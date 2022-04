Lezersbrieven | Weg met onhandige en kille boks of elleboog | Overweeg verplaatsing van militaire luchtmachtbasis

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 21 april in de krant verschenen.

Weg met onhandige en kille boks of elleboog

Natuurlijk moeten we na de coronapandemie de oude groetrituelen in ere herstellen (De Stelling 9-4). Weg met die informele, onhandige, kille en afstandelijke begroetingen zoals een boks of elleboog. Terug naar de warme omhelzingen, knuffels, drie kussen en handen schudden. Dat brengt ons dichter bij elkaar, letterlijk en gevoelsmatig en we krijgen daarmee ook een zonniger kijk op het leven dan in de afgelopen twee jaar. Zo welkom een vleugje ‘joie de vivre’ en hard nodig.

Nico Snijders, Eindhoven

Kleine kerncentrale biedt mogelijkheden

Door Ron de Bruijn uitgenodigd na te denken over kernenergie op kleine schaal (ED 15-4). Ik denk aan de vervuiling van de Noordzee door windmolens en het risico voor visgronden en vaarroutes. Voor iedere centrale, ook kernenergie, geldt het nadeel van het slechte rendement (20% tot 30%). Dit zorgt voor opwarming van koelwater, maar misschien is dat op te lossen zoals De Bruijn ook suggereert met stadsverwarming. Verder voor 100 % met de Bruijn eens. Zeer zeker v.w.b. het koppelen aan een waterstofcentrale zodat ook mogelijk is aan het gaswerknet.

K. van Lierop, Waalre

Sluit Mierloseweg bij kasteel Geldrop af

Regelmatig worden in Geldrop ambitieuze plannen ontwikkeld om het dorpscentrum aantrekkelijker te maken (ED 15-4). De Mierloseweg blijkt steeds weer een natuurlijke verbinding van het centrum met het prachtige kasteelpark te belemmeren. De meest effectieve oplossing is: deze weg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Dat alleen al maakt het centrum vele malen schoner, rustiger en aantrekkelijker. De dan vrijgekomen ruimte is uitstekend te benutten voor veel ‘groen’ (urban-)sport, spelen, horeca en/of eventueel bescheiden (lage) woningbouw. Voor plaatselijk autoverkeer kan een voorziening worden getroffen om wel náár, maar niet dóór het centrum te kunnen rijden. Doorgaand verkeer kan gebruik maken van de route via de Gijzenrooiseweg en de Johan Peijnenburglaan.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Bouwplan Aambeeld te groot voor locatie

Het bouwplan Aambeeld in Stiphout is afgekeurd (ED 14-4). Ik denk dat dit een juiste beslissing van de gemeente Helmond is. Het beoogde complex is veel te groot voor die locatie (te veel massa/ kind met een waterhoofd). Voorts vraag ik mij af of Stiphout wel zit te wachten op een gezondheidscentrum. Immers buiten een apotheek, die niet lonend te exploiteren blijkt in Stiphout, is in het dorp een ruim voldoende aanbod van huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, logopedisten etc. Ik heb de indruk dat door het een stichting te noemen men de indruk wil wekken dat het om een idealistisch plan gaat. Echter zoals normaal gaat het hier ook om keiharde euro’s.

Jan Verschuren, Eindhoven

Vermandere een fantastische man

Dank voor de column van Rob Schoonen (ED 15-4) over Willem Vermandere. Daardoor heb ik hem gegoogeld. Fantastisch wat een man!

Willy Guns, Maarheeze

Opkomst volgende verkiezingen nog lager

Politici vragen zich af waarom steeds minder kiezers gebruik maken van hun stemrecht. Misschien dat de huidige coalitievorming in Helmond mede een oorzaak is van een nog lagere opkomst bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Het is m.i. ongelooflijk, dat GroenLinks met zes kruimelpartijen, waarvan een aantal bij de laatste verkiezingen dik heeft verloren, de eerstvolgende vier jaar de dienst gaat uitmaken in Helmond.

Frank Schrijvers, Helmond

Te weinig kwalificatie sprokkelpartijtjes

Het nieuwe Helmondse stadsbestuur wordt een ultra-links college, gevormd met ultrakleine (sprokkel-)partijtjes terwijl een samenwerking met nr 2 en 3 erg voor de hand lag. Zelfs een zeer dubieuze partij als “DENK” mag deel uitmaken van het linkse feestje. De landelijk door GroenLinks zo verafschuwde achterkamertjes-politiek heeft in Helmond hoogtij gevierd. Het is bovendien erg twijfelachtig of de 7 wethouders, verdeeld over die 7 sprokkel partijtjes, voldoende kennis, scholing en kwalificatie hebben om zich van deze taak te kwijten.

Jan Dams, Helmond

Sterkste schouders onder VVD paraplu

MP Mark Rutte en dus geldminister Kaag worstelen met het ‘probleem’ geldtekort. Dat geloof je toch niet! Wanneer ruim 2100 Nederlanders hetzelfde vermogen hebben als 10 miljoen andere landgenoten dan weet je toch waarvandaan je je tekorten kunt aanvullen! Verhogen belastingen? Dan voor deze sterkste schouders! Maar ja, die schuilen meestal onder de VVD-paraplu! Overigens, in de pensioenpotten zit ongeveer 1800 miljard, geld wat de gerechtmatigden nooit zullen krijgen. Wat let je? Lubbers haalde eens ongestraft 36 miljard (Gulden, nu 15 miljard Euro) daaruit.

