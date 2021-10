Lezersbrieven | Zorghelden waren er niet voor CT-scan | Kokervisie Wilders tijdens beschouwingen

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 1 oktober in de krant verschenen.

Zorghelden waren er niet voor CT-scan

Laat ik even voorop stellen. Medewerkers in de zorg zijn voor mij helden. Veel respect voor deze dienstverlenende beroepsgroep ook al vóór corona. Ontken zeker niet dat zij kampen met tekorten en druk. Echter, woensdag zie ik foto’s van spandoeken in de krant met teksten die ik herken, want ik was dinsdag in het LUMC in Leiden. Met mijn vader op de afdeling medische oncologie. Als je daar zit is er iets goed mis. We horen veel (slecht nieuws), maar wat nog mist is een CT-scan. Maar helaas er wordt gestaakt op die afdeling. We kunnen terug naar huis. We mogen nog een keer terugkomen voor de scan. En daarna nog een keer voor de uitslag. Ondertussen tikt de tijd. Helden in de zorg, voor mij even niet!

Tamara van Dalen, Bergeijk

Het wil niet lukken met salarissen in zorg

Dat het maar niet wil lukken met de salarissen in de gezondheidszorg en in het onderwijs, heeft dat er misschien ook mee te maken dat de meeste werknemers er vrouwen zijn?

Jean Peeters, Eindhoven

Kokervisie Wilders tijdens beschouwingen

Bij de benzinepomp schrok ik van de brandstofprijs, benzine wordt onbetaalbaar. Ik denk dat het komt door al die vluchtelingen die naar ons land komen en er lustig op los tanken en dus de benzineprijs opdrijven. Bij mijn bezoek aan de supermarkt, vond ik aardappels wel duur worden. Ik denk door de enorme toestroom van niet-westerse vluchtelingen die al onze aardappels opeten. Ook in het café is de prijs van een pilsje met tientallen procenten gestegen. Als Rutte nu eens de deur voor de vluchtelingen op slot doet, zal een cafébezoek niet meer zo kostbaar zijn. En zo kan ik, in navolging van Geert Wilders, nog wel een poos doorgaan met deze ontzettende onzin. Bij elk onderwerp in de Algemene Beschouwingen wist Wilders de oorzaak daarvan te herleiden tot de, zoals hij dat noemt, “massa-immigratie”. Geen wonder dat niemand met hem in zee wil gaan.

Henk van de Kerkhof, Helmond

Rots in branding kan problemen tackelen

Mark Rutte is een rots in de branding, hij gaat voor niets en voor niemand uit de weg. Voor Rutte bestaat er niets heiligers dan de vrijheid van denken, handelen, spreken en omgang met de medemens. Deze vrijheid wordt nu deels van hem afgenomen voor zijn eigen veiligheid. Rutte heeft in alle situaties bewezen dat hij de problemen op zijn bijzondere, vaak eigenwijze manier, heeft kunnen tackelen. Nu maar hopen dat hij in deze gevaarlijke situatie gehoor geeft aan de beschermde maatregelen.

Ben Geerts, Eindhoven

Moordenaars lijken altijd aardig

Volgens buurtbewoners waren het aardige, spontane mannen die opgepakt zijn voor het beramen van terroristische aanslagen (ED 27-9). Ja duh, hoe naïef, dat is meestal zo, moordenaars in de buurt zijn ook altijd zo aardig van tevoren. Volgende week staan ze waarschijnlijk weer op straat en kunnen ze doorgaan met hun plannetjes.

Marijke van den Broek, Eindhoven

We moeten de macht van de banken breken

De consument is overgeleverd aan de banken. Niemand kan zijn salaris of pensioen nog direct in zijn handen ontvangen, zoals in de jaren zestig van de vorige eeuw nog het geval was. Inmiddels maken de banken wel uit wat zij met uw geld doen. Door de geldmarkt is het rentepercentage gezakt tot nul en moeten we binnenkort niet alleen periodiek voor de zogenaamde bankkosten gaan betalen, maar ook als we contant geld uit de spaarzame automaten van de bank willen pinnen. Ik heb mijn bank met zijn witwas praktijken geen toestemming gegeven om mijn renteloze geld aan een onbekende ander tegen tien procent uit te lenen. U wel? De macht van de banken blijkt echter onstuitbaar. Wanneer komt de consument in opstand?

Klaas de Graaff, Nuenen