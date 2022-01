Lezersbrieven | Zit ik dan met instrument en zee van tijd | Politieke en bestuurlijke kwaliteitsslag Waalre

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 14 januari in de krant verschenen.

Daar zit ik met mijn instrument en een zee van tijd

Vrijdag krijgen we te horen of er wat versoepelingen mogelijk zijn. Ik ben niet optimistisch. Behalve ondernemers hebben ook vele gepensioneerden een groot probleem. Velen hebben hun hele leven muziek gemaakt in harmonieën, fanfares en orkesten en door het ouder worden een stapje terug moeten zetten. In senioren orkesten konden wij weer fijn muziek maken op ons eigen niveau. Maar gemeenschaps- en buurthuizen zijn gesloten. Daar zitten we dan met ons instrument en een zee van tijd. Gooi alsjeblieft open die buurthuizen zodat we onze prachtige hobby weer kunnen beoefenen. Wij missen heel erg onze muziek kameraden en het samen musiceren. Wij hebben ons altijd aan de regels van 1 ½ meter gehouden en de lucht ververser in ons clublokaal ‘het Trefpunt’ is prima op orde. Dus Mark, gooi open die lokalen.

Henk Klerkx, Eindhoven

Herstel pensioen helpt regering beloftes houden

Ook deze regering gaat, net als vele regeringen voor hen, direct na het aantreden al beloftes breken. Zo durven ze te beweren dat er geen geld is om allerlei problemen zoals compensatie van de gedupeerde van de aardgaswinning, compensatie van de slachtoffers van de toeslagenaffaire en indexatie van de AOW op te lossen. Maar hiervoor is een hele simpele oplossing. Ergens in Nederland staat een GIGANTISCHE pot geld van ruim 1700 miljard en die groeit per jaar gemiddeld met meer dan 100 miljard. Besteed hiervan een ‘relatief bescheiden’ deel van 100 miljard aan een gedeeltelijke herstel indexatie van de pensioenen. Over dat bedrag mag de fiscus dan minimaal 40% loonheffing in houden en dus komt er 40 miljard beschikbaar voor het oplossen van bovengenoemde problemen en is het onrecht van de gekorte pensioenen (zowel in de uitkering als in de opbouw) gedeeltelijk hersteld.

Gerrit van Stempvoort, Helmond

Beschermde kraai oorzaak vermindering merels

Vogelbescherming Nederland zegt dat het niet goed gaat met onze merels en geen idee te hebben hoe het komt dat de merels uit onze tuinen verdwijnen (ED 10-1). Ook de populatie van andere tuinvogels zoals koolmees, pimpelmees, roodborstje en vink loopt terug. Wie een beetje oog heeft voor de natuur weet dat ons leefgebied en dat van onze vogels sinds jaren overheerst wordt door grote aantallen kraaien. Ze vliegen in grote zwermen rond en bezorgen menigeen met hun gekrijs een onrustig gevoel. Consequent worden eieren en jonge vogels door kraaien opgevreten. Natuurlijk hebben kraaien en eksters ook recht op leven, maar sinds zij als beschermd zijn aangemerkt vernielen ze met hun grote aantallen té veel in onze natuur.

Henk van Hout, Eindhoven

Telefoonverbod ver weg van Olympische gedachte

Binnenkort zijn de Olympische Spelen in China. Nu wordt de sporters aangeraden geen eigen telefoon of laptop mee te nemen. Het is toch te gek voor woorden dat deze eis gesteld moet worden? Dat heeft niks meer met een Olympische gedachte te maken. Dan Blijft er maar een optie over, namelijk: thuis blijven.