Bernard Janssen, Gemert

Boete belastingdienst zinloze exercitie

Het lijkt mij een zinloze exercitie om de belastingdienst een boete op te leggen. Want hoe je het ook wendt of keert, het komt altijd voor rekening van de belastingbetaler. Het geval waarin de bekeuring van de bestuurder van een gemeentebusje die te hard rijdt op de mat van het gemeentehuis valt vindt ik een minder goed voorbeeld (ED 14-4). In dat geval is het heel makkelijk om de betrokken ambtenaar de bekeuring zelf te laten betalen. Een ambtenaar kan zich zeker onder werktijd met een gerust hart aan de snelheidslimiet houden.

Peter Snijders, Valkenswaard

Enorm genoten van Weterings’ De Toonkunst

Piet Weterings is al in de krant herdacht (ED 13-4). Ik vind het ook vermeldenswaard dat een koor van zo’n statuur als De Toonkunst elk jaar minstens een keer de kerkdienst in bejaardenhuis Den Eerdbrand kwam opluisteren, en van harte. De bejaarden van toen zijn er niet meer, maar genoten daar enorm van en waren er dankbaar voor; waarvan alsnog akte, voor Piet en voor de nog levende koorleden.

Jean Peeters, emeritus pastor, Eindhoven

Geen bouwverkeer in groendomein Wasven

Enorm geschrokken van plannen om het bouwverkeer voor het Lorentz-Casimir Lyceum dwars door het natuurgebied Groendomein Wasven te leiden (ED 13-4). Een NATUURGEBIED in Eindhoven dat door burgerinitiatief ruim 20 jaar geleden aan het bouwen kon worden onttrokken en dat door de gemeente als een verdienste van zichzelf in de tijd is gepresenteerd, lijkt nu door diezelfde gemeente vernield te worden als inderdaad toestemming wordt verleend om op de voorgestelde wijze de nieuwbouw te gaan realiseren. Terwijl er een duidelijk alternatief is dat de natuur spaart. Als de gemeente hiervoor niet gevoelig blijkt, keer ik mij volledig van dit bestuur af en gooi ik mijn Ereburgerschap in de vuilnisbak.

Frits van Geffen, Eindhoven

Fietser moet afwachten of hij voorrang krijgt

Het dragen van een fietshelm geeft je zeker bescherming tegen hoofdletsel bij fietsongelukken (ED 13-4). Er zijn veel ouderen op een E-bike die onder de slachtoffers vallen, heel triest. Als we kijken wat er gaande is op de openbare weg, zien we dat het merendeel ouderen zijn die fietsen! Landbouwvoertuigen worden steeds groter en verplaatsen zich op smalle B wegen. Als we kijken naar het gedrag van het snelverkeer is het geen wonder dat er zoveel slachtoffers vallen. Als fietser ben je zeer kwetsbaar in het verkeer, altijd afwachten of je wel voorrang krijgt als je daar volgens de verkeersregels recht op hebt. Als je in Spanje of Frankrijk fietst houdt het snelverkeer 1,50 meter afstand van de fietser tijdens het passeren, zij houden zich wel aan de verkeersregels! In ons land ben je vogelvrij als fietser ! Laten we proberen om het gedrag van het snelverkeer en landbouwverkeer te verbeteren, worden we allen beter van.

Agnes Holl, Aarle-Rixtel

Overweeg verplaatsing van militaire luchtmachtbasis

In het artikel ‘Vrijheid koop je niet bij de supermarkt” wordt gemeld dat de luchtmacht overweegt om op termijn haar gebouwen op de luchtmachtbasis Eindhoven te verplaatsen van de oost- naar de westzijde van het terrein (ED 8-4). Hoewel “verplaatsen” duurzamer zou zijn, zal hier waarschijnlijk ”opnieuw bouwen” bedoeld worden.

Als men dan toch serieus geld gaat uitgeven, zou eens overwogen moeten worden om deze gehele militaire basis te verhuizen naar een veel minder kwetsbare omgeving dan de dichtbevolkte Brainport regio rondom Eindhoven. We hebben recent bij de oorlog in de Oekraïne met de (nog relatief kleine) stad Hostomel weer gezien wat in een crisissituatie de rampzalige gevolgen kunnen zijn voor een stad gelegen bij een militair complex en meer in het bijzonder een militair vliegveld. En dat is iets dat wij onze regio in dat soort onverhoopte omstandigheden echt moeten willen besparen.

Bovendien zou zo’n verplaatsing meteen ook de huidige risico’s van laagvliegoefeningen boven onze woonwijken, zoals beschreven in het opinieartikel van dhr. Van der Kruk (ED 12-4) oplossen. Met het zo wegnemen van die potentiële gevaren, zijn de talrijke omwonenden hier dan ook gelijk verlost van een flink deel van de geluidsoverlast. Dus voor de toekomst van onze regio echt het overwegen en onderzoeken waard.

K. Dankers, Eindhoven