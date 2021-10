Lezersbrieven | Woningnood heeft niets met ASML te maken | Stop met pappen en nathouden in Kruisstraat

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 8 oktober in de krant verschenen.

Woningnood niets met ASML te maken

Petra Bies schreef in haar column: ‘Natuurlijk, er is her en der ook best een vraag te stellen bij die groei van ASML (ED 1-10). Daarbij legt ze de verbinding met de woningnood omdat beleggers woningen zouden opkopen voor expats bij ASML. Als collega bij de grote Veldhovense machinefabriek maak ik me boos over deze opmerking. De woonproblematiek heeft niets met ASML te maken, evenmin als de problemen die deze beleggers veroorzaken met ASML te maken zou hebben. Laat ons techneuten gewoon ons technisch werk doen, ontvang onze expats met open armen, en laten we de woningmarktproblematiek gescheiden houden, want dat is het ook: een ander probleem.

Geert Jan de Groot, Eindhoven

Stop pappen en nathouden Kruisstraat

Voor een link tussen de aanhouding van negen terreurverdachten en de ‘vrijstaat’ in en rond de Kruisstraat in Eindhoven (ED 27-9) ontbreken vooralsnog harde bewijzen. Wel constateert de gemeente dat een aantal van de ondernemers van buitenlandse komaf (inmiddels zo'n 80 procent) verantwoordelijk is voor witwassen, aantrekken van criminaliteit en aantasting leefbaarheid. Mogelijk is dat het verband. De mening uit de buurt is dat die ondernemers doen wat zij willen. Aan de aanwas doet de gemeente niets en neemt slechts halfslachtige maatregelen waaronder, wat een nederlaag, de afsluiting van de Kruisstraat. Bij overtredingen van diverse aard wordt niet gehandhaafd. Laatste strohalm: stop met pappen en nathouden, maar handhaaf keihard en blokkeer de vestiging van ondernemers van buitenlandse komaf. Anders is het voor deze buurt echt te laat.

Nico Snijders, Eindhoven

Vertrek om herstel van vertrouwen

De brievenbusfirma van aandelen en belastingontwijking van Wopke Hoekstra hangt boven het land. Waarom heeft deze man uit voorzorg dit niet zelf gemeld als minister van financiën? De beste remedie is nu aftreden als demissionair bewindspersoon, om de formatie in Den haag vlot te trekken. Om hiermee het vertrouwen te herstellen in de politiek.

Erik Wils, Valkenswaard

Burgerinspraak levert goede ideeën op

Geldropse wijkbewoners in actie tegen plannen van Nuenen voor een distributie-bedrijventerrein (ED 5-10). En terecht, want de aan- en afvoerroute loopt door Geldrop richting A67. In dezelfde krant een ingezonden brief van Maaike van Wijgerden met de oplossing: ruil woningen en bedrijven. Vestig die laatste bij een braakliggend terrein bij de afritten A67 in Geldrop. Een héél goed idee om de bestemmingsplannen te ruilen en een bewijs dat burgerinspraak goede ideeën op kan leveren.

Els van loon, Geldrop

Iedereen wil een hond als Mambo

Onze koning en koningin Willem-Alexander en Máxima hebben een nieuw hondje. Er is een dochter het huis uit en ze vinden dat die plek opgevuld moet worden. De vraag is wie laat Mambo, de hond is genoemd naar een Cubaanse dans en muziekvorm, uit want ze zijn toch vaak van huis. Ik zie zo na wereld dierendag het gevaar dat iedereen op zoek gaat naar ook zo'n hond. Net als toen Pim fortuyn in beeld kwam met zijn hondjes en een deel van Nederland zo'n hond aanschafte. Als ze niet meer in beeld zijn gaan ze weer net zo snel naar het dierenasiel en die zit al vol.

Jan Wallenburg, Best