer kansen te geven in de samenleving. Kansen die veel van hun ouders niet hadden gekregen. (Zo moest mijn vader als beste van zijn klas op twaalfjarige leeftijd mee naar de sigarenfabriek)

Vijftig jaar later leven wij in een geheel andere samenleving. Kinderen zitten op school niet meer braaf in rijtjes met de armen netjes over elkaar. Die tijd is terecht verleden tijd. Maar basiskennis om in de samenleving goed te functioneren en verder te komen is voor velen meer dan ooit nodig. Een goede basisschool kan daarvoor zorgen. Dat kan vaak beter dan nu.

Ik ben er van overtuigd dat leerkrachten dag in dag uit hun stinkende best doen er iets van te maken. Maar stel als overheid hen daar ook toe in staat. Maak klassen niet groter dan maximaal 20 à 25 leerlingen, benoem waar nodig onderwijsassistenten om achterstanden en problemen het hoofd te bieden. Zorg er zo voor dat schaduwonderwijs en dure citotoetstrainingen overbodig worden.

Leid pabo-studenten beter op en betaal een goed salaris. Belast scholen niet te veel met allerlei ‘maatschappelijke’ aandachtspunten als daardoor hun basistaak in het gedrang raakt. Wellicht zou een nieuwe regering onderwijs niet meer als kostenpost kunnen beschouwen maar als investering in een gezonde samenleving waarin maatschappelijke ongelijkheid niet verder groeit.

Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is het percentage van de begroting dat van overheidswege aan onderwijs besteed wordt niet gestegen. Terwijl het aantal deelnemers explosief is gegroeid. Tenslotte ben ik er van overtuigd dat als de basis op orde wordt gebracht er geen driejarige brugperiode in het voortgezet onderwijs nodig is. Wel is een verbetering van doorstroommogelijkheden, zeker voor ‘laatbloeiers’, gewenst.

Een nieuw soort middenschool zal, vrees ik, slechts leiden tot een ‘witte’ vlucht naar kostbaar particulier schaduwonderwijs dat de maatschappelijke kloof zeker niet zal verkleinen.

Harrie Meelen uit Eindhoven is historicus.

Koppel vakmanschap aan goed hoger onderwijs

Het hoger onderwijs gaat langzaam weer verder open. Dan zal opnieuw de vraag ontstaan: doen we de juiste dingen met betrekking tot ons onderwijs en doen we de juiste dingen goed.

Goed onderwijs kan worden gekoppeld aan vakmanschap. Het uitgangspunt bij de vakman zijn de eisen waaraan het eindwerk moet voldoen. Hij zorgt ervoor dat de omstandigheden en materialen van dien aard zijn dat daarmee het vooraf gesteld eindresultaat kan worden bereikt.

Zoals de vakman begint met de gestelde eisen aan het eindproduct zou ook het onderwijs moeten starten vanuit het beschrijven van een vooraf vastgesteld eindresultaat. Om vervolgens na te denken over hoe het niveau adequaat kan worden getoetst. Goede toetsing speelt bij het streven naar het gewenste eindresultaat, een essentiële rol. Door een adequate wijze van individuele formatieve en summatieve toetsing wordt toegewerkt naar het bereiken van dit gewenste eindresultaat.

Vanuit het streven naar vakmanschap in het onderwijs volgen hier adviezen aan de student, de docent en het management.

Maak gebruik van wat de wereld al weet. Gebruik de kennis van anderen, ga op de schouders van anderen staan. Start daarom bij alle projecten en opdrachten met een grondig literatuuronderzoek. Omarm het vakmanschap.

Maak van de student geen consument. Voorkom dat de student achterover gaat zitten terwijl juist een actieve deelname wordt verwacht. Een goede leeromgeving stelt hoge verwachtingen aan de student waarin zijn prestaties voortdurend worden beoordeeld.

Maak van de docent de centrale spil in het onderwijsproces. Het zijn de capaciteiten, de betrokkenheid en de motivatie van de docent die een essentiële rol spelen bij goed onderwijs. Naast de bezieling van de docent speelt ook de gestructureerde wijze waarop de docent de student begeleidt naar een toenemende mate van individuele verantwoordelijkheid een essentiële rol in goed onderwijs. Kortom: zet het vakmanschap van de docent op de eerste plaats.

Boudewijn Raessens is associate lector Marketing bij Fontys Hogeschool Eindhoven