P. van Roozendaal, Geldrop

Lockdown-pad niet langer houdbaar

Na lang achter de feiten van Corona aan te hebben gestrompeld, sprong de regering bij omikron plots in de stand lockdown. Argument: veel besmettelijker. Bij inschatting van risico’s wordt altijd gerekend met kans maal effect. De kans op besmetting is groot, maar het effect blijkt klein. De ziekte verloopt mild, voor sommigen zelfs ongemerkt en de zorg wordt minder belast. Om die reden overwegen al enkele landen om omikron als ‘griep’ te behandelen: het blijft goed basisregels aan te houden, maar lockdown en quarantaine zijn niet nodig (ED 12-1). Helaas lijkt het erop dat onze regering met zijn adviseurs in tunnelvisie op het lockdown-pad blijven. Verwoestend voor veel bedrijven en onhoudbaar door meer vrijheid in omringende landen.

Frits van Dijk, Cranendonck

Zet zwabberbeleid om in versoepelingen

Kapjes op, kapjes af. Geen kapjes van textiel maar medische kapjes. Het illustreert het zwabberbeleid van het kabinet. Het is het paard achter de wagen spannen want deze maatregelen hebben duidelijk gemaakt nauwelijks te helpen om het corona virus te bestrijden. Sommige zaken kunnen best wel versoepeld worden. Kappers, buiten sporten, restaurants, allemaal ondernemers die de corona regels serieus nemen. Het lijkt het juiste moment om enig perspectief te bieden aan noodlijdende ondernemers, hun klanten en het nieuwe kabinet.

Ben Geerts, Eindhoven

Waalre maakte politieke en bestuurlijke kwaliteitsslag

Een terugblik op de gemeentelijke herindeling van zo’n 25 jaar geleden in Brabant (ED 8-1). Aardig om nog eens na te lezen en het thema ‘herindeling’ in de huidige tijd te positioneren. De gemeente Waalre wordt genoemd als kleine zelfstandige gemeente, waar het op lokaal politiek niveau niet lekker zou lopen. Wellicht als suggestie gepresenteerd voor een nieuwe herindelingsronde. Van belang is dan om uit te gaan van de feiten en niet te blijven hangen in een beeld dat ruimschoots achterhaald is. Wel moeilijk natuurlijk als het doel dat je voor ogen hebt daar niet mee gediend is. Met deze suggestieve berichtgeving wordt zowel het huidige college als de gemeenteraad ernstig tekort gedaan. Zelfs waarnemend burgemeester Boelhouwer lijkt er geen heil meer in te zien, zo valt er te lezen.

Maar nu de feiten: na het aftreden van de vorige wethouders en het vertrek van de vorige burgemeester, is er hard gewerkt door zowel de waarnemend burgemeester als de gemeenteraad om een goed gemeentebestuur op de rit te krijgen. Een nieuw college trad aan, niet gebonden aan politieke partijen en unaniem aangesteld door álle fracties. Een gezamenlijk raadsbreed gedragen programma werd opgesteld en het afgelopen anderhalf jaar uitgevoerd. Constructief is door iedereen hier een bijdrage aan geleverd en de verbinding gezocht.

Gevestigde beelden moeilijk te doorbreken; ze dragen niet bij aan het bevorderen van betrokkenheid inwoners

Veel is er bereikt, zoals ook gememoreerd wordt door de burgemeester in zijn Nieuwjaarstoespraak. Zowel in politiek opzicht als bestuurlijk is er een kwaliteitsslag gemaakt, die zeker waardering verdient. Deze constatering biedt een goed uitgangspunt voor de nieuwe gemeenteraad, die na de verkiezingen in maart zal aantreden.

De beschrijving in het ED artikel van de politieke situatie in Waalre is dus meer dan achterhaald. Het toont aan dat gevestigde beelden moeilijk te doorbreken zijn en draagt daardoor niet bij aan het bevorderen van politieke betrokkenheid van inwoners.

Als maar vaak genoeg een zelfde boodschap wordt herhaald, dan gaan mensen dat geloven. Ook als die boodschap totaal niet klopt. Een verschijnsel dat in binnen- en buitenland alom herkenbaar aanwezig is en dat een bedreiging kan vormen voor een goed functionerend democratisch bestel.

Bert Links is fractievoorzitter van ZW14 in de gemeenteraad van Waalre