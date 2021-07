Lezersbrieven | Weten dat je weg gewenst wordt sloopt je | Na de schok vragen hoe het toch kon

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 8 juli in de krant verschenen.

Weten dat je weg gewenst wordt sloopt je

Het Planbureau van de Leefomgeving komt met het zoveelste stikstofrapport. De uitkomst van dit rapport raakt mij recht in mijn hart. De landbouw zou grotendeels weg moeten uit Nederland om aan de stikstofeisen en klimaatdoeleinden te voldoen. Natuur gaat boven voedsel. Wat doet dit met ons als boeren en onze gezinnen? Weten dat je weg gewenst wordt. Na al zoveel jaren in onzekerheid en nul perspectief. Dit sloopt je, op allerlei manieren. Volgens Chris Paulussen is ‘het boerenbelang niet het enige belang’ (ED 6-7). Dat heeft hij goed gezien. Maar liefst 600.000 aan de agrarische sector gerelateerde banen hebben hierbij belang. Hoeveel gezinnen zijn afhankelijk van deze banen? Ook de Nederlandse consument heeft hierbij belang. Nergens ter wereld is er voedsel van deze kwaliteit en zo veilig. De stikstof uit de landbouw, NH3, moet minderen om de natuur ‘te redden’. Maar deze ruimte wordt straks gebruikt om huizen te bouwen en om vliegvelden en grote bedrijven te voorzien van een stikstofvergunning. Hier heeft niemand belang bij. Wie helpt ons hieruit?

Jolanda van Hoof-Theuws, Olland

Minder veehouderij niet echt de oplossing

Ik ga met plezier wandelen of fietsen in natuurgebieden en het zou jammer zijn als die verdwijnen. Aan de andere kant houd ik ook van lekker eten, vers van de boerderij. Nu krijgen boeren voor een groot deel de schuld van de achteruitgang van de natuur. De stikstofuitstoot is de grote boosdoener. Als je echter kijkt naar de stikstofuitstoot in Europa dan zie je een zeer grote vervuiling met stikstofdioxide rondom de industriegebieden van Antwerpen, Rotterdam en het Roergebied. Ook in en rond de grote steden is er stikstofuitstoot door het verkeer. Daarbij mag je dan nog de vervuiling door vliegverkeer optellen. Deze vervuiling waaiert uit over het hele land en levert overal een verhoogde stikstof depositie op. Op de kaart is Nederland dan één grote knalrode vlek. Als je het zo bekijkt zal vermindering van de veehouderij niet echt leiden tot de oplossing van het probleem.

Taco Jongeneel, Eindhoven

Landbouw importeert veevoer en kunstmest

Interessante pagina’s in het ED met indrukwekkende cijfers, maar niet helemaal compleet (ED 7-7). Naast 95,6 miljard aan export van landbouwgoederen staat namelijk ook een een flink bedrag aan import van veevoer en kunstmest. Sterker nog, we moeten importeren om onszelf te voeden en we heel veel om ook nog te exporteren. Ik citeer vee-en-gewas.nl: op basis van alleen voedsel is er ‘slechts’ tien miljard euro waardeverschil tussen export en import. Op deze 10 miljard ‘winst’ valt nog wel wat af te dingen. Sinds kort worden onzichtbare kosten zichtbaar: teveel mest, teveel stikstof.

Bram de Landtsheer, Budel-Schoot

Excuses voor koloniale uitbuiting

Natuurlijk ben ik ervoor dat Nederland excuses maakt voor de misdaden en uitbuiting in het Caribisch gebied en elders. Maar die excuses moeten vooral komen namens Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Excuses namens Nederland? Geen van mijn voorouders, ooms of tantes heeft ooit de kolonies bezocht of aandelen gehad in roofondernemingen. Laat Nederland eerst stoppen met de uitbuiting van Caribische Nederlanders. Dat kan door voor vluchten naar de Antillen ook andere maatschappijen landingsrechten te geven. Er moet een einde komen aan de te dure KLM tickets . Het ontbreken van echte concurrentie in de luchtvaart is nog steeds stelen van Antillianen.

Jo Kicken, Aarle-Rixtel

Ziekelijk om kind zo te laten studeren

Laurent Simons, het elfjarig Vlaams-Nederlands genie, heeft zijn bachelor Fysica aan de Universiteit Antwerpen met summa cum Laude en met een score van ongeveer een 9 gehaald (ED 6-7). Dit soort wonderkinderen zijn zeldzaam en moeten met verstand en beleid gekoesterd en professioneel begeleid worden. Toen hij twee jaar geleden aan de TU Eindhoven studeerde, raakten zijn ouder in conflict vanwege het studietempo. Zij wilden dat hun zoontje vóór zijn tiende verjaardag zijn bachelor Electrical Engineering zou afsluiten. Dit was volgens de TU niet haalbaar waarna Laurent door zijn ouders van de TU gehaald werd. Hoe ziekelijk om hun kind zo dwangmatig te laten studeren. Studeren, studeren en nog eens studeren en sociale contacten buiten de universiteit verwaarlozen. Het is een zware tol die dan betaald wordt om later in een kamertje zich wetenschappelijk bezig te houden.

Rens Kuijten, Nuenen

Zóveel frustratie over beelden Van Gogh

Wat bezielt Ton de Brouwer om aldoor te ageren tegen het plaatsen van beelden met betrekking tot Vincent van Gogh van kunstenaar Peter Nagelkerke (ED 6-7)? Realiseert De Brouwer zich dat Nuenen ooit een groot gehucht was en dat het dorp op de kaart is gezet juíst door Van Gogh? Dat Nuenen hierdoor aanzien heeft gekregen en nérgens anders door? Nu weer discussie over de buste van de moeder van Vincent. Hoezo commercie? Peter Nagelkerke, wars van ijdelheid, heeft ook dit beeld vervaardigd en betaald voor de inwoners van Nuenen. Zijn beelden zijn een eerbetoon aan Van Gogh, een verrijking voor het hart van Nuenen.

Sophie Elzinga, Maarheeze

Volledig scherm Buste van Anna Cornelia van Gogh-Carbentus, gemaakt door Peter Nagelkerke. Deze komt in het brons in Nuenen te staan. © Peter Nagelkerke

Wat is er tegen kostgeld betalen?

Volgens de Eindhovense PvdA fractievoorzitter worden bijstandsgezinnen met werkende kinderen van boven 21 jaar keihard gepakt (ED 6-7). Dit omdat zij kostgeld moeten gaan betalen. In de bijstand bestaat de kostendelersnorm waardoor hun ouders te maken krijgen met een korting. Wat is er tegen als werkende en thuiswonende kinderen kostgeld betalen? Zelfs als er geen sprake is van bijstand of minimaal inkomen. Het lijkt mij juist heel positief als kinderen leren om een bijdrage te leveren aan het huishouden. Dat moeten zij later ook doen. Het is jammer als niet iedereen in zijn eigen inkomsten kan voorzien en een beroep op de maatschappij (bijstand) moet doen. De politiek kan z’n energie beter steken in het helpen van deze mensen om uit de bijstand te komen.

Peter de Groot, Eindhoven

Inschrijven voor bij voorbaat lege subsidiepot

De lerarenbeurs is een subsidiepot waaruit docenten een aanvraag kunnen doen om een vervolgstudie te volgen. Ik ben een 2e graads natuurkundedocente en kan dus lesgeven op mijn Havo/VWO school aan klas 1 t/m 3. Ik wil dat graag uitbreiden naar een 1e graads bevoegdheid zodat ik ook bovenbouw les kan geven. De lerarenbeurs kan aangevraagd worden tussen 1 april en 15 mei. Mijn aanvraag is op 23 april ingediend. Alles was geregeld. Zowel op mijn school als thuis en ik zelf, allemaal met de neus de zelfde kant op. En toen brak de zwakste schakel in het geheel: de overheid. Op 30 juni (1,5 maand na sluiting inschrijving) kwam het bericht van DUO. De lerarenbeurs wordt niet toegekend omdat bij aanvraag de subsidiepot al leeg was. Na wat zoeken bleek dat de subsidiepot op de eerste inschrijf-dag, 1 april, om 9:30 leeg was. Toch heeft men daarna tot 15 mei iedereen laten inschrijven. Zulke subsidiepotten die op zijn voor je met je ogen geknipperd hebt, ze geven geen vertrouwen in de overheid.

Miriam Walczyk, Eindhoven

Ook met Koeman niet naar de kwartfinale

Als Ronald Koeman nog bondscoach was hadden we net zo min de kwartfinale van het EK gehaald (Stelling 29-6). Koeman zou het wel, in tegenstelling tot Frank de Boer waar niets van uitging, aangedurft hebben bijvoorbeeld Depay en Blind te vervangen door Davy Klaassen en Cody Gakpo. Maar Koeman is verder behoudend ingesteld. Kern van de uitschakeling is het jarenlang heilig verklaarde ‘balletje breed en terug’ en het tot in den treuren uitdokteren van tactieken en systemen. Weinig ruimte voor eigen initiatief en opportunisme. Bovendien zitten er in het Nederlands Elftal te weinig echte winnaars.

Nico Snijders, Eindhoven

Goede bondscoach alleen op de sofa

Frank is de boer op, de KNVB heeft weer een vacature van allure. Misschien tijd voor een opvolger uit het buitenland? Joachim Löw: ‘Nederland heeft zoveel kennis van voetbal, dat land vindt vast wel een goede bondscoach.’ Helaas Joachim, alleen op de sofa, voor de tv, met een bord eten op schoot, wanen we ons bondscoach.

Oscar van Schijndel, Eindhoven

Kaag is nu minister van Wanhoop

Hoe snel een minister van hoop kan veranderen in een minister Wanhoop hebben we vorige week kunnen meemaken. Zielig zoals Sigrid Kaag zich verdedigt door haar medewerkers/ambtenaren in diskrediet te brengen. En hoe ze het Rob Jetten kwalijk neemt om haar naam niet te noemen. Wat is er met de stijlvolle en zeer ervaren diplomate gebeurd? Komt ze er nu achter dat voor een politica andere normen en waarden gelden en dat je een ‘straatvechtersmentaliteit’ nodig hebt om te kunnen overleven in de politieke slangenkuil. Heb ik me dan zo vergist toen ik op haar stemde?

Peter Rufi, Geldrop

Na de schok vragen hoe het toch kon

Na de eerste schok die werd veroorzaakt door de aanslag ging ik dinsdagavond over tot de orde van de dag. En wat is dan de orde van de dag? Je realiseren dat dit soort zaken in Nederland niet uitzonderlijk meer zijn, wat het overigens niet minder erg maakt. Ik zat zo bleek al snel als enige in die bubbel want de BN-ers voorop, iedereen was beduusd, verdrietig en vroeg zich af hoe dit in Nederland allemaal kon gebeuren?

Dat laatste is voor een deel een retorische vraag. Als ik zelf wat mag aandragen: social media, de puinhoop bij Jeugdzorg, het gemak waarmee je in Nederland aan drugs en wapens kunt komen, het groeiende verschil tussen rijk en arm, toenemende uitzichtloosheid voor jongeren uit bepaalde sociale milieus en met weinig tot geen opleiding, kleine pakkans.

Tot diep in de nacht veel tv-tafels bezet met mannen en vrouwen die op het laatste moment allemaal waren opgetrommeld en gretig voor de camera’s verschenen. Zelf keek ik nog even naar Op1 waar advocaat Spong zichtbaar moeite had om zijn ogen open te houden. Hij veerde alleen even op toen oud politiechef Klaas Wilting, ook hem konden ze nog vinden en hij is nog steeds niet helemaal ego-vrij, toegaf dat hij vroeger gevoelige dossiers met Peter R. de Vries deelde. ‘Dat is lekken,’ zei Spong verontwaardigd. Maar volgens Wilting lag het toch net even iets anders.

Een andere politiebaas vroeg om meer geld voor de misdaadbestrijding, hij zag zijn kans schoon. Maar ik denk dat de georganiseerde misdaad over veel meer geld beschikt dan dat er ooit naar politiewerk zal worden gesluisd. Wel bizar tot slot: als je vooraf niets had geweten en dus onwetend bij Op1 was binnengevallen, dan was je er al snel van overtuigd geraakt dat De Vries het aardse leven inmiddels al had verlaten; het was één lange necrologie.

Ik wens Peter R. de Vries veel succes bij zijn gevecht om zijn leven te behouden en ik mag hopen dat hij zich realiseert dat hij nu echt een alibi heeft om er mee te stoppen. Dat was waarschijnlijk ook de bedoeling van de aanslag.

Lambert Verhoeven, Nijnsel