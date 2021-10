Lezersbrieven | Willen PSV-fans wel revanche van ‘Bommeltje’? | Verhouding Nuenen en SGE niet verstoord

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 22 oktober in de krant verschenen.

Wil PSV-fan revanche van ‘Bommeltje’?

Het is Mark van Bommel woensdag opnieuw niet gelukt als hoofdtrainer een wedstrijd in de Champions League te winnen. Bij PSV bleef hij zes wedstrijden zonder overwinning en bij VFL Wolfsburg staat de teller inmiddels op drie. Bij elkaar opgeteld heeft Van Bommel de eerste negen CL-wedstrijden geen overwinning geboekt. Ik vraag me af of dit een (beschamend!) record is. En ik vraag me af of Bommeltje bij PSV terug keert als trainer. Hij wil ooit revanche in Eindhoven maar ik betwijfel of er een fan van PSV is die dat ook een goed idee vindt.

Henk van den Berg, Eindhoven

Ander geluid bij die corona toestand

Saskia Noort: totaal onbegrip voor mensen zonder corona-vaccin: “doorgedraaide moeders, FvD hooligans en zogenaamd kritische volgers” (ED 16-10). Özcan Akyol: duidelijke verwijzing naar het afkeuren van niet gevaccineerden: “…linkse yoga vrouwen die niets moeten hebben van coronapassen” (ED 19-10). Linda Akkermans: aanvankelijk een tirade tegen niet-gevaccineerden vanwege mogelijke overbelasting in de zorg (ED 20-10). Maar zij meldde dat er nog andere oorzaken zijn waardoor mensen zorg behoeven. Oorzaken die net zo goed voorkomen kunnen worden. En in tegenstelling tot bij de andere columnisten, kon ik even opgelucht ademhalen. Eindelijk iemand in een krant die wel dat andere geluid laat horen als het over die oneindige corona toestand gaat.

Micha Klook, Asten-Heusden

Gevaccineerde oudere ook in ziekenhuis

Columniste Linda Akkermans heeft last van haar boosheidscurve over ongevaccineerden, hoewel ze dat “heel stom en onaardig van zichzelf” vindt. Als ze het artikel van Jurriaan Nolles had gelezen (ED 18-10) had ze wellicht nog wat meer voorbehoud gemaakt. In Maastricht werden tien mensen opgenomen op de corona-afdeling. Allemaal boven de 80 jaar. Negen van de tien hebben een vaccin gehad. Maar zoals internist-infectioloog Astrid Oude Lashof in het artikel zegt, reageren ouderen minder goed op het vaccin. Anders gezegd: niet alleen ongevaccineerden komen bij COVID in het ziekenhuis terecht.

Martien de Wit, Valkenswaard

Half jaar verliefd zonder financiële gevolgen

Op woensdag las ik het stukje over Bastiaan Hindriks en de proef van de gemeente Tilburg. Beste Bastiaan, Wat fijn voor je dat jouw verliefdheid een half jaar lang geen financiële gevolgen heeft. Hoe kun je nou verliefd zijn als dat een slordige €400,00 per maand gaat kosten. Ik begrijp dat je arbeidsongeschikt bent. Daar hoef ik de details niet van te weten want ik ben niet medisch onderlegd. Als ik je “google” dan zie ik dat je beeldend kunstenaar bent. Lijkt mij dat je dan best iets kan. Je vriendin (destijds) zat/zit in de bijstand en ook daar ga ik niet over oordelen. Maar stel nou dat een van jullie twee, of beter nog allebei, eens de moeite nemen om aan een betaalde baan te komen dan wordt de financiële pijn van de verliefdheid een stuk beter te dragen. Met het tekort op de huidige arbeidsmarkt zijn er enorm veel kansen voor jouw en je vriendin.

Ad Daris, Bergeijk

Met V liggers is hossend publiek veilig

Hossen blijft gevaarlijk. Nee hoor. De oplossing is simpel. Vermijd de staande golf tussen de twee betonnen liggers waarop de tribune rust. Dat doe je eenvoudig door de liggers V-vormig te maken, van bovenaf gezien. Namelijk, dan ontstaat de eigenfrequentie nooit over de hele betonplaat. En dan breekt hij niet.

Fred Kruiswijk, Eindhoven

Verhoudingen tussen gemeente Nuenen en SGE niet verstoord

In het ED verscheen een artikel naar aanleiding van de brief die door het Portefeuillehoudersoverleg Economie van de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) gestuurd is naar de gemeente Nuenen, dit naar aanleiding van de plannen voor het bedrijventerrein Eeneind-West. Naar aanleiding van het artikel wil ik, als bestuurlijk trekker van de programmering Bedrijventerreinen, benadrukken dat wij ons niet herkennen in het geschetste beeld dat de verhoudingen tussen de gemeente Nuenen en de acht anderen gemeenten van het SGE verstoord zijn. Binnen de samenwerking werken negen gemeenten al jaren constructief en in goede harmonie samen, met recent bewijs een instemmend besluit van alle negen gemeenteraden op onze nieuwe programmering bedrijventerreinen. Ook op andere vlakken zoals op het gebied van Wonen, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte werken we al jarenlang constructief en goed samen.

In de brief staat vermeld dat de andere gemeenten vraagtekens plaatsen bij de geplande ontwikkeling op Eeneind-West en dat is op dit moment onveranderd. Centraal in de geciteerde brief staat ook juist de oproep om samen in gesprek te gaan over de invulling van Eeneind-West. Het is nadrukkelijk bedoeld als een uitgestoken en helpende hand richting onze partner. Het gesprek hierover wordt op dit moment gepland. We hebben er alle vertrouwen in dat dit gesprek goed en constructief zal zijn.

Stan van der Heijden is wethouder in Best