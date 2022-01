Lezersbrieven | We weten niet meer wat oorlog is | Met KKR kan Accell V&D achterna

We weten niet meer wat oorlog is

Heel goed, dat Petra Bies in haar column de vraag stelt “Zouden wij het nog aankunnen? Onze mannen naar het front?” Ik denk persoonlijk dat het antwoord is “Nee!”. Ik ben tijdens mijn werk bij Philips in landen geweest waar kort daarvoor nog oorlog was. Libanon, Koeweit en Bosnië. Ik heb daar de emoties kunnen voelen van de doodsangsten, het intense verdriet, de diepe haat, de enorme moed en ook het beestachtige gedrag van mensen in een oorlogssituatie. Door wat ik zag en hoorde was ik mij heel erg bewust van het feit dat ik enorm veel geluk heb gehad. Wij hebben in Nederland al heel lang geen oorlog meer gekend. We weten niet meer wat dat is. Onze kinderen spelen ‘oorlogje’ op hun computer; we beschouwen een jaarlijkse vakantie als een basisbehoefte en we kunnen ons een Dierenpartij veroorloven. Een oorlog? Wat is dat? Ik vind het knap van Petra Bies, dat zij als jonge vrouw ziet in wat voor een luxe en bevoorrechte ‘bubble’ wij hier al heel lang leven. En vlakbij in Oekraïne ontstaat nu plotseling een enorme dreiging voor die bubble!! Weten we hoe we daarmee om moeten gaan?

Ph. Ybema, Geldrop