Lezersbrieven | Windpark Mariahout verstoort radar en burgers | Verkiezingen als verandermoment lokale politiek

COLUMN Beste Lezer; De Stelling als aardig beeld van wat er leeft

8 mei De opiniepagina’s zijn in eerste plaats een platform voor discussies en meningen van onze lezers en mensen die een rol spelen bij de besluitvorming in onze regio. Daarnaast is een belangrijke functie om onderwerpen die spelen binnen of buiten onze regio en die onze lezers interesseren, van meerdere kanten te belichten. Afwijkende meningen, mits gefundeerd, die hen nieuwe inzichten kunnen bieden zijn daarbij zeer welkom